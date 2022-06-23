10+ актеров и актрис, которые сумели заполучить роль, хотя кастинг-менеджеры указывали им на дверь

Кинопробы можно сравнить с собеседованием при устройстве на работу. Актер демонстрирует навыки и умения, чтобы доказать свою пригодность для роли. А режиссер, потенциальный наниматель, выбирает подходящую кандидатуру для выполнения определенных задач. Но ни одна, ни другая сторона не застрахована от ошибок.

Мы в ADME решили выяснить, чего стоило актерам и актрисам заполучить желанные роли. Особенно когда создатели лент просили их покинуть помещение. А в конце статьи — бонус. В нем мы расскажем, как один молодой артист привлекает к себе внимание маститых режиссеров.

Риз Уизерспун пришлось доказывать создателям «Блондинки в законе», что она вовсе не отталкивающая

Когда Риз пыталась заполучить роль Эль Вудс, представители киностудии были настроены скептически. Они посчитали Риз слишком отталкивающей для роли милой блондинки. Судя по всему, создатели ленты также обвинили Уизерспун в чопорности, раз менеджер актрисы посоветовал ей одеться на пробы в стиле горячей девчонки. На тот момент Риз остро нуждалась в деньгах, потому была намерена выйти победителем из ситуации. Она посетила несколько этапов прослушиваний, пока не оказалась перед руководством студии. На финальном собеседовании актриса рассказывала все о студенческой жизни и женских клубах, хотя сама бросила колледж и никогда не состояла в сестринствах. Так или иначе, Уизерспун смогла заполучить заветную роль, и редкий зритель остался недоволен ее работой.

Кристиан Бейл хитрым способом избавлялся от конкурентов перед съемками «Американского психопата»

На главную роль в картине «Американский психопат» рассматривали в первую очередь кандидатуры Леонардо Ди Каприо и Юэна Макгрегора. И такое положение вещей никак не устраивало Кристиана Бейла, который мечтал сняться в этом фильме. Актер решил заполучить работу всеми правдами и неправдами, хотя изначально представители киностудии даже слышать ничего не хотели о нем. Потому Бейл связывался с конкурентами и настраивал их против роли, мол, она негативно скажется на карьере. «Мне пришлось определяться: либо я оказываюсь в пролете, потому что у меня на пути стоят суперзвезды, либо начинаю бороться», — оправдывался Кристиан. Когда главные кандидаты отказались от работы, у создателей не оставалось выбора, кроме как связаться с настойчивым кандидатом и позвать его на съемки.

Получив отказ, Джулия Робертс изменила внешность и снова попытала удачу на кастинге в «Мистическую пиццу»

На роль в фильме «Мистическая пицца» Джулию Робертс не хотели брать из-за неподходящей внешности. Создатели ленты объяснили, что им нужна девушка португальской наружности, поэтому они вынуждены ей отказать, хотя и весьма довольны ее пробами. Робертс не растерялась и отправилась в магазин, чтобы купить средство для окрашивания волос. Она приобрела за гроши черный мусс, который и нанесла на шевелюру. Средство оказалось настолько некачественным, что при прикосновении к волосам руки актрисы пачкались. Зато она смогла предстать перед кастинг-менеджерами с черными как смоль локонами и получить роль.

Леди Гага убеждала создателей фильма «Звезда родилась», что ее сценический образ не отразится на персонаже

Изначально главную женскую роль в ленте «Звезда родилась» должна была сыграть Бейонсе. Однако через какое-то время певица выбыла из проекта. Чуть позднее было решено рассмотреть кандидатуру Леди Гага. Представители студии Warner Bros. отнеслись крайне негативно к этой идее: они считали, что эпатажная певица будет неуместна в драматическом фильме. Но продюсер киноленты настоял на том, чтобы девушке дали шанс. Певица прошла кинопробы и доказала всем, что может привлечь к себе внимание и без провокационного наряда вкупе с ярким макияжем. После ее перформанса сотрудники Warner Bros. в считаные секунды приняли решение об утверждении Леди Гага на роль.

Роберт Паттинсон был толстоват для роли Эдварда, и ему пришлось поработать над телом

Роберт рассказал, что на кастинг «Сумерек» пришел с окрашенными в черный цвет волосами. Помимо этого, из-за нездорового образа жизни тело актера, по его собственному признанию, было довольно пухлым. «Я был похож на младенца в парике», — посмеялся Паттинсон. Внешний вид претендента представителям киностудии пришелся отнюдь не по вкусу. Не таким они видели Эдварда. Однако пробы Паттинсона с Кристен Стюарт показали, что между актерами есть «химия». И тогда киноделы приняли решение дать Роберту шанс, если он найдет способ стать настоящим красавчиком. Паттинсон отправился к тренеру, чтобы улучшить свою физическую форму, а также изменил прическу. Ко всему прочему, актер собрал коллекцию книг, которые, по его мнению, мог читать 100-летний вампир. И роль оказалась у него в кармане.

