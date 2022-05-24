9 популярных бьюти-трендов, которые действуют на людей, как красная тряпка на быка
Тренды в макияже меняются с бешеной скоростью. Каждый сезон косметические марки и бьюти-блогеры предлагают нам новые техники и идеи. Что-то из этого приживается и остается с нами на долгие годы, а что-то просто не выдерживает проверки реальной жизнью.
Мы в ADME узнали, что думают о трендах последних лет обычные пользователи сети.
«Мыльные» брови
- Ненавижу зачесанные наверх брови. Так они не выглядят более густыми или естественными, а делают девушку похожей на злую мультяшку. © iBeFloe / Reddit
- А меня веселят «мыльные» брови. Не знаю почему, но они портят образ. © FarrahKhan123 / Reddit
Брови омбре
- «Инстаграмные» брови, выделенные консилером со всех сторон... Нет, просто нет. © ar_pb / Reddit
- Скульптурные брови лично мне не идут, хотя некоторым девушкам они очень к лицу. Правда, многие перегибают палку и берут консилер на 4 тона светлее. © unknown author / Reddit
- Я попробовала на выходных нарисовать брови омбре и почувствовала себя очень глупо... Очевидно же, что брови растут не так. © YouSophisticat / Reddit
Наращенные ресницы
- Я никогда не смогу сделать так, чтобы накладные ресницы выглядели естественно. © celestthecat / Reddit
- Накладные ресницы экстремальной длины выглядят нелепо, и глаза на их фоне теряются. © TheRealLaura789 / Reddit
- Драматические накладные и наращенные ресницы напоминают мне пауков. © LeapinLily Reddit
Нюдовая помада
- Я не понимаю, почему женщины ярко красят глаза, а потом наносят на губы нюдовую помаду, чтобы не переборщить. Не стирайте нижнюю половину лица. © carolinethebandgeek / Reddit
- Нюдовую помаду, кажется, просто невозможно нанести правильно. © Impossible_Specific8 / Reddit
- Люди, которые используют нейтральные тона помады, выглядят так, будто закрасили губы консилером. © unknown author / Reddit
- Да такие губы выглядят просто болезненно. © nopantsjimmy / Reddit
Много-много консилера
- Консилер на 3–4 тона светлее тональной основы выглядит как загар от солнцезащитных очков. © DownloadsCars / Reddit
- Я не понимаю, почему все пытаются замазать темные круги под глазами. В итоге получается просто огромная плоская белая пустыня от крыльев носа до нижних век. А как же структура лица? По-моему, из-за такого все выглядят только намного старше. Неужели никто не видит, как это старит? © eisenkatze / Reddit
«Говяжьи» губы
- Ненавижу обведенные по контуру губы. По-моему, они никому не идут. © unknown author / Reddit
- «Говяжьи» губы выглядят ужасно. © FarrahKhan123 / Reddit
«Влажная» кожа
- Как человек с жирной кожей, который стремится свести к минимуму блеск, я не понимаю, почему кому-то нравится эффект влажной кожи. На фотографиях со вспышкой это вообще тихий ужас. © MajesticPensiveTall / Reddit
Нарисованные веснушки
- Терпеть не могу фальшивые веснушки. Какой смысл рисовать их после того, как их скрыли косметикой? Я считаю, что веснушки милые, и мне нравится, когда летом они появляются на лице. Но зачем прикладывать кучу усилий, чтобы кожа выглядела идеально ровной и гладкой, а потом рисовать поверх тоналки веснушки? © OverconfidentlyPerky / Reddit
Перебор с контурингом и бронзером
- Каждый раз, когда я делаю контуринг, мне кажется, будто я испачкалась. © sec794 / Reddit
- Ненавижу, когда контурируют лицо теплыми оттенками. Это выглядит нелепо. А если переборщить с бронзатором, то выглядит это все так, словно чипсы по лицу рассыпали. © unknown author / Reddit
Какие тренды и приемы в макияже не нравятся вам? Почему?
Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com
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