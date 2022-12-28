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Как выглядели бы 15+ моделей с картин великого Пикассо, если бы соответствовали современным стандартам красоты

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Знаменитый испанский художник за всю свою жизнь создал около 16 тысяч работ, которые выставлены в крупнейших музеях мира и продаются на аукционах за миллионы долларов. Пабло Пикассо был одним из основоположников кубизма — стиля, в котором трехмерное тело изображалось как ряд совмещенных воедино плоскостей. С помощью искусственного интеллекта мы решили представить, как могли бы выглядеть знаменитые портреты мастера, если бы они были написаны сегодня и учитывали современные стандарты красоты в искусстве.

1. Бюст женщины

2. Портрет Доры Маар

3. Женщина в большой шляпе

Album / Prisma / EAST NEWS, © Stable Diffusion

4. Бюст мужчины

Album / Kocinsky / EAST NEWS, © Stable Diffusion

5. Портрет Нуш Элюар

6. Женщина в шляпе

7. Бюст женщины в шляпе

Album / Ramon Manent / EAST NEWS, © Stable Diffusion

8. Голова мужчины

Album / sfgp / EAST NEWS, © Stable Diffusion

9. Женщина в соломенной шляпе на цветочном фоне

10. Плачущая женщина

Erich Lessing / Album / EAST NEWS, © Stable Diffusion

11. Палома

Album / Kocinsky / EAST NEWS, © Stable Diffusion

12. Женщина на стуле

Album / Kocinsky / EAST NEWS, © Stable Diffusion

13. Рыбак за столом

Frederic Soreau / agefotostock / East News, © Stable Diffusion

14. Соломенная шляпа с голубыми листьями

Frederic Soreau / agefotostock / East News, © Stable Diffusion

15. Голова женщины

WENN / agefotostock / East News, © Stable Diffusion

16. Женщина в берете и клетчатом платье

WENN / agefotostock / East News, © Stable Diffusion

Какие чувства у вас вызывают творения Пабло Пикассо?

Фото на превью EAST NEWS, Stable Diffusion
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AdMe/Художники/Как выглядели бы 15+ моделей с картин великого Пикассо, если бы соответствовали современным стандартам красоты
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