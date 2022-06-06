18 человек, чей нестандартный стиль способен влюбить в себя с первого взгляда
Сегодня об услугах персонального стилиста не слышал только ленивый. Ведь отыскать свой уникальный стиль не каждому удается с первого раза. То цвета мы покупаем те, что нам нравятся, а оказывается, что к нашему лицу они вообще не подходят. То купили крутые туфли, а надеть их не с чем. Но некоторые люди просто берут и одеваются так, как им заблагорассудится, и выглядят при этом так гармонично, что остальным остается только завидовать.
Герои нашей сегодняшней подборки просто-напросто наплевали на модные правила и нашли свой стиль, а мы в ADME не преминули поделиться снимками этих смельчаков с вами.
«Впервые в 30 лет я позволила себе полностью и свободно искать свой стиль. Работа все еще продолжается, но с каждым днем я чувствую, что приближаюсь к цели»
«Сегодня ходил за продуктами. Чтобы сделать занятие веселее, я оделся так: во все винтажное. Это действительно подняло мой дух»
«Жилет раньше был льняным жакетом, который стал немного маловат. Я укоротил рукава, оторвал подкладку и добавил петлицу — получился жилет».
«Как бы я хотела, чтобы одеваться так в повседневной жизни было нормой»
- Не слушай никого и одевайся так каждый день. Ты очаровательна. © Milfipede / Reddit
«Сшила своими руками шляпку-мухомор»
«Мне почти 30 лет, но я наконец-то чувствую себя самой собой»
- Возраст — это просто цифры. Ты супермилая. © carnalrose666 / Reddit
«Вот такое платье в комиссионке я выбрала себе на выпускной»
«Ну разве не отличный наряд для воскресной прогулки?»
- Боже мой! Если такого джентльмена можно встретить на воскресной прогулке, то мне определенно пора надеть мое лучшее воскресное платье и отправиться в путь. © leopard_eater / Reddit
«Вот мой образ: шляпа автосервиса 70-х, рубашка 60-х, джинсы 70-х»
- На секунду я подумала, что это реальная фотография из прошлого. Весь образ определенно для тебя. © Legal-Ad7793 / Reddit
«Этот корсет — просто удивительная находка»
«Я решила пойти в исторический музей. И мой наряд идеально вписался в обстановку»
«Почувствовала себя Спящей красавицей, когда делала эту укладку, так что решила одеться соответствующе»
«Гордость моего гардероба. Нашла его несколько лет назад на распродаже винтажных вещей»
«Винтажные шляпки — моя особая любовь»
- А моя особая любовь теперь — это весь твой образ. © 1songihavebut1song / Reddit
«Летний образ в стиле 1940-х годов»
- Это такой милый наряд! Обувь с носочками — моя любимая часть. © elbowdog6 / Reddit
Идеальное сочетание харизмы и стиля
- Даже не знаю, что круче: пиджак, воротник или уверенность, излучаемая на фото. Отличный стиль. © iris_inx / Reddit
«Такова моя жизнь: я пристрастилась к винтажным ночным платьям и ношу их все время»
«Мое самое любимое платье 1940-х годов из всех, что у меня есть»
- Как же круто все совпало: одежда, прическа, макияж и даже часы на заднем плане! Полное погружение в образ. © myrmayde / Reddit
«Хотел поделиться несколькими фотографиями моих образов»
- Они идеально подходят тебе. А ботинки выше всяких похвал. © FancyFellaRDR2 / Reddit
А вы следуете модным трендам или предпочитаете создавать что-то свое?