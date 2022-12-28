Как выглядели бы 15+ моделей с картин великого Пикассо, если бы соответствовали современным стандартам красоты
Знаменитый испанский художник за всю свою жизнь создал около 16 тысяч работ, которые выставлены в крупнейших музеях мира и продаются на аукционах за миллионы долларов. Пабло Пикассо был одним из основоположников кубизма — стиля, в котором трехмерное тело изображалось как ряд совмещенных воедино плоскостей. С помощью искусственного интеллекта мы решили представить, как могли бы выглядеть знаменитые портреты мастера, если бы они были написаны сегодня и учитывали современные стандарты красоты в искусстве.
1. Бюст женщины
2. Портрет Доры Маар
3. Женщина в большой шляпе
4. Бюст мужчины
5. Портрет Нуш Элюар
6. Женщина в шляпе
7. Бюст женщины в шляпе
8. Голова мужчины
9. Женщина в соломенной шляпе на цветочном фоне
10. Плачущая женщина
11. Палома
12. Женщина на стуле
13. Рыбак за столом
14. Соломенная шляпа с голубыми листьями
15. Голова женщины
16. Женщина в берете и клетчатом платье
Какие чувства у вас вызывают творения Пабло Пикассо?
Фото на превью EAST NEWS, Stable Diffusion
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