10 актеров нестандартной внешности, которые привлекают простых людей даже больше, чем писаные голливудские красавцы

Пользователи сети в треде на Reddit обсудили знаменитостей, которых трудно назвать традиционно красивыми, но тем не менее они приковывают взгляды и заставляют сердца биться чаще. Среди них есть и молодые актеры, и те, кому уже за 60, но каждый из них может перетянуть все внимание на себя, как только появится в кадре.