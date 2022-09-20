13 осенних вещей, из-за которых женщины на улице выглядят как под копирку. Мы нашли, чем их заменить

К модным трендам все относятся по-разному. Одни регулярно заменяют устаревшие фасоны в своем шкафу актуальными. Другие подхватывают только те тенденции, которые по душе. Третьи же ни за какие коврижки не расстанутся с любимыми вещами, что бы там ни писали в популярных журналах. Но, так или иначе, узнать новости мира моды всегда любопытно.

Мы в ADME выяснили, какие осенние вещи эксперты призывают запрятать на антресоли и чем их можно заменить. Если возникнет такое желание, конечно же.

Платье с юбкой-колоколом

Ранней осенью, когда погода еще не вынуждает кутаться в шерстяные вещи, никто не хочет преждевременно отказываться от легких нарядов, которые ассоциируются с летом. Однако любимые многими платья с акцентом на талии и короткой расклешенной юбкой специалисты относят сейчас к категории антитрендов. По их словам, такой вид одежды визуально уменьшает рост. Любительницам женственных нарядов модные эксперты предлагают выбирать платья в стиле бэби-долл. Модели с завышенной талией относят к ключевым вещам, актуальным этой осенью.

«Сшила желтое платье бэби-долл в духе 70-х».

Романтичная блуза

John Hillcoat / Capital Pictures / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Желающим быть в тренде специалисты рекомендуют отложить до лучших времен всевозможные романтичные блузы. Кружева, рюши и бантики нынче неактуальны. А вот минимализм — в тренде. Заменить блузы предлагается однотонными майками и футболками, которые впишутся в любой стиль — уличный или офисный.

Пончо

По словам знатоков, уютные пончо, которые так приятно носить с наступлением первых осенних холодов, выходят из моды. Альтернативой им могут послужить так называемые шакеты. Они представляют собой плотную верхнюю одежду в виде рубашки. Шакет, как и пончо, напоминает любимый плед, а потому дарит ощущение комфорта.

Черные колготки

Bertrand Gilles / ABACA / Abaca / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Когда осень вступает в свои права, юбку без колготок уже не наденешь. Многие женщины по старинке отдают предпочтение черным капроновым изделиям, ведь такой цвет визуально стройнит ноги. Но если вы предпочитаете тренды, то есть смысл приобрести белые колготки. Эксперты мира моды рекомендуют в этом году разрушить стереотипы и выбрать для сочетаний с платьями изделия светлых оттенков.

Джоггеры

Брюки в спортивном стиле под названием «джоггеры» модники и модницы носят уже не первый год. Однако если вы собираетесь приобрести новые штаны на осень и присматриваетесь к данной модели, то есть риск проносить их недолго. Специалисты предупреждают: джоггеры еще в моде, но вот-вот из нее выйдут. Чего не скажешь о брюках карго. В ближайшее время они однозначно будут на пике популярности.

Короткое платье-свитер

Специалисты по стилю рекомендуют отправить короткое платье-свитер на антресоли, ведь оно уже успело стать антитрендом. К тому же такой фасон отнюдь не красит фигуру. Заменить его можно трикотажным платьем свободного кроя, причем лучше отдать предпочтение изделиям миди или макси.

Однотонный светлый тренч

Стилисты утверждают, что тренч бежевого цвета — беспроигрышный вариант для осени. Но поскольку вышеназванный предмет верхней одежды уже не первый сезон числится в списках трендов, на улице его можно увидеть едва ли не на каждой второй. Выделиться из толпы помогут тренчи с крупными контрастными вставками, которые выглядят весьма оригинально.

Кожаная куртка-косуха

Steve Sands / Bauergriffin.com / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Кожаная верхняя одежда по-прежнему в моде, однако так полюбившиеся нам куртки в байкерском стиле уходят на второй план. К тому же из-за своей распространенности косуха стала восприниматься многими как банальная вещь, которой никого уже не впечатлишь. Альтернатив им множество. Дизайнеры представили ряд изделий из кожи на любой вкус. Это может быть и широкий плащ, и напоминающая мужской пиджак куртка, и даже бомбер — выбирай не хочу.

Ковбойские сапоги

К сапогам в ковбойском стиле знатоки моды относятся по-разному. Если одни называют их спорным трендом, которому не место в гардеробе, то другие поют им дифирамбы. Как бы то ни было, коричневую обувь до середины икры со всевозможными аппликациями и вышивкой не так-то просто вписать в свой стиль, если это не бохо-шик. В качестве альтернативы профессионалы рекомендуют выбирать черные сапоги до колена, дизайн которых лишь напоминает ту самую обувь жителей Дикого Запада.

Короткие угги

Осенью 2021 года укороченные угги ворвались в списки модных тенденций, однако осенью 2022-го стремительно их покинули. Если вы подыскиваете удобную обувь на предзимний период, то специалисты рекомендуют обратить внимание на ботинки челси. И даже если они не подарят вам то ощущение расслабленности, которым знамениты угги, зато компенсируют его своей универсальностью.

Ремень с пряжкой

Стилисты призывают на некоторое время отказаться от ремней с пряжкой и уж тем более не подпоясывать ими одежду оверсайз. Такие аксессуары на данный момент неактуальны. А вот для приталенных силуэтов рекомендуют выбирать ремень-цепочку. По утверждениям экспертов, модная в нулевые вещица в 2022 году возвращается.

Классические легинсы

Для тех, кто соскучился по легинсам, есть хорошая новость: они снова вернулись в моду. Но в модифицированном варианте, а именно с распахнутыми разрезами на штанинах. Носить их рекомендуют как с грубыми ботинками, создавая повседневный образ, так и с обувью на каблуке, наряжаясь на вечер.

Лоферы

Модные издания утверждают, что время лоферов прошло. Этот вид обуви был на пике популярности далеко не один год, но настало время отложить эти туфли до лучших времен и заменить более актуальными моделями. Например, выбрать для повседневной носки туфли «Мэри Джейн» на грубой подошве, плоской или с небольшим каблуком. Характерный ремешок и «тракторная» подошва делают эту обувь трендовой в 2022 году.

«У меня появились туфли „Мэри Джейн“! Они такие крутые!»

Какие новые модные тенденции пришлись вам по душе? А какие, напротив, вызвали отторжение?