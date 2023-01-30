13 деталей, по которым можно легко отличить устаревший пуховик от актуального и составить лук на миллион

В современном мире пуховики стали не только практичными, но и стильными вещами. Порой выбрать куртку на зиму не так-то просто, ведь модные тренды сменяются один за другим и иногда в магазинах продается уже устаревшая одежда. Но стоит разобраться с основными признаками неактуальных моделей, и покупка этого предмета гардероба пройдет в разы проще, а обновки будут радовать еще несколько сезонов.

1. Леопардовый принт

Леопардовые пятна на одежде, как правило, вызывают у окружающих довольно противоречивые эмоции. Кто-то их обожает, а кто-то на дух не переносит. Однако в этом сезоне пятнистую куртку все же лучше убрать на антресоль. А если очень хочется покрасоваться в пуховике с анималистичными мотивами, то можно обратить внимание на модели в полоску — как у зебры или тигра.

2. Приталенные модели по фигуре

Бывает досадно, что объемная зимняя одежда скрывает фигуру и смотрится не очень элегантно. Чтобы подчеркнуть женственность, многие дамы носят куртки, плотно прилегающие к телу. Но такой подход обманчив: модели пуховиков со свободным или спортивным кроем выглядят современнее и порой даже более выигрышно. А вот облегающие куртки устарели.

3. Укороченные рукава

Пуховики с рукавами 3/4 позволяют продемонстрировать красивые высокие перчатки. Но, во-первых, такие перчатки мало кто носит и подобрать их целая проблема. Во-вторых, куртки такого фасона уже не встретить в трендах. А значит, даже с самыми роскошными перчатками они будут смотреться неактуально.

4. Золотые и серебряные пуховики

Футуристический дизайн и металлизированные материалы были популярны несколько лет назад. И многие носили модные тогда блестящие куртки. Однако сейчас среди трендовых вещей встречается все больше классических моделей. Они цепляют взгляд не за счет такой сверкающей ткани, а благодаря современному покрою и эффектным цветам.

5. Практичные цвета

Наверняка многие при покупке верхней одежды сталкивались с дилеммой, что выбрать — практичную или модную вещь. Ведь хочется, чтобы одежда, которая прослужит еще несколько лет, была немаркой и сочеталась с остальным гардеробом. В результате многие останавливаются на банальных темных куртках. Возможно, в этом году пришло время не ограничиваться и выбрать что-то из другой цветовой гаммы. Актуальны пуховики ярких и пастельных цветов.

6. Приевшиеся материалы

Отношение к материалам, из которых делают пуховики, поменялось. Теперь это не только нейлон, но и различные глянцевые, матовые, текстурированные ткани, часто созданные с учетом экологической повестки и новых технологий. Среди современных можно увидеть даже пуховики из искусственной кожи и вельвета.

7. Длина до бедер

Многие предпочитают носить пуховики средней длины из-за кажущейся универсальности этих моделей, ведь в короткой куртке есть риск промерзнуть. Между тем среди актуальных пуховиков этой зимы все чаще встречаются как раз укороченные дутыши. Поэтому, если позволяет погода, можно выбрать такой пуховик. А если хочется почувствовать больше надежности и уюта, самое то приодеться в куртку длины макси. Она тоже актуальна в этом сезоне.

8. Пуховики с юбкой

Когда-то такие расклешенные пуховики были популярны и привлекали модниц своей неординарностью. Но тренд изжил себя не только из-за недостаточной практичности, но и потому, что такая верхняя одежда придает бедрам дополнительный визуальный объем. Это может исказить даже пропорциональную фигуру.

9. Короткие куртки с горизонтальными полосами

Короткие куртки с узкими горизонтальными полосами находятся в списке антитрендов. При желании их все же можно гармонично комбинировать с актуальными вещами и тем самым освежить образ. Но так как обычно эти куртки довольно тонкие и не так уж хорошо защищают от холода, удачным решением будет заменить их на более современные объемные пуховики.

10. Меховые карманы

Любой меховой декор смотрится спорно в этом сезоне. Он не добавляет шика, а, наоборот, только мешает. Это касается и мехового декора на карманах, который можно было увидеть на пуховиках прошлых лет. Кроме того, что мех быстро промокает, такие детали создают в образе дополнительные горизонтальные линии, которые визуально могут нарушить пропорции.



11. Ремень с пряжкой

Многие модные пуховики свободного кроя не предполагают использования ремня. Но если талию все-таки хочется подчеркнуть, то лучше отдать предпочтение минималистичному поясу. Сейчас пуховики с металлическими или пластиковыми пряжками заменили более современные модели без пряжки вовсе. Такой пояс достаточно небрежно повязать.

12. Романтичный декор

Современные пуховики привлекают внимание не декором, а эффектными фасонами. Среди популярных моделей есть множество минималистичных вариантов, которые заменят романтичные образы. Поэтому милые украшения на куртках не добавят образу актуальности, а только упростят его.

13. Лампасы и разрезы

Если несколько лет назад можно было увидеть пуховик с разрезами по бокам, скрепленными молниями или пуговицами, то сегодня такой фасон окажется неактуальным. Это касается и пуховиков с лампасами. Хотя подобные модели порой попадаются в продаже, среди рекомендаций стилистов они почти не встречаются.