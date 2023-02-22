17 звездных пар, чьи образы сочетаются друг с другом на уровне таких нюансов, что ахнуть можно
Знаменитости частенько приходят на красные дорожки со своими любимыми, и многие из них совсем не прочь выступить единым фронтом и подчеркнуть, что они пара, с помощью одежды. Одни селебрити просто выбирают одежду похожего цвета, ну а другие умудряются с помощью деталей объединить свои наряды и идеально их сгармонировать.
Меган Маркл и принц Гарри
Меган и Гарри отлично знают, как с помощью цвета объединить свои наряды, причем не всегда это бросается в глаза. Однажды они пришли в совершенно разной одежде, но пиджак Гарри оказался с секретом: его подкладка в точности повторяла цвет платья Меган.
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Похожим образом одеваются иногда и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. На одно из мероприятий он надел свитер такого же цвета, что и костюм жены.
Дженнифер Энистон и Джастин Теру
Эта пара умудрялась сохранять свой индивидуальный стиль и в то же время объединять наряды. Для этого они использовали схожее цветовое сочетание и одинаковый материал. Например, на одно из вручений премий оба пришли в черно-белом. А вот на запуск коллекции Louis Vuitton пара появилась в образе total black, причем кожаные штаны Джастина идеально перекликались с кожаным топом Дженнифер.
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
Впрочем, Дженнифер не в новинку объединять наряды со своей половинкой. Она уже одевалась похожим образом, когда появлялась на мероприятиях с Брэдом Питтом. Они тоже использовали общий цвет и стиль одежды.
Мелисса Маккарти и Бен Фальконе
Мелисса и Бен сочетают свои образы с помощью цвета и деталей. Для красной дорожки в 2015 году оба дополнили свои наряды похожими аксессуарами. Бен — галстуком, а Мелисса — шарфиком, который повязала на манер галстука.
Мэйси Уильямс и Рубен Селби
Они не прочь выступить единым фронтом и прийти на красную дорожку одетыми чуть ли не как близнецы.
Габриэль Юнион и Дуэйн Уэйд
Эта пара умело сочетает свои наряды, иногда с помощью незначительных деталей. Как, например, это было на премьере мультфильма «Странный мир», когда Габриэль пришла в нежно-розовом платье, а Дуэйн в черном костюме и ярко-розовых кроссовках.
Приянка Чопра и Ник Джонас
На международный кинофестиваль в Каннах Приянка и Ник оба пришли в белом и выглядели как принц и принцесса.
Анджелина Джоли и Брэд Питт
На одну из церемоний в 2014 году и Анджелина, и Брэд надели классические черные костюмы с белой рубашкой и галстуком-бабочкой. И выглядели потрясающе.
Софи Тернер и Джо Джонас
Софи и Джо любят с помощью одежды подчеркнуть, что они пара. И не только на красной дорожке, но и в обычной жизни тоже.
Сиара и Рассел Уилсон
Сиара и Рассел делают свои образы схожими с помощью тонких нюансов — перекликающихся цветов или одинакового материала одежды.
Виктория и Дэвид Бекхэм
Виктория и Дэвид — заслуженные ветераны сочетающихся нарядов. Но со времен кожаного костюма, который они оба надели в 1999 году, прошло много лет, пара научилась элегантно дополнять наряды друг друга.
Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм
Кажется, и Бруклину Бэкхему нравится идея сочетающихся нарядов.
Дженнифер Лопес и Марк Энтони
Эта пара на протяжении многих лет появлялась на публике в одежде схожей цветовой гаммы.
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер
Что на красной дорожке, что в жизни Кортни и Трэвис любят использовать одинаковые цвета и фасон.
Эмили Блант и Джон Красински
На одну из церемоний Эмили и Джон пришли в черных костюмах с белой рубашкой и галстуком-бабочкой.
Хелен Лисичан и Фаррелл Уильямс
Кажется, стиль Хелен и Фаррелла схож — на мероприятия они приходят одетые как близнецы. К примеру, однажды они оба пришли в ковбойском наряде, но дополнили его разными аксессуарами.