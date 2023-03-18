18 звезд, которые надели дизайнерские наряды и показали их во всей красе

Многие звезды выбирают для светских мероприятий наряды, которые впервые были продемонстрированы на показах дизайнерской одежды. Но смотрятся одни и те же вещи на известных женщинах и на моделях нередко по-разному. Ведь у одних более выраженные формы, у других менее. А еще все зависит от того, как обыграть одну и ту же юбку, платье или костюм.