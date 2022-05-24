15 случаев, когда знаменитые влюбленные не просто нарядились, а подобрали шикарные парные образы
Выходы знаменитостей на красную дорожку всегда становятся поводом обсудить их наряды. Тем любопытнее понаблюдать, как звездные пары прошлого и настоящего придумывали затейливые способы подчеркнуть то, что они находятся в отношениях, через принты, детали одежды и аксессуары.
Мы в ADME умилились парочкам из сегодняшней подборки, которые сумели со вкусом подчеркнуть то, что они вместе.
1. Маркус Мамфорд и Кэри Маллиган
В таких нарядах предстали на балу Института костюма этого года оскароносная актриса и ее муж — певец и солист группы Mumford & Sons Маркус Мамфорд. Платье Кэри и костюм Маркуса дополняли друг друга сочетанием черного и золотистого цветов.
2. Джо Джонас и Софи Тернер
Джо Джонас и Софи Тернер зажгли в 2019 году, когда впервые появились вместе на публике в качестве супружеской пары. Спустя всего 5 дней после церемонии чета посетила Met Gala в нарядах с одинаковым геометрическим принтом.
3. Робби Арнетт и Элизабет Олсен
Робби Арнетт и Элизабет Олсен предстали на церемонии вручения премии «Эмми» в 2021 году в лаконичных белых образах. 3 месяцами ранее актриса призналась, что пара тайно заключила брак.
4. Виктория и Дэвид Бекхэм
Дэвид в одном из интервью пошутил над этим парным образом 20-летней давности: «О чем мы только думали?» Виктория тоже не в восторге от этого образа и заверила, что ни за что сегодня бы его не повторила. Мы же думаем, что в 90-х пара молодоженов ярко и дерзко подчеркнула свои нежные чувства.
5. Зейн Малик и Джиджи Хадид
Пара выбрала футуристический образ на бал Института костюма в 2016 году под стать теме мероприятия — «Век технологий». Хадид облачилась в шикарное платье с металлическими элементами, а Малик — в костюм с рукавами в виде рук робота.
6. Ким Кардашьян и Канье Уэст
В 2016 году на Met Gala пара Кардашьян-Уэст предстала в серебристых нарядах: платье Ким напоминало доспехи, а куртка Канье была инкрустирована кристаллами. Звезды сияли так ослепительно, что их даже назвали самой стильной парой бала.
7. Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
Камбербэтч в костюме-тройке, в шляпе и с тростью составил прекрасную пару очаровательной супруге в пышном сиреневом платье в 2019 году. По мнению критиков, паре удалось затмить других гостей бала, с чем трудно не согласиться.
8. Эйсап Роки и Рианна
Расслабленный образ пары на Met Gala 2021 года умиляет и отсылает нас к уютным зимним вечерам за кружкой горячего шоколада.
9. Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра с супругом частенько выбирают парные образы, дополняющие друг друга. Не стал исключением и их выход в Каннах в 2019 году.
10. Хелен Ласичан и Фаррелл Уильямс
В 2021 году знаменитый продюсер и его супруга облачились в одинаковые кожаные рубашки с белым кантом и брюки. Ждет ли этот образ переоценка, как в случае с четой Бекхэм, предсказывать не беремся.
11. Джейсон Момоа и Лиза Боне
Эту пару по праву называли самой стильно одетой в Голливуде. Смахнем же слезы разочарования от их расставания и полюбуемся на чудесный парный образ Аквамена и красавицы Лизы на церемонии вручения премии «Оскар» 2019 года.
12. Трэвис Скотт и Кайли Дженнер
Спустя всего 3 месяца после рождения их дочери пара предстала в этом эффектном образе с замками и цепями на балу Института костюма в 2018 году.
13. Селена Гомес и Джастин Бибер
Это был первый совместный выход молодой парочки на красную ковровую дорожку, и состоялся он в 2011 году.
14. Swizz Beatz и Алиша Киз
Чета музыкантов своими нарядами подчеркнула любовь друг к другу и к родному городу: на кейпе Алиши изображен городской пейзаж с небоскребами, а на костюме ее спутника — эмблема местной спортивной команды.
15. Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян
Пожалуй, самый замысловатый наряд был у этой пары. На Met Gala 2022 года Кортни предстала в деконструированной версии образа супруга: его килт и блейзер были переделаны в шлейф юбки Кортни.
А чей парный образ вам пришелся по душе? Как вы думаете, стоит ли подчеркивать свои отношения с помощью одежды?