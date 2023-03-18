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18 звезд, которые надели дизайнерские наряды и показали их во всей красе

Дизайн
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Многие звезды выбирают для светских мероприятий наряды, которые впервые были продемонстрированы на показах дизайнерской одежды. Но смотрятся одни и те же вещи на известных женщинах и на моделях нередко по-разному. Ведь у одних более выраженные формы, у других менее. А еще все зависит от того, как обыграть одну и ту же юбку, платье или костюм.

Хайди Клум

Pixelformula/SIPA/SIPA/East News, Willy Sanjuan/Invision/East News

Дженна Ортега

Ik Aldama/DPA/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Моника Беллуччи

Rick Gold/Capital Pictures/Capital Pictures/East News, Sebastien Fremont / Starface/STARFACE PHOTO /East News

Руни Мара

Marc Comber / East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Керри Вашингтон

Ik Aldama/DPA/East News, ROBYN BECK/AFP/East News

Гвендолин Кристи

ABACA/Abaca/East News, LISA O'CONNOR/AFP/East News

Наоми Уоттс

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News, Invision/Invision/East News

Эванджелин Лилли

Ik Aldama/DPA/East News, Richard Shotwell/Invision/East News

Джессика Честейн

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News, MM/ABACA/Abaca/East News

Зендея

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News, CHRIS DELMAS/AFP/East News

Дженнифер Кулидж

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Кейт Бланшетт

Ik Aldama/DPA/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Дженнифер Лопес

ANDREAS SOLARO/AFP/East News, FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Аня Тейлор-Джой

Rick Gold/Capital Pictures/Capital Pictures Russia/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Роуз Лесли

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Натали Дормер

GOL/Capital Pictures/Capital Pictures/East News, Invision/Invision/East News

Николь Кидман

Ik Aldama/DPA/East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Кейт Хадсон

Pixelformula/SIPA/SIPA/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

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Фото на превью ANDREAS SOLARO/AFP/East News, FREDERIC J. BROWN/AFP/East News
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113937
AdMe/Дизайн/18 звезд, которые надели дизайнерские наряды и показали их во всей красе
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