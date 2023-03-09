Мы решили узнать, как выглядят стопы и обувь звезд, если их приблизить. И заметили массу интересных деталей

Просматривая фото со светскими выходами звездных девушек, мы довольно редко обращаем внимание на ноги и обувь селебрити. Меж тем при ближайшем рассмотрении можно подметить довольно много любопытных деталей.

1. Бри Ларсон пренебрегла педикюром, когда выходила на красную ковровую дорожку в 2016 и 2017 годах. Но это не помешало ей надеть эффектные босоножки

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

2. Амаль Клуни не стесняется выпирающих косточек на больших пальцах ног и с большим удовольствием носит открытую обувь

PacificCoastNews / EAST NEWS

3. Похоже, супермодели Тайре Бэнкс иногда хочется показать свой натуральный цвет ногтей и отдохнуть от процедур педикюра. Мы ее понимаем

Willy Sanjuan/Invision/AP/East News

4. Босоножки Джулианны Мур были не очень удобными. Это заметно по мизинцам актрисы, которые предательски ее выдавали

AFP / EAST NEWS

5. На ножках Сары Джессики Паркер есть выступающие вены. Но актриса предпочитает не закрывать их за длинными платьями и юбками, а показывает всему миру

Jose Perez / Associated Press / East News

6. Леди Гага не постеснялась показать свои мозоли на пальцах на премии «Грэмми», не смутило ее и то, что большие пальцы свисают с обуви

AFP / EAST NEWS

Кстати, не стала певица замазывать и царапину над верхним ремешком босоножки.

7. Пока Дженнифер Лоуренс позировала фотографам, ее пятки то и дело уезжали куда-то в сторону. Может быть, все дело в обуви не по размеру?

AFP / EAST NEWS

8. У Дженнифер Гарнер мизинец на правой ноге располагается поверх соседнего пальца, а все из-за генетического заболевания брахиметатарзия. Но она не стесняется щеголять в босоножках

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

9. Во время беременности Ким Кардашьян решила не отказывать себе в удовольствии поносить эффектные босоножки. Однако последствия для были видны невооруженным глазом

10. Скорее всего, эти босоножки для Кэти Перри несколько малы. Это можно заметить по ее мизинцу, которому не нравится такое положение вещей

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

11. Помучила свои ножки тесной обувью и несравненная Кейт Бекинсейл. Ведь ее пальцы норовили выбраться из этих босоножек

PGKirkland / MediaPunch / EAST NEWS

12. Эль Фэннинг решила пренебречь педикюром. Мы видим ее слегка пожелтевшие ступни, необработанные ногти и кусочек сошедшей кожи у мизинца

13. Пэрис Хилтон не стесняется демонстрировать выпирающие косточки на своих больших пальцах

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

14. Кортни Кардашьян решила удивить всех прозрачной обувью. Однако продемонстрировала всем, что ее ножкам в ней было ну очень жарко

PG / Bauer Griffin / East News

15. У Дженнифер Энистон заметны выступающие вены, но разве это повод отказаться от ношения босоножек и коротких платьев?

NPA / The Grosby Group / Grosby Group / East News

16. Иногда Меган Маркл выходит в свет в обуви не по размеру. Так было и в 2017 году, когда она с принцем Гарри объявляла о своей помолвке

AP / EAST NEWS

Фото на превью AP / EAST NEWS