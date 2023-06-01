8 привычных вещей, которые уже пора отправить в утиль, потому что у них есть новые крутые аналоги

Некоторые вещи в нашем доме настолько давно, что мы уже и не помним когда и как их приобрели. Нам кажется, что все они прекрасно выполняют свою функцию и не требуют замены. Однако у знакомых нам вещей появились классные аналоги, которые могут сделать нашу жизнь еще комфортнее.

1. Холодильник

Встраиваемые холодильники постепенно начинают вытеснять обычные модели. Если у вас небольшая кухня, выдвижные холодильные ящики — отличное решения для вас. Их можно установить под столешницу, тогда они не займут много места. Современную технику такого рода можно интегрировать в дизайн кухни совершенно незаметно — достаточно подобрать подходящий фасад, чтобы холодильник стал практически невидимым на кухне.

2. Лампа

Лампы, которые имитируют закат, рассвет и даже радугу, становятся популярными не только в социальных сетях, но и среди людей, стремящихся создать уют в своем доме. Эти светильники напоминают проекторы и способны превратить стены в настоящие произведения искусства.

3. Мыльница

Огромной популярностью пользуются сенсорные дозаторы. В отличие от обычных моделей, они более гигиеничны и удобны: нет необходимости касаться их поверхности, а значит и мыть их нужно не так часто. Некоторые из этих моделей оснащены встроенным вспенивателем, благодаря которому вы получите не просто каплю жидкости, а пушистое мыльное облачко.

4. Растения как очиститель воздуха

Некоторые полагают, что растения очищают воздух. Однако оказывается, они практически не способствуют этому процессу. Зато на рынке существуют проверенные устройства — специальные воздушные очистители. Говорят, что это одна из тех вещей, после приоберетния которой мы не понимаем, как раньше обходились без этого. Устройства способны эффективно удалять аллергены и даже неприятные запахи из воздуха, что положительно сказывается на качестве сна. При покупке следует обратить внимание на тип фильтра и уровень шума.

5. Скучные кашпо для растений

Эра однообразных кашпо «как у всех» остается позади. Сейчас, когда спрос на растения для украшения интерьера растет, люди все чаще ищут оригинальные горшки для своих зеленых красавцев. В современных квартирах пластиковые кашпо встречаются все реже.

6. Коврик для ванной

Традиционные тканевые коврики для ванной остались в прошлом. Теперь есть коврики с эффектом памяти, которые не скользят по полу, не подвержены образованию плесени, отлично впитывают воду и приятны для ног. Судя по всему, стоять на таком коврике — будто находиться на облачке.

7. Выключатели

Освещение, управляемое голосом или с помощью приложения, уже давно стало реальностью. Спрос на умную технику растет, особенно среди молодого поколения, которое активно осваивает новые технологии. И, конечно же, это очень удобно: можно включать и выключать свет, не вставая с кровати.

8. Портативная сушилка для белья

Иногда бывает так, что нам не нужно сушить гору вещей — лишь одну кофточку. И совсем не хочется доставать ради этого громоздкую сушилку. К счастью, есть выход. Это небольшая портативная сушилка, которая не только не занимает много места в квартире, но еще и подает воздух, чтобы быстрее высушить постиранное. А еще ее удобно взять с собой в дорогу.