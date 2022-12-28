Как выглядели бы 15+ моделей с картин великого Пикассо, если бы соответствовали современным стандартам красоты

Знаменитый испанский художник за всю свою жизнь создал около 16 тысяч работ, которые выставлены в крупнейших музеях мира и продаются на аукционах за миллионы долларов. Пабло Пикассо был одним из основоположников кубизма — стиля, в котором трехмерное тело изображалось как ряд совмещенных воедино плоскостей. С помощью искусственного интеллекта мы решили представить, как могли бы выглядеть знаменитые портреты мастера, если бы они были написаны сегодня и учитывали современные стандарты красоты в искусстве.