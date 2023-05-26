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Мы сравнили 15 звезд с обесцвеченными и обычными бровями. Но какие им идут больше, так и не поняли

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Многим звездам безумно нравится экспериментировать со своей внешностью. Некоторые из них уже опробовали любопытный тренд — обесцвеченные брови. Кто-то протестировал такой прием более 30 лет назад, как Мадонна, а кто-то несколько лет назад или даже совсем недавно.

1. Мэйси Уильямс

JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

2. Ким Кардашьян

3. Белла Хадид

4. Леди Гага

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

5. Кэти Перри

6. Кендалл Дженнер

7. Хлоя Севиньи

Invision / Invision / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

8. Кейт Бланшетт

9. Джулия Фокс

Invision / Invision / East News, Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

10. Джиджи Хадид

VALERY HACHE / AFP / East News, Jana Call me J / ABACA / Abaca / East News

11. Кайли Дженнер

12. Никола Пельтц-Бекхэм

13. Руни Мара

Priscilla Grant / Everett Collection / East News, MCMULLAN CO / SIPA / EAST NEWS

14. Ирина Шейк

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News, © Abaca Press / Alamy Stock Photo

15. Мадонна

zz / Dennis Van Tine / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, EAST NEWS

Удивительно, как меняется лицо после манипуляций с бровями. Взглянуть хотя бы на Гвен Стефани и Кристину Агилеру, которые раньше предпочитали тонкие ниточки, а потом стали поклонницами густых и четко очерченных бровей.

Фото на превью JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
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-41317
AdMe/Дизайн/Мы сравнили 15 звезд с обесцвеченными и обычными бровями. Но какие им идут больше, так и не поняли
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