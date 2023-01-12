20+ самодельных украшений, которыми не налюбуешься и за время праздников

Праздники уже позади, но волшебная атмосфера еще витает в воздухе. Ее создают сами люди, в чьих умелых руках любой материал — дерево, пряжа, бумага — превращается в необыкновенный декор. Чего стоит картонная елка или венок из пенопласта. А еще вас ждет история находчивой пары, которая не дала разбитому шару испортить праздничное настроение.



Необычные игрушки на елку, где в роли Санты — слоны в «арбузной» расцветке

«Очень довольна тем, как получилось мое импровизированное украшение в виде белки-бандита»

А тут котик явно доволен юбкой под елку

Это похоже на причудливое сомбреро! © luckyiamnotanamerican / Reddit

«Каждый год я придумываю рождественскую елку из тех материалов, которые у меня есть. В этот раз я использовала залежавшуюся стопку журналов»

Еловая ветка, игрушка, свеча — все на этой открытке сделано из бумаги

«Я сделал рождественскую картину в стиле стимпанк из картона»

Снеговика можно сделать не только из снега, но и с помощью фетра — дома точно не растает

Если у вас залежались ненужные картонные коробки, такая елка — отличное решение

Мне нравится, как елка отбрасывает узор на стены и потолок. © TomMixsSuitcase / Reddit

Когда ценишь в подарке не только содержание, но и упаковку

У этой зайки было все для выхода на красную дорожку в праздничные дни

Санта наверняка не обошел вниманием такие рождественские носки

Инопланетный Новый год где-то в Мексике

Дядя решил подарить своей племяннице малыша северного оленя из дерева

Как мило, вашей племяннице повезло с вами! Уверена, что этот особенный подарок она сохранит на всю жизнь. © shitstompd / Reddit

От этого набора рождественской одежды веет теплыми воспоминаниями — какую только одежду и аксессуары мы не вырезали в детстве для любимых кукол

Яркий венок из пенопласта — отличная альтернатива традиционным венкам из еловых веток

В праздники можно встретить снеговиков от мала до велика не только на улице, но и дома

Тканевые салфетки в виде елок, даже жалко такую красоту использовать по назначению

Эти серьги наверняка стали изюминкой новогоднего образа

Такой новогодний шар должен стоять отдельно, иначе затмит всех на елке

«Меня отговаривали вязать крючком, так как это „слишком сложно“. Я не стал никого слушать — начинал так и вот какой подарок сделал себе через 2 года»

«Наш ребенок разбил елочную игрушку, которую мы с женой купили в начале отношений. Мы не могли ее потерять. Поэтому немного скотча, пластика, суперклея — и вуаля!»

В этом году вы получили самодельный пазл от своего малыша! © CaroteneCommander / Reddit