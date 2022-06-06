18 человек, чей нестандартный стиль способен влюбить в себя с первого взгляда

Сегодня об услугах персонального стилиста не слышал только ленивый. Ведь отыскать свой уникальный стиль не каждому удается с первого раза. То цвета мы покупаем те, что нам нравятся, а оказывается, что к нашему лицу они вообще не подходят. То купили крутые туфли, а надеть их не с чем. Но некоторые люди просто берут и одеваются так, как им заблагорассудится, и выглядят при этом так гармонично, что остальным остается только завидовать.

Герои нашей сегодняшней подборки просто-напросто наплевали на модные правила и нашли свой стиль, а мы в ADME не преминули поделиться снимками этих смельчаков с вами.

«Впервые в 30 лет я позволила себе полностью и свободно искать свой стиль. Работа все еще продолжается, но с каждым днем я чувствую, что приближаюсь к цели»

«Сегодня ходил за продуктами. Чтобы сделать занятие веселее, я оделся так: во все винтажное. Это действительно подняло мой дух»

«Жилет раньше был льняным жакетом, который стал немного маловат. Я укоротил рукава, оторвал подкладку и добавил петлицу — получился жилет».

«Как бы я хотела, чтобы одеваться так в повседневной жизни было нормой»

Не слушай никого и одевайся так каждый день. Ты очаровательна. © Milfipede / Reddit

«Сшила своими руками шляпку-мухомор»

«Мне почти 30 лет, но я наконец-то чувствую себя самой собой»

Возраст — это просто цифры. Ты супермилая. © carnalrose666 / Reddit

«Вот такое платье в комиссионке я выбрала себе на выпускной»

«Ну разве не отличный наряд для воскресной прогулки?»

Боже мой! Если такого джентльмена можно встретить на воскресной прогулке, то мне определенно пора надеть мое лучшее воскресное платье и отправиться в путь. © leopard_eater / Reddit

«Вот мой образ: шляпа автосервиса 70-х, рубашка 60-х, джинсы 70-х»

На секунду я подумала, что это реальная фотография из прошлого. Весь образ определенно для тебя. © Legal-Ad7793 / Reddit

«Этот корсет — просто удивительная находка»

«Я решила пойти в исторический музей. И мой наряд идеально вписался в обстановку»

«Почувствовала себя Спящей красавицей, когда делала эту укладку, так что решила одеться соответствующе»

«Гордость моего гардероба. Нашла его несколько лет назад на распродаже винтажных вещей»

«Винтажные шляпки — моя особая любовь»

А моя особая любовь теперь — это весь твой образ. © 1songihavebut1song / Reddit

«Летний образ в стиле 1940-х годов»

Это такой милый наряд! Обувь с носочками — моя любимая часть. © elbowdog6 / Reddit

Идеальное сочетание харизмы и стиля

Даже не знаю, что круче: пиджак, воротник или уверенность, излучаемая на фото. Отличный стиль. © iris_inx / Reddit

«Такова моя жизнь: я пристрастилась к винтажным ночным платьям и ношу их все время»

«Мое самое любимое платье 1940-х годов из всех, что у меня есть»

Как же круто все совпало: одежда, прическа, макияж и даже часы на заднем плане! Полное погружение в образ. © myrmayde / Reddit

«Хотел поделиться несколькими фотографиями моих образов»

Они идеально подходят тебе. А ботинки выше всяких похвал. © FancyFellaRDR2 / Reddit