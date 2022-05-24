9 популярных бьюти-трендов, которые действуют на людей, как красная тряпка на быка

Тренды в макияже меняются с бешеной скоростью. Каждый сезон косметические марки и бьюти-блогеры предлагают нам новые техники и идеи. Что-то из этого приживается и остается с нами на долгие годы, а что-то просто не выдерживает проверки реальной жизнью.