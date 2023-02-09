10 актеров нестандартной внешности, которые привлекают простых людей даже больше, чем писаные голливудские красавцы
Пользователи сети в треде на Reddit обсудили знаменитостей, которых трудно назвать традиционно красивыми, но тем не менее они приковывают взгляды и заставляют сердца биться чаще. Среди них есть и молодые актеры, и те, кому уже за 60, но каждый из них может перетянуть все внимание на себя, как только появится в кадре.
Бенедикт Камбербэтч
- Сначала, когда я смотрела сериал «Шерлок», я подумала, что он похож на какое-то насекомое. Но потом, увидев фильм «Доктор Стрэндж», я наконец поняла, почему люди считают его привлекательным. © BlahVans / Reddit
- А для меня именно просмотр «Шерлока» стал поворотным моментом. Я никогда не понимала, что такого люди находят в Камбербэтче, и даже считала его, мягко говоря, некрасивым. Потом, после выхода 3-го сезона, я начала смотреть сериал, и меня так сильно потянуло к этому актеру. Это было какое-то безумие. © xx2983xx / Reddit
- Если бы выяснилось, что Бенедикт Камбербэтч на самом деле с другой планеты, я бы ничуть не удивился. © PersonMcNugget / Reddit
Мэтт Смит
- Я где-то прочитал про Мэтта Смита, что он «выглядит как карикатура на красивого мужчину». Но, боже мой, его внешность явно лучше моей. Этот актер определенно красив, пусть и не в общепринятом смысле. © Volfgang91 / Reddit
- Помню, когда он впервые появился в сериале «Доктор Кто», я подумала, что он немного странно выглядит. Потом постепенно он начал мне нравиться, и сейчас я даже нахожу его привлекательным. Мне кажется, на это повлиял его характер. В интервью он всегда такой веселый и приятный, что невозможно остаться равнодушной. © OkPerson4 / Reddit
Майкл Шеннон
- Недавно моя сестра ехала в метро и увидела рядом высокого, роскошного, по ее словам, мужчину. Она буквально была очарована им и не могла отвести глаз. А потом он повернул голову, и оказалось, что это Шеннон. После этой встречи сестра сказала: «Я понимаю, почему люди платят за то, чтобы посмотреть на него». Но при этом она не считает его традиционно красивым, просто в нем есть что-то такое особенное. © IMACNMNE / Reddit
- Я видел его пару раз в театре. Один раз я сидел рядом, другой — прямо за ним. И это немного раздражало, так как он выше меня на несколько сантиметров, а мой рост немного больше 180. Он всегда находил после выступления время, чтобы встретиться с людьми в фойе и обсудить шоу. У него отличное чувство юмора, и в целом Шеннон производит впечатление приятного человека, полной противоположности большинству его персонажей. И опять же, как отметила моя жена, он нереально высокий. © fulthrottlejazzhands / Reddit
Адам Драйвер
- Я никогда не понимала, почему кто-то считает этого актера привлекательным, пока не посмотрела фильм с его участием. Тогда я увидела его в движении: что-то делающим, говорящим, а не просто как неподвижную картинку. И вот тут-то я поняла, что теперь тоже вхожу в число тех, кто признает, что Адам Драйвер безумно горяч. © Impressive_Slice7440 / Reddit
- Лучшим его описанием из тех, что я когда-либо читала, было: «Адам Драйвер выглядит так, будто кто-то пытался по памяти нарисовать Киану Ривза». © 70sbanana**** / Reddit
Уиллем Дефо
- В связи с работой мне приходится тесно общаться с актерами. Мы часто болтаем на отвлеченные темы и ведем непринужденные беседы. Помню, как упомянул об Уиллеме Дефо, и актриса, с которой я разговаривал, сказала: «Черт возьми, я обожаю его. Он безумно талантливый и очень красивый». Тогда я спросил: «Вы уже работали с ним?» А она рассмеялась и ответила: «Нет. Если бы это было так, я каждый разговор начинала бы со слов „Привет, я работала с Уиллемом Дефо“». © morelsupporter / Reddit
- Прекрасен в общении и очень любит обниматься. Я встречала не так много знаменитостей, и он один из них. Когда я спросила, слышно ли меня без микрофона, он сказал: «Да, вы очень громкая». © your_surrogate_mom / Reddit
Стив Бушеми
- Окружающие считают меня сумасшедшей, когда я говорю им, что Стив Бушеми кажется мне привлекательным. Я встречала его. Актер жил в отеле, в котором я работала некоторое время. И каждый раз, когда он общался с персоналом на ресепшене, мне приходилось уходить на минуту в подсобку, чтобы успокоиться. Он очень милый. © neil-downe / Reddit
- Чтобы понять, насколько Бушеми красив, посмотрите фильм «Бешеные псы». Он, конечно, не супергорячая кинозвезда, а скорее обычный симпатичный парень. Но некоторые люди по какой-то необъяснимой причине выглядят нереально круто. Гослинг, кстати, тоже больше крутой, чем горячий. © quietsam / Reddit
Рами Малек
- По мне, Рами очень хорош собой. Но почему-то прежде чем убедиться, что он действительно красивый, а не странный, надо долго смотреть на него. Вообще его нижние веки выглядят так, будто их нарисовал по памяти кто-то, имеющий довольно ограниченное представление о человеческих веках. Но как только привыкнешь к этому, он сразу становится привлекательным. © Yellowbug2001 / Reddit
- Впервые я увидела его на экране в фильме «Ночь в музее», и он там выглядел просто великолепно. © laduquessa / Reddit
Норман Ридус
- Он чертовски горяч. Встретила его на Comic Con. От него так хорошо пахло, и он назвал меня милой. Я растаяла. © ControlYourPoison / Reddit
- Мне кажется, он самый милый парень во вселенной. Моя жена увлеклась им еще до просмотра «Ходячих мертвецов», и я ее полностью поддерживаю. Если бы он пришел и забрал ее у меня, я бы даже не рассердился. © Dason37 / Reddit
- Женщины любят Нормана Ридуса. Лично я не вижу в нем ничего особенного. Но как личность он потрясающий, с ним хочется пообщаться. © TheVampyresBride / Reddit
Киллиан Мерфи
- Всегда думала, что он похож на Пиноккио после того, как его превратили в настоящего мальчика и он вырос и стал взрослым мужчиной. Его лицо будто было высечено из дерева. © PrincessMonsterShark / Reddit
- Я одержима его скулами. © dogsoverpeople19 / Reddit
- Он чертовски хорош. Честно говоря, я так не думала, пока не посмотрела ленту «Острые козырьки». Вот он проезжает верхом на белом коне, и я прекращаю все свои дела и просто залипаю. © Calisto823 / Reddit
Джереми Аллен Уайт
- Я понятия не имею, почему он меня так привлекает. Но как только он открывает рот, я просто таю. А мне ведь уже 45. © dixiequick / Reddit
- Честно говоря, его лицо напоминает мне греческие статуи. © Bobson_Dug**** / Reddit
- Мне кажется, Аллен Уайт классически красив, если понимать «классически» буквально. Он похож на горячего южного кузена Александра Македонского. © bad***_panda / Reddit
Кто из этих актеров привлекателен на ваш взгляд? Кого вы добавили бы в список?
AdMe/Кино/10 актеров нестандартной внешности, которые привлекают простых людей даже больше, чем писаные голливудские красавцы
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