15 случаев, когда знаменитые влюбленные не просто нарядились, а подобрали шикарные парные образы

Выходы знаменитостей на красную дорожку всегда становятся поводом обсудить их наряды. Тем любопытнее понаблюдать, как звездные пары прошлого и настоящего придумывали затейливые способы подчеркнуть то, что они находятся в отношениях, через принты, детали одежды и аксессуары.

Мы в ADME умилились парочкам из сегодняшней подборки, которые сумели со вкусом подчеркнуть то, что они вместе.

1. Маркус Мамфорд и Кэри Маллиган

В таких нарядах предстали на балу Института костюма этого года оскароносная актриса и ее муж — певец и солист группы Mumford & Sons Маркус Мамфорд. Платье Кэри и костюм Маркуса дополняли друг друга сочетанием черного и золотистого цветов.

2. Джо Джонас и Софи Тернер



Джо Джонас и Софи Тернер зажгли в 2019 году, когда впервые появились вместе на публике в качестве супружеской пары. Спустя всего 5 дней после церемонии чета посетила Met Gala в нарядах с одинаковым геометрическим принтом.

3. Робби Арнетт и Элизабет Олсен



Робби Арнетт и Элизабет Олсен предстали на церемонии вручения премии «Эмми» в 2021 году в лаконичных белых образах. 3 месяцами ранее актриса призналась, что пара тайно заключила брак.

4. Виктория и Дэвид Бекхэм



Дэвид в одном из интервью пошутил над этим парным образом 20-летней давности: «О чем мы только думали?» Виктория тоже не в восторге от этого образа и заверила, что ни за что сегодня бы его не повторила. Мы же думаем, что в 90-х пара молодоженов ярко и дерзко подчеркнула свои нежные чувства.

5. Зейн Малик и Джиджи Хадид

Пара выбрала футуристический образ на бал Института костюма в 2016 году под стать теме мероприятия — «Век технологий». Хадид облачилась в шикарное платье с металлическими элементами, а Малик — в костюм с рукавами в виде рук робота.

6. Ким Кардашьян и Канье Уэст



В 2016 году на Met Gala пара Кардашьян-Уэст предстала в серебристых нарядах: платье Ким напоминало доспехи, а куртка Канье была инкрустирована кристаллами. Звезды сияли так ослепительно, что их даже назвали самой стильной парой бала.

7. Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер



Камбербэтч в костюме-тройке, в шляпе и с тростью составил прекрасную пару очаровательной супруге в пышном сиреневом платье в 2019 году. По мнению критиков, паре удалось затмить других гостей бала, с чем трудно не согласиться.

8. Эйсап Роки и Рианна



Расслабленный образ пары на Met Gala 2021 года умиляет и отсылает нас к уютным зимним вечерам за кружкой горячего шоколада.

9. Приянка Чопра и Ник Джонас

Приянка Чопра с супругом частенько выбирают парные образы, дополняющие друг друга. Не стал исключением и их выход в Каннах в 2019 году.

10. Хелен Ласичан и Фаррелл Уильямс



В 2021 году знаменитый продюсер и его супруга облачились в одинаковые кожаные рубашки с белым кантом и брюки. Ждет ли этот образ переоценка, как в случае с четой Бекхэм, предсказывать не беремся.

11. Джейсон Момоа и Лиза Боне



Эту пару по праву называли самой стильно одетой в Голливуде. Смахнем же слезы разочарования от их расставания и полюбуемся на чудесный парный образ Аквамена и красавицы Лизы на церемонии вручения премии «Оскар» 2019 года.

12. Трэвис Скотт и Кайли Дженнер



Спустя всего 3 месяца после рождения их дочери пара предстала в этом эффектном образе с замками и цепями на балу Института костюма в 2018 году.

13. Селена Гомес и Джастин Бибер



Это был первый совместный выход молодой парочки на красную ковровую дорожку, и состоялся он в 2011 году.

14. Swizz Beatz и Алиша Киз

Чета музыкантов своими нарядами подчеркнула любовь друг к другу и к родному городу: на кейпе Алиши изображен городской пейзаж с небоскребами, а на костюме ее спутника — эмблема местной спортивной команды.

15. Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян

Пожалуй, самый замысловатый наряд был у этой пары. На Met Gala 2022 года Кортни предстала в деконструированной версии образа супруга: его килт и блейзер были переделаны в шлейф юбки Кортни.