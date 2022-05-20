9 секретов выбора купальника, которые помогут каждой женщине блистать на пляже ярче солнца

Многие из нас хоть раз да ставили перед собой задачу похудеть к лету. Пляжный сезон, необходимость появляться среди людей без верхней одежды для большинства ощутимый стресс. Не зря ведь существует термин «бодишейминг» — высмеивание человека за то, что его фигура якобы не соответствует стандартам красоты.

Мы в ADME уверены, что каждый человек по-своему неотразим. Однако, если вы все-таки, как и мы, немного волнуетесь по поводу предстоящего пляжного сезона, предлагаем вместе разузнать секреты выбора купальников, которые добавят нам уверенности в себе. А в бонусе обсудим, как мы порой сами невольно занижаем собственную самооценку и что с этим делать.

1. Подчеркните достоинства фигуры

В сети можно встретить много статей на тему, как скрыть недостатки фигуры. Мы же предлагаем сфокусировать внимание на достоинствах тела. И для этого есть много способов. Если вы не знаете, какую модель купальника выбрать, советуем начать с «халтера». Она подходит практически для любого типа фигуры. В таких купальных костюмах бретели фиксируются на шее. Остается только выбрать, в каком варианте вам будет комфортнее: слитном или раздельном.

Если купальник состоит из светлого верха и темного низа или наоборот, помните: взгляды окружающих будет притягивать та часть ансамбля, что светлее. А значит, можно акцентировать внимание на нужной вам области фигуры.

Плавки с высокой посадкой помогут продемонстрировать длину ног.

Если вы обладаете красивыми узкими плечами, выберите асимметричный купальник без бретелек или на одно плечо. Такие модели подчеркнут эту особенность фигуры.

Для привлечения внимания к округлостям вашего силуэта сделайте выбор в пользу ярких однотонных моделей.

Это удивительно, но короткая стрижка визуально увеличит ваши бедра. На заметку, если думаете сменить прическу к лету.

2. Выберите правильный размер

Чтобы купальник был впору, можно ориентироваться на размеры вашего нижнего белья. И все же, прежде чем заказать в интернете понравившуюся модель или идти за ней в магазин, измерьте себя рулеткой. Во многих странах действует своя таблица размеров, а значит, только на цифры на бирке опираться не следует. Вы должны знать, сколько сантиметров у вас в обхвате под грудью и на бедрах. А также глубину чашки лифа.

Можно отдельно купить верх и низ купальника. Так у вас будет возможность подобрать идеальный размер каждой его части.

Еще один вариант, но обойдется он дороже: пошить купальный костюм на заказ.

3. Обратите внимание на материал

Не все купальники шьют из одной и той же ткани. Выбирая материал, вы должны учитывать, как часто и в какой воде будете плавать. Дело в том, что хлор бассейна, к примеру, может испортить ваш наряд. Купальники из нейлона мягкие и удобные. Они отлично тянутся и красиво облегают фигуру. Однако они-то как раз и неустойчивы к хлору и при соприкосновении с ним могут быстро прийти в негодность.

Полиэстер мягкий, но очень прочный. Такие модели выдержат хлорированную воду бассейнов.

Неопреновые купальники появились на рынке сравнительно недавно. По сути, это синтетический каучук, который часто используют для пошива костюмов для дайвинга. Плотный, прочный, долговечный.

Для создания купальников используются и другие материалы вроде бархата, вельвета, хлопка. Однако они подходят больше для тех, кто загорает, нежели тех, кто любит купаться.

Также обратите внимание на плотность ткани. Если вы собираетесь часто носить купальник или покупаете его для занятий спортом, этот показатель должен быть высоким.

4. Подвигайтесь, прежде чем идти на пляж

Покупая купальник, следует удостовериться, что он правильно на вас сидит. Попробуйте в нем подвигаться: сесть, встать, наклониться. При любом из этих движений он не должен съезжать или доставлять дискомфорт.

5. Откажитесь от неудобных элементов декора

Купальник должен быть в первую очередь удобным, а уже потом красивым. Некоторые декоративные элементы могут здорово подпортить вам настроение, вызвав раздражение кожи. Поэтому не рекомендуется выбирать модели с пряжками, заклепками, ремнями, оборками, бахромой, кружевом.

6. Не бойтесь неровного загара

Каждый год дизайнеры придумывают новые тренды пляжной моды. И часть из моделей, как правило, включает в себя украшения в виде вставок-сеточек или дополнительных лямок. Но не стоит беспокоиться о неровном загаре из-за таких элементов. Если хочется носить подобные купальники, значит, это нужно делать. Правда, перед походом на пляж воспользуйтесь солнцезащитным кремом или отдыхайте под зонтом.

7. Учитывайте оттенок кожи

Конечно, выбор расцветки купальника — это простор для фантазии. Но нелишним будет знать, какие сочетания оттенков кожи и ткани смотрятся наиболее выигрышно. Для начала нужно определить, какой именно у вас тип кожи. Для этого поднесите к своему подбородку что-нибудь белого цвета (лист бумаги или полотенце). На контрасте будет легко понять: если кожа кажется желтоватой, значит, это теплый оттенок; если отдает голубым — холодный. К теплым тонам кожи стилисты советуют подбирать одежду землистых оттенков. К примеру, зеленый, мокко, бронза, цвет манго, оливковый, ярко-красный или золотой.

На коже с холодным оттенком гармонично будут смотреться яркие цвета: изумрудно-зеленый, рубиново-красный, малиновый. А также приглушенные: темно-розовый, лавандовый.

8. Намочите купальник прежде, чем отправитесь на пляж

Некоторые ткани, особенно светлых оттенков, становятся прозрачными при намокании. Согласитесь, будет неприятно узнать, что в таком купальнике, как у вас, в воду не зайти. Прежде всего намочите свой наряд для плавания дома и примерьте его. Если при естественном и искусственном освещении ткань остается плотной и непрозрачной, в таком купальнике запросто можно отправляться в бассейн или к водоему.

9. Правильно ухаживайте за купальником

Чтобы купальник служил долго, за ним нужно правильно ухаживать. Первое правило: он не должен находиться мокрым в сумке, пакете или ящике для хранения вещей. Кроме того, специалисты советуют: Если вы плаваете в хлорированной воде, каждый раз после использования купальник нужно тщательно мыть в холодной воде.

Не рекомендуется стирать купальный костюм в стиральной машине и тем более использовать при этом химическое средство.

Сохнуть ткань должна на свежем воздухе, но не под солнечными лучами.

Старайтесь, чтобы косметические средства вроде лосьонов и кремов не касались материала, так как это может повредить эластичное волокно.

Бонус: не сравнивайте себя с моделями из журналов

Это, пожалуй, главное условие, которое поможет на пляже почувствовать уверенность в себе. Смотря на фото моделей с безупречно сидящими на их идеальных фигурах купальниками, мы невольно сравниваем себя с ними. Помните, за каждой такой фотосессией стоит титанический труд фотографов, стилистов и самих моделей.