10 кинозвезд, которым их личные принципы не позволяют сниматься в пикантных сценах

Ни для кого не секрет, что актерам довольно часто приходится сниматься в откровенных сценах. Но далеко не каждому нравится раздеваться перед камерой, поэтому некоторые артисты приняли решение, что их обнаженное тело — это не достояние общественности и видеть его могут только самые близкие люди. Мы считаем, что каждый имеет право сам выбирать, в каком виде представать перед зрителями на экране, и сегодня хотим рассказать о 10 актерах и актрисах, которые решили, что не будут сниматься в пикантных сценах, и даже объяснили почему.

1. Лина Хиди

В одной из самых знаменитых сцен сериала «Игра престолов» Серсее пришлось пройти нагишом по улицам города под насмешки горожан и крестьян. Но многие зрители не знают, что на самом деле в этой сцене участвовала дублерша Лины Хиди — актриса Ребекка Ван Клив. А лицо Лины было добавлено уже на этапе монтажа при помощи компьютерной графики. «Если бы мне пришлось 3 дня сниматься обнаженной и при этом постоянно находиться в образе, я бы начала сильно злиться. А я не хотела злиться. И я не думаю, что Серсея злилась в этот момент. Я снимаюсь каждый год, и у меня дети, и это тоже стало немаловажным фактором, почему я отказалась», — сказала Хиди.

2. Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер — разносторонняя актриса, которая может играть и в подростковых комедиях, как «С любовью, Саймон», и триллерах, как «Багровая мята». Однако стоит отметить, что она никогда не появлялась обнаженной на экране и не планирует делать это в будущем. В одном интервью Гарнер сказала: «Ну уж нет, я не собираюсь раздеваться. Мир заслуживает лучшего. Не интересно».

3. Блейк Лайвли

Блейк Лайвли тоже на планирует появляться на экране обнаженной в обозримом будущем. «Не думаю, что когда-нибудь пойду на это», — сказала актриса, потому что считает, что откровенные сцены только отвлекают от сюжета фильма.

4. Мэнди Мур

Мэнди Мур рассказала, что вовсе не снималась обнаженной в сцене купания в фильме «Первая дочь». На самом деле в этой сцене ее заменила дублерша. По словам Мур, она очень застенчивый человек. Так что ей пришлось найти подходящую дублершу, которая решилась бы не только раздеться в кадре, но и прыгнуть вместо нее в реку в Праге.

5. Рики Джервейс

Рики Джервейс — известный британский комик, который сделал себе имя при помощи своего остроумия и находчивости. Однако он не планирует использовать свое обнаженное тело в качестве комедийного инструмента. Недавно в интервью для MTV он ясно дал понять, что не собирается раздеваться даже ради смеха. «Это не для меня», — заявил он.

6. Сара Мишель Геллар

На протяжении всей своей карьеры Сара Мишель Геллар ни разу не появлялась на экране обнаженной. И хотя сама Сара никогда не заявляла об этом в открытую, стало известно, что она отказывалась от ролей, где требовалось появиться топлес. По словам представителя Геллар, актрисе некомфортно в откровенных сценах и она не планирует развивать свою карьеру в этом направлении.

7. Хилари Дафф

Еще в начале своей карьеры Хилари Дафф дала себе слово, что не будет сниматься в фильмах, где ей нужно будет раздеваться. Она считает, что это никаким образом не сделает ее более знаменитой и не позволит ей получить больше ролей. «Если я соглашаюсь на роль, я хочу оставаться собой. Я не хочу снимать блузку или что-нибудь другое», — сказала она.

8. Эмма Уотсон

Эмма Уотсон заявила, что не собирается раздеваться перед камерой только для того, чтобы доказать всему миру, что ее героиня Гермиона из серии фильмов о Гарри Поттере осталась в прошлом. «Я не собираюсь делать что-то шокирующее только потому, что меня якобы сводит с ума мысль, что я не в состоянии сыграть убедительно другого персонажа. Я не хочу, чтобы меня перестали ассоциировать с Гермионой. Я горжусь ей», — сказала она.

9. Эллисон Уильямс

Эллисон Уильямс ни разу не была замечена обнаженной в сериале «Девчонки» не просто так. «Я хотела отдать своей героине Марни всю себя. Но есть вещи, которые, на мой взгляд, должны принадлежать мне и только мне», — отметила Уильямс. Она также добавила, что не хотела бы, чтобы ее будущие «гипотетические дети» увидели ее голой на экране.

10. Дженнифер Энистон