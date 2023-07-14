10 крутых идей, за которые мы обожаем фильм «Дрянные девчонки». И пересматриваем его даже спустя почти 20 лет

Фильм «Дрянные девчонки» считается подростковой комедией. Однако создатели заложили в него так много замечательных идей и ценностей, что его невозможно поставить в один ряд с обычными смешными и легкими фильмами. Вспоминаем легендарную картину 2000-х и разбираемся, за что же мы так ее любим до сих пор.

В бонусе рассказываем о том, какая сцена в фильме заслуживает звание наилучшей. А еще говорим о тренде в одежде героинь, который возродился спустя 2 десятка лет.

В фильме показывают последствия деления школьников на популярных и не очень

Многие подростки хотят казаться крутыми. Поэтому часто делят друг друга на популярных и аутсайдеров. Ребята пытаются примкнуть к тем, кто кажется им больше отвечающими статусу звезд школы. И даже порой появляются местные «короли» и «королевы», которые презирают и высмеивают тех, кого считают недостойными себя. В ленте все это показано предельно реалистично. Старшеклассники делятся на своеобразные касты. Главная героиня Кэйди пытается влиться в компанию самых популярных девочек. А группу последних возглавляет та самая «королева» — Реджина Джордж. В итоге от погони за «крутостью» страдают все. Реджина — потому, что с самого начала презирала всех вокруг, даже подруг. А Кэйди — за то, что слишком вжилась в роль гламурной девушки и забыла о своих друзьях и истинных ценностях.

Рассказ ведет простая школьница

На протяжении всего фильма повествование ведется от первого лица. Это добавляет истории искренности. Но самое главное, что рассказчиком является обыкновенная девочка-подросток из среднестатистической семьи. Кэйди Хирон не пользуется бешеной популярностью и не выглядит так, будто сошла с обложки глянцевого журнала. Зато она умна и проницательна. Возможно, впервые в кино про школу историю поведали от лица девочки, которая порой может променять вечеринки, свидания и дружеские посиделки на олимпиады по математике. При этом героиня все равно остается обычным тинейджером и сталкивается с теми же трудностями, что и многие ее ровесники. Юные зрительницы времен 2000-х легко отождествляли Кэйди с собой. И современным девочкам-подросткам ее проблемы окажутся близки.

Фильм основан на реальных историях тинейджеров

Основой сюжета стала книга Розалинд Вайсман «Королева улья, или Как выжить в мире девочек». В ней описывается, как старшеклассницы делятся на компании, разбирается агрессивное поведение некоторых девушек-подростков и то, как с этим бороться. Автор брала интервью у девочек-тинейджеров и наблюдала за ними. Собранная информация и вошла в книгу, а впоследствии — в фильм.

Образы подростков не выглядят плоско

Характер подростков показан в фильме реалистично, здесь нет четкого деления на хороших и плохих девочек. Так, тихоня вроде Кэйди тоже может оказаться стервой. Такие ребята, как она или ее подруга Дженис, настолько не переваривают популярных сверстников, что готовы строить подлые планы мести. Одновременно завидуют «крутым» и зачем-то хотят стать такими же. Образы девушек из гламурной троицы «Баунти» тоже отнюдь не пластмассовые. Вдруг выясняется, что даже королевы школы испытывают целую палитру чувств, свойственных любому подростку. Героини надевают на себя маску презрения и подражают тому, что на самом деле отвергают. Но в финале сбрасывают глянцевую личину и становятся самими собой.

Фильм доказывает, что с родителями можно дружить

В «Дрянных девчонках» показано, что отношения родителей и их детей-подростков не обязательно должны быть холодными. Так, мама Реджины приветствует максимально расслабленное общение с дочерью и ее друзьями. Она многое разрешает дочке (безусловно, в пределах разумного) и всегда готова выслушать то, что волнует девочку. Женщина даже сама признается, что в ее доме нет правил и она не обычная, а клевая мама.

А отец Кэйди всегда поддерживает дочь добрым словом. Даже когда она провинилась и мать злится на нее, папа тепло общается с дочерью и пытается понять ее.

В центре внимания отношения девушек не с парнями, а друг с другом

Женщин в кино часто показывают однообразно: в основном они пытаются заполучить мужчину. А если даже этот вопрос не волнует их поначалу, то позже все равно заинтересует. У героинь «Дрянных девчонок» Кэйди и Реджины тоже присутствует романтический интерес — парень Аарон. Но он чисто символический. У двух других девушек «Баунти» и вовсе нет бойфрендов и в течение фильма ни к кому не возникает симпатии.

На самом деле любовь здесь находится на втором плане. Вместо этого акцент сделан на взаимоотношениях героинь — будущих молодых женщин. Они сплетничают, ходят на шопинг, устраивают посиделки, придумывают коварные затеи. И доказывают: жизнь девушек многогранна, а бойфренд не центр вселенной.

Фильм показывает, что неловкие моменты — это нормально и их не нужно избегать

Подростки часто боятся попасть в неловкие ситуации и выглядеть неуклюжими и нелепыми. Им кажется, что сверстники настроены недружелюбно и будут высмеивать их. Но героини фильма доказывают, что бояться показаться смешными не стоит. Так, Кэйди приходит на вечеринку по случаю Хеллоуина, куда все девушки оделись гламурно, в настоящем костюме нечисти. И остается там, невзирая на косые взгляды. По крайней мере, до того момента, пока глава «Баунти» не уводит ее потенциального парня. А Реджина гордо шествует в майке с вырезанной в области груди тканью. Над девушкой никто не смеется, и, более того, на следующий день эта фишка становится местным трендом.

Учителя в фильме — обычные люди со своими интересами

Фильм показывает, что за пределами школы у преподавателей могут быть увлечения, совсем далекие от образования. Не все учителя — суровые зануды, и многие из них находятся на одной волне с учащимися. Например, учитель математики мисс Норбери шутит с учениками, завешивает одежду забавными значками и не стесняется танцевать на школьной дискотеке наряду с детьми. А еще не ругает школьниц, когда они затевают массовую склоку, а пытается помочь им, просто давая девочкам возможность высказаться о наболевшем.

Первая влюбленность здесь выглядит так же неловко, как зачастую и в жизни

Главная героиня Кэйди влюбляется в Аарона, но не знает, как правильно вести себя в таком случае. Потому что в Африке, где она выросла, ей не приходилось ходить в обычную школу и уж тем более заводить парней. Хотя большинство зрителей наверняка учились не дома, им знакомо это чувство страшного волнения от первой влюбленности. В эти моменты кажется, что ты все делаешь невпопад. Например, у Кэйди путаются слова или невовремя подступает тошнота.

Картина демонстрирует, что взрослые тоже имеют право жить полной жизнью

Фильм показывает ролевые модели не только для подростков