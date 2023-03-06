10+ долгожданных фильмов, которые ни в коем случае нельзя пропустить в 2023 году, ведь там сыграли крутые актеры

Этот год абсолютно точно порадует и любителей романтических мелодрам, и поклонников захватывающих боевиков, и фанатов искрометных комедий. Во многих фильмах 2023-го засветились любимые многими актеры и актрисы, включая Дженнифер Лопес, Джулию Робертс, Тома Хэнкса и Оуэна Уилсона.

1. Мать

Дата выхода: 12 мая 2023 года В этом фильме Дженнифер Лопес сыграла физически сложную роль, ведь ей пришлось выполнить ряд трюков. В картине актриса предстает в образе матери, готовой пойти на все ради спасения дочери. Ситуация осложняется тем, что она бросила девочку много лет назад. На протяжении всей картины зритель будет гадать, почему же героиня Лопес оставила дочь: ради своей карьеры или же ради спасения самой малышки. Роль дочери блистательно исполнила молодая и перспективная актриса Люси Паэс.

2. Убийство в Париже

Дата выхода: 31 марта 2023 года Многим зрителям полюбилась парочка Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера в фильме «Убийство на яхте» 2019 года. Так вот, в 2023-м выходит долгожданный сиквел, в котором любимые персонажи вернутся, чтобы распутать новое дело. На этот раз им предстоит расследовать исчезновение своего приятеля с собственной свадьбы. Это они будут делать уже на правах полноценных сыщиков, ведь герои открыли детективное агентство.

3. Оставь мир позади

Дата выхода: 7 декабря 2023 года Супруги, роли которых играют Джулия Робертс и Итан Хоук, решили провести свой долгожданный отпуск за городом и арендовали домик у одной пары. Однако их планы перечеркивают неожиданно вернувшиеся в свое жилище хозяева, которые приносят не очень хорошие известия. Фильм снят по книге-бестселлеру Румаана Алама.

4. Как насчет любви?

Дата выхода: уже вышел В центре сюжета — взаимоотношения амбициозного сенатора Питера, которого сыграл Энди Гарсиа, и его красавицы-жены Лиз, роль которой исполнила Шэрон Стоун. Во время путешествия они узнали о том, что их дочь вместе с молодым человеком попала в страшное ДТП. Это событие заставило супружескую пару пересмотреть все свои взгляды на жизнь и их отношения, которые до тех пор были не такими уж и гладкими. Что интересно, фильм лежал на полке не один год и дождался своего звездного часа лишь в 2023-м.

5. Мафиозная мамаша

Дата выхода: 14 апреля 2023 года Простая женщина из глубинки становится обладательницей странного наследства — мафиозной империи своего недавно почившего дедушки. Ей предстоит внести кардинальные изменения в свою жизнь и начать управление новым нестандартным бизнесом. Помимо обладательницы «Оскара» Тони Коллетт, в фильме засветилась и дива итальянского кинематографа Моника Беллуччи.

6. Problemista

Дата выхода: 13 марта 2023 года Главный герой — талантливый дизайнер игрушек из Сальвадора, который пытается покорить своими нестандартными идеями весь Нью-Йорк. Он устроился на работу к эксцентричной художнице (Тильда Суинтон), которая, возможно, поможет молодому человеку громко заявить о себе.

7. Аферисты

Дата выхода: уже вышел Сюжет психологического триллера «Аферисты» завязан вокруг владельца книжного магазина Тома и нечистой на руку Сандры. Ему казалось, что он наконец встретил девушку своей мечты и даже смог побороть депрессию, однако все оказалось не так-то просто. В фильме сыграл блистательный актерский тандем Джулианны Мур и Джона Литгоу. Кстати, Мур просто ослепительна в этом гениальном фильме, ее игрой можно любоваться бесконечно.

8. Снова любовь

Дата выхода: 12 мая 2023 года Девушка потеряла своего жениха, который погиб в результате несчастного случая. Не в силах смириться с потерей, она продолжала посылать ему СМС, в которых писала то, что хотела бы сказать ему, но уже не сможет. Но героиня даже не догадывалась о том, что теперь номер ее жениха принадлежит другому парню. Главную роль доверили сыграть Приянке Чопре, в фильме также засветилась и Селин Дион.

9. Каменное сердце

Дата выхода: 11 августа 2023 года Боевик «Каменное сердце» должен понравиться всем фанатам фильма «Миссия невыполнима», ведь он снят в подобном ключе. В главной роли — Галь Гадот. Сюжет фильма держится в строжайшем секрете, но уже известно одно: это будет весьма захватывающая лента.

10. У нас привидение!

Дата выхода: уже вышел После переезда в новый дом мужчина обнаружил, что там живет призрак по прозвищу Эрнест. Герой снял его на камеру и выложил в интернет. Благодаря этому Эрнест прославился, а мужчина получил немаленькие деньги. В этом веселом семейном фильме засветилась и Дженнифер Кулидж, которой досталась роль эксцентричного медиума.

11. Краска