12 украшений, с которыми в этом году мы будем выглядеть так, будто сошли с обложки глянцевого журнала

Мы нередко подчеркиваем украшениями свою индивидуальность или даже выражаем настроение. И многим важно, чтобы серьги, браслеты и кольца не были похожи на залежавшийся товар с барахолки. Поэтому важно обращать внимание на современные тенденции, ведь из них можно взять что-то на заметку.

Большие сережки

Крупные, большие, яркие сережки будут на пике популярности в этом году. Они могут быть любых форм и оттенков, но главное, что серьги должны привлекать внимание и бросаться в глаза. А вот пусеты и сережки в виде кисточек сегодня уже неактуальны.

Массивные браслеты

Изящные тонкие браслеты остаются незыблемой классикой, но в 2023 году в тренде будут именно объемные украшения. Их даже можно будет надевать сразу по несколько штук. На свежих показах были замечены также браслеты не на запястье, а выше локтя — мода на них возвращается.

Зеленый цвет и украшения с природными мотивами

Изумрудный цвет в украшениях становится популярным. А вместе с ним в тренде сейчас кулоны и сережки с природными мотивами: камешками, листиками, ракушками, цветами и даже пальмами.

Украшения в стиле панк-культуры

Вновь вошли в моду крупные цепи, огромные металлические украшения, а также кожаные детали, например ремешки. При этом украшения в стиле панк могут контрастно дополнить даже нежный женственный образ.

Печатки и кольца для мизинцев

Все больше модниц выбирают для своих образов массивные кольца с печаткой, а также добавляют украшения на мизинец. Кольцо с печаткой отличается от перстня тем, что оно не украшено камнем: остается лишь плоская поверхность, на которую иногда наносят рисунки или надписи. Но, надевая кольца и другие аксессуары, нужно избегать ошибок в носке, которые могут испортить весь образ.

Жемчуг

Украшения из жемчуга всегда были нестареющей классикой, но в этом году они на пике популярности. Но не простое жемчужное ожерелье, а с очень большими бусинами или даже с дополнительным декором из драгоценных камней, цепочек и т. д. Стоит также выйти за рамки и разнообразить образ, к примеру, жемчужным ободком. Но если у вас уже есть жемчужное ожерелье, не стоит списывать его со счетов, ведь есть несколько лайфхаков, чтобы сделать его более актуальным.

Заметный пирсинг

Invision/Invision/East News

На последних модных показах моделям заметно украшали лицо. Это касается в том числе и пирсинга. Если раньше это были аккуратные тонкие украшения, то теперь в моду вошел яркий, бросающийся в глаза пирсинг с украшениями необычных форм, размеров, цветов. В тренде также большой металлический пирсинг для губ до подбородка.

Украшения с сердцами

Именно эта форма украшений чаще всего мелькает на подиумах и красных дорожках. Сейчас актуальны большие и маленькие сердечки с драгоценными камнями и просто из металла, а также в любых типах украшений, будь то сережки, колье или даже пирсинг.

Серьги-кольца

Сережки-кольца остаются классикой, однако в этом году действует правило «чем больше, тем лучше». В моду вошли серьги с тройными кольцами и кольцами больших диаметров, а также модели, дополнительно украшенные камнями.

Массивные колье с разноцветными камнями

Большие колье с камнями были популярны около 10 лет назад, но потом стали антитрендом. Сейчас же они вновь возвращаются в моду. Их особенность состоит в том, что они многоуровневые, камни в колье разноцветные или даже в разных оправах.

«Детские» украшения

В этом году аксессуары не должны быть сдержанными, напротив, они должны бросаться в глаза. С этим отлично справятся украшения в «детском» стиле: яркие, кислотных цветов, больших размеров и замысловатых форм, сделанные из пластика. Кстати, тип украшения, который выбирает человек, может многое рассказать о его характере.

Украшения с индивидуальным дизайном