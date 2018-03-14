Марко Мелграти и его правдивые иллюстрации, в которых смысл надо искать поглубже

Итальянец Марко Мелграти ( Marco Melgrati ) — талантливый художник-правдоруб. Он умеет заглянуть в самую суть социальных проблем современности и подать это под острым соусом иронии.

В инстаграме Марко публикует свои работы, на которые его вдохновила сама жизнь. Иногда это просто фантазия на актуальную тему, а иногда - печальные истины, старые как мир.

ADME восхищается прозорливостью художника, его необычным видением жизни. А что скажете вы о его иллюстрациях?