Мы сравнили 15 звезд с обесцвеченными и обычными бровями. Но какие им идут больше, так и не поняли

Многим звездам безумно нравится экспериментировать со своей внешностью. Некоторые из них уже опробовали любопытный тренд — обесцвеченные брови. Кто-то протестировал такой прием более 30 лет назад, как Мадонна, а кто-то несколько лет назад или даже совсем недавно.