Мы сравнили 15 звезд с обесцвеченными и обычными бровями. Но какие им идут больше, так и не поняли
Многим звездам безумно нравится экспериментировать со своей внешностью. Некоторые из них уже опробовали любопытный тренд — обесцвеченные брови. Кто-то протестировал такой прием более 30 лет назад, как Мадонна, а кто-то несколько лет назад или даже совсем недавно.
1. Мэйси Уильямс
2. Ким Кардашьян
3. Белла Хадид
4. Леди Гага
5. Кэти Перри
6. Кендалл Дженнер
7. Хлоя Севиньи
8. Кейт Бланшетт
9. Джулия Фокс
10. Джиджи Хадид
11. Кайли Дженнер
12. Никола Пельтц-Бекхэм
13. Руни Мара
14. Ирина Шейк
15. Мадонна
Удивительно, как меняется лицо после манипуляций с бровями. Взглянуть хотя бы на Гвен Стефани и Кристину Агилеру, которые раньше предпочитали тонкие ниточки, а потом стали поклонницами густых и четко очерченных бровей.
Фото на превью JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
AdMe/Дизайн/Мы сравнили 15 звезд с обесцвеченными и обычными бровями. Но какие им идут больше, так и не поняли
Поделиться этой статьёй