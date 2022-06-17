10 актеров и актрис, которым предложи сыграть хоть розовый зефир, хоть драматичную роль — они со всем справятся

Глядя на некоторых актеров в разных фильмах, кажется, будто они заложники одного амплуа. А некоторые, наоборот, перевоплощаются в кого угодно. Да так, что им невозможно не поверить. Сегодня они потрясающе играют роль в сказке, а спустя время столь же убедительны в драме.

Мы в ADME под впечатлением от таких актеров, поэтому решили вспомнить их роли, которые совсем не похожи друг на друга.

Эмма Стоун

Эмма Стоун — одна из талантливейших актрис, которая блестяще справляется практически со всеми полученными ролями. В 2015 году девушке посчастливилось пройти кастинг на роль

в фильме-мюзикле «Ла-Ла Ленд». И, пожалуй, это одна из ее самых ярких работ, после которой карьера актрисы получила новый виток. А в 2021-м она стала звездой диснеевской сказки про Круэллу. Сиквел поведал зрителю о становлении злодейки, и хоть к фильму в целом у зрителей были вопросы, он получил высокие оценки, а у Круэллы появилось множество фанатов.

Джорджина Хэйг

Джорджина Хэйг — одна из актрис известного сериала «Однажды в сказке», сыгравшая Эльзу. Как и в мультфильме «Холодное сердце», героиня пытается ужиться и принять свой волшебный дар — замораживать все вокруг. Позже актриса получила роль в постапокалиптическом сериале «Сквозь снег». Там она сыграла девушку по имени Эмилия, которая проживает свою не слишком наполненную заботами жизнь и радуется тому, что имеет, несмотря апокалипсис.

Марго Робби

Марго Робби — талантливая актриса родом из Австралии. Свою первую награду девушка получила, когда снялась в фильме «Волк с Уолл-стрит». Еще одна из ее запоминающихся ролей — одна из главных героинь фильма «Две королевы». Робби сыграла властную, холодную королеву Англии Елизавету I, которая за свою жизнь научилась умело скрывать простые человеческие слабости под маской. А сейчас актриса работает над ролью Барби. Подробностей о фильме пока нет, но есть информация, что по сюжету эксцентричную куклу изгоняют из Страны Барби и она отправляется навстречу приключениям в реальную жизнь. В одном из интервью Марго рассказывала, что эта роль не такая простая, как многим может казаться.

Эмма Уотсон

Нежная диснеевская принцесса — эта роль, пожалуй, сама близкая к Гермионе, благодаря которой широкая аудитория познакомилась с Эммой Уотсон. Девушка прекрасно сыграла красавицу Белль в киноистории, которая окунает всех в воспоминания о детстве и дарит веру в чудо, когда мы смотрим новую версию сказки. Но Эмма далеко не актриса одной роли: от фильма к фильму она меняется и вживается в разные образы. Именно это качество помогло ей прекрасно справиться и с ролью в фильме «Элитное общество». В нем девушка сыграла неоднозначную героиню — малолетнюю клептоманку Никки, которая состояла в скандальной группировке, грабившей дома знаменитостей.

Эмили де Рэвин

Одна из первых значимых ролей Эмили была в знаменитом сериале «Остаться в живых». Девушка сыграла Клэр Литтлтон, беременную девушку, выжившую в авиакатастрофе. На эту роль она, как оказалось, согласилась, даже не прочитав сценарий. А через несколько лет актрису увидели в сериале «Однажды в сказке» в роли принцессы Белль. На протяжении фильма красавица помогает трансформироваться ее мужу — злодею Румпельштильцхену. Правда, в этом сериале любовь не превращает его в прекрасного принца, а только возвращает злому магу человеческий цвет кожи и доброту. Эта роль далась актрисе непросто, она рассказывала, что, читая сценарий, не могла перестать плакать, сочувствуя героям.

Венсан Кассель

Сказка «Красавица и Чудовище» с Венсаном Касселем в роли Чудовища, конечно, получилась не такой же, как с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом, а более мрачной. В отличие от второй, которая ориентирована на младшую аудиторию, эта французская адаптация интересна и взрослым, а игра Касселя в этом фильме понравилась многим. Ну и никто не станет спорить, что роли мужчин, которые в жизни не вызвали бы большой симпатии, даются актеру тоже хорошо. Одну из таких он сыграл в фильме «Мой король». В этой драме Кассель — обворожительный манипулятор Джорджио, который быстро влюбляет в себя невзрачную Тони, но этот союз не приносит ей счастья.

Кира Найтли

Кира Найтли предстала перед зрителем в фильме про щелкунчика в роли Сахарной Феи. Элегантная, утонченная, в сверкающем платье — такая, какой и полагается быть регентше Королевства Сладостей. Найтли рассказывала, что эта работа стала для нее своеобразной передышкой от серьезных сценариев. Еще одна из необычных ролей Киры, но уже серьезная, — Сесилия Таллис в картине «Искупление». Девушка, повзрослев, попадает в мир, полный предательств и жертв. Фильм получился красивый и трогающий за душу.

Лана Паррия

Одну из больших ролей Лана получила в сериале «Однажды в сказке». Актриса сыграла Злую Королеву, которая на протяжении фильма трансформируется в добрую и любящую мать, которая пытается всячески избегать использования колдовства. А в 2019 году на экраны вышел мрачный комедийный сериал «Почему женщины убивают», где актриса сыграла одну из главных героинь — Риту Кастильо. По сюжету, она та еще интриганка, которая постоянно борется с собой и ждет, когда же ее пожилой муж уйдет из жизни.

Кирнан Шипка

Кирнан из тех актрис, которые на экранах с детства. Девочка очень удачно получила роль Салли Дрейпер в драматическом сериале «Безумцы», когда была еще ребенком. Ей удалось проделать потрясающую работу, показав трансформацию героини от малышки и до девочки-подростка. За годы актерской карьеры девочка помимо Салли сыграла несколько интересных ролей. Среди них Сабрина Спеллман в перезагрузке культового сериала нашего детства «Сабрина — маленькая ведьма». Актриса смогла сделать это так талантливо, что критики были в восторге от ее работы и оценили ее очень высоко.

Кара Делевинь

На заре своей карьеры Кара снялась в фильме «Бумажные города». Делевинь сыграла роль Марго Рот Шпигельманн — девушки, в которую с детства влюблен сосед. Герои объединяются, чтобы наказать ее обидчиков. Критики хорошо отзывались об игре Кары после этого фильма, а режиссеры стали брать ее и на другие роли. А сама девушка позже рассказала, что не очень любит свою героиню, потому что у них слишком много общего. В 2015 году тогда еще начинающей актрисе досталась роль русалки в фильме о Питере Пэне. Для этой пусть и небольшой роли девушке пришлось приложить немало усилий и интенсивно заниматься плаванием, чтобы все выглядело реалистично.