18 звезд, которые надели дизайнерские наряды и показали их во всей красе
Многие звезды выбирают для светских мероприятий наряды, которые впервые были продемонстрированы на показах дизайнерской одежды. Но смотрятся одни и те же вещи на известных женщинах и на моделях нередко по-разному. Ведь у одних более выраженные формы, у других менее. А еще все зависит от того, как обыграть одну и ту же юбку, платье или костюм.
Хайди Клум
Дженна Ортега
Моника Беллуччи
Руни Мара
Керри Вашингтон
Гвендолин Кристи
Наоми Уоттс
Эванджелин Лилли
Джессика Честейн
Зендея
Дженнифер Кулидж
Кейт Бланшетт
Дженнифер Лопес
Аня Тейлор-Джой
Роуз Лесли
Натали Дормер
Николь Кидман
Кейт Хадсон
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Фото на превью ANDREAS SOLARO/AFP/East News, FREDERIC J. BROWN/AFP/East News
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