Зак Брафф попал в «Клинику» после провальных проб

Пробы актера были записаны на видеопленку. Режиссер посмотрел лишь около 8 секунд ролика, после чего заявил: «Это отстой!» — и выбросил носитель в урну. Как позднее рассказал Зак Брафф, накануне прослушивания он кутил всю ночь напролет, а потому плохо себя чувствовал и в итоге оплошал. Однако Брафф решил испытать судьбу еще раз. К его счастью, киноделы не зафиксировали имя актера со злосчастной пленки, а потому он проходил кастинг будто бы в первый раз. Надо ли говорить, что эта попытка Зака оказалась более чем удачной.

Эмили Блант проигнорировала требования режиссера фильма «Меняющие реальность»

Эмили Блант настолько влюбилась в сценарий киноленты «Меняющие реальность», что была настроена во что бы то ни стало сыграть главную героиню — балерину. Однако когда актриса позвонила своему агенту, она услышала: «Нет-нет, создатели рассматривают на эту роль исключительно танцовщиц». Целеустремленности Эмили можно только позавидовать, ведь она добилась встречи с режиссером. Тот снова сообщил, что наймет лишь актрису с хореографической подготовкой. Блант ответила: «Вы ошибаетесь. Вам не нужна танцовщица. Вам нужна я». Режиссер сдался. Актриса 8 недель проводила в студии и осваивала сложную хореографию. В кадре она была совершенна, потому мы думаем, что создатели ленты ни разу не пожалели о своем решении.

Констанс Ву могла бы не блистать в «Безумно богатых азиатах», если бы не проявила инициативу

Когда был объявлен проект «Безумно богатые азиаты», Констанс Ву загорелась идеей заполучить главную роль. Однако актриса была занята в другом шоу и рабочий график не оставлял ей никаких шансов сняться в экранизации бестселлера Кевина Квана. Она решила написать мотивационное письмо режиссеру. В нем Ву поясняла, почему эта роль должна быть ее. И создатели ленты решили перенести запланированную дату съемок. Констанс поделилась: «Конечно же, я все еще должна была пройти кинопробы. Но, думаю, благодаря моему письму производство фильма отложили на время».

Генри Кавилл решил забыть о гордости, потому что очень сильно хотел сыграть в «Ведьмаке»

Сейчас уже сложно представить другого актера в роли Геральта, а ведь на этапе объявления проекта Кавиллу в работе отказали. Его желание сняться в сериале было настолько велико, что киноделы назвали настойчивого Генри раздражающим и поспешили с ним распрощаться. Отсмотрев пробы более 200 кандидатов, менеджеры по кастингу решили опять связаться с Генри и пригласить его попробовать свои силы на прослушивании. При этом агент актера хотел, чтобы в этот раз отказался уже сам Кавилл. Видимо, помощник артиста беспокоился о его имидже. Однако Генри заявил: «Но это же „Ведьмак“!» — и отправился на пробы.

Мэттью Грей Гублер прошел кастинг на главную роль в сериале «Мыслить как преступник» с 5-й попытки

Когда молодой актер проходил пробы, он постарался выложиться по максимуму. Кастинг-менеджеры похвалили старания Мэттью, однако подытожили, что он им не подходит. «Наверное, я был слишком общителен, а они хотели видеть более сдержанного человека», — предположил артист. Тем не менее на следующий же день Грей Гублер получил приглашение снова попробовать свои силы. И опять услышал от киноделов слова: «Вы не подходите». Ситуация повторялась еще не раз. Остается только похвалить актера, который не сдавался и терпеливо ходил на однотипные прослушивания. С 5-й попытки Мэттью удалось получить роль.

Эмма Уотсон боролась за роль в «Элитном обществе»

После завершения съемок в серии фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон искала возможность предстать перед зрителями в новом амплуа. Она больше не хотела ассоциироваться лишь с Гермионой Грейнджер. И когда актриса прочла сценарий ленты «Элитное общество», она загорелась идеей заполучить роль Ники — не обремененной моральными принципами девушки. «Я действительно боролась за то, чтобы получить эту работу. Потому что мало кто мог представить меня в образе неприятного персонажа. Ники вобрала в себя все качества, которых нет у меня», — поделилась актриса.

Бонус: Тимоти Шаламе преследовал режиссера фильма «Дюна», чтобы тот его заметил

Когда Тимоти Шаламе узнал, что Дени Вильнев собирается экранизировать роман Фрэнка Герберта «Дюна», он вознамерился сыграть главную роль. И, как представитель поколения Z, разработал необычную стратегию с привлечением компьютерных технологий. Первым делом Тимоти настроил в своем браузере особые оповещения: уведомление приходило, когда в сети появлялась новая информация с упоминанием имени режиссера. Таким образом Шаламе узнавал о мероприятиях, которые посещает Вильнев. Затем он прибывал в те же места и старался почаще мелькать в поле зрения режиссера. В итоге Дени предложил Тимоти обсудить его потенциальную работу в фильме «Дюна». Как говорил режиссер позднее, он больше никого и не представлял в роли Пола. Мы не знаем, действительно ли Вильнев с самого начала хотел заполучить в проект Шаламе или же сработала хитрая тактика последнего.