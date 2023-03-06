12 украшений, с которыми в этом году мы будем выглядеть так, будто сошли с обложки глянцевого журнала
Мы нередко подчеркиваем украшениями свою индивидуальность или даже выражаем настроение. И многим важно, чтобы серьги, браслеты и кольца не были похожи на залежавшийся товар с барахолки. Поэтому важно обращать внимание на современные тенденции, ведь из них можно взять что-то на заметку.
Большие сережки
Крупные, большие, яркие сережки будут на пике популярности в этом году. Они могут быть любых форм и оттенков, но главное, что серьги должны привлекать внимание и бросаться в глаза. А вот пусеты и сережки в виде кисточек сегодня уже неактуальны.
Массивные браслеты
Изящные тонкие браслеты остаются незыблемой классикой, но в 2023 году в тренде будут именно объемные украшения. Их даже можно будет надевать сразу по несколько штук. На свежих показах были замечены также браслеты не на запястье, а выше локтя — мода на них возвращается.
Зеленый цвет и украшения с природными мотивами
Изумрудный цвет в украшениях становится популярным. А вместе с ним в тренде сейчас кулоны и сережки с природными мотивами: камешками, листиками, ракушками, цветами и даже пальмами.
Украшения в стиле панк-культуры
Вновь вошли в моду крупные цепи, огромные металлические украшения, а также кожаные детали, например ремешки. При этом украшения в стиле панк могут контрастно дополнить даже нежный женственный образ.
Печатки и кольца для мизинцев
Все больше модниц выбирают для своих образов массивные кольца с печаткой, а также добавляют украшения на мизинец. Кольцо с печаткой отличается от перстня тем, что оно не украшено камнем: остается лишь плоская поверхность, на которую иногда наносят рисунки или надписи.
Но, надевая кольца и другие аксессуары, нужно избегать ошибок в носке, которые могут испортить весь образ.
Жемчуг
Украшения из жемчуга всегда были нестареющей классикой, но в этом году они на пике популярности. Но не простое жемчужное ожерелье, а с очень большими бусинами или даже с дополнительным декором из драгоценных камней, цепочек и т. д. Стоит также выйти за рамки и разнообразить образ, к примеру, жемчужным ободком.
Но если у вас уже есть жемчужное ожерелье, не стоит списывать его со счетов, ведь есть несколько лайфхаков, чтобы сделать его более актуальным.
Заметный пирсинг
На последних модных показах моделям заметно украшали лицо. Это касается в том числе и пирсинга. Если раньше это были аккуратные тонкие украшения, то теперь в моду вошел яркий, бросающийся в глаза пирсинг с украшениями необычных форм, размеров, цветов. В тренде также большой металлический пирсинг для губ до подбородка.
Украшения с сердцами
Именно эта форма украшений чаще всего мелькает на подиумах и красных дорожках. Сейчас актуальны большие и маленькие сердечки с драгоценными камнями и просто из металла, а также в любых типах украшений, будь то сережки, колье или даже пирсинг.
Серьги-кольца
Сережки-кольца остаются классикой, однако в этом году действует правило «чем больше, тем лучше». В моду вошли серьги с тройными кольцами и кольцами больших диаметров, а также модели, дополнительно украшенные камнями.
Массивные колье с разноцветными камнями
Большие колье с камнями были популярны около 10 лет назад, но потом стали антитрендом. Сейчас же они вновь возвращаются в моду. Их особенность состоит в том, что они многоуровневые, камни в колье разноцветные или даже в разных оправах.
«Детские» украшения
В этом году аксессуары не должны быть сдержанными, напротив, они должны бросаться в глаза. С этим отлично справятся украшения в «детском» стиле: яркие, кислотных цветов, больших размеров и замысловатых форм, сделанные из пластика. Кстати, тип украшения, который выбирает человек, может многое рассказать о его характере.
Украшения с индивидуальным дизайном
Вновь вошли в моду украшения с буквами или даже целыми словами, а также те, которые как-либо связаны с конкретным человеком, его памятными моментами, знаком зодиака и т. д.
А некоторые знаменитости с помощью украшений умеют без слов донести до мира тайное послание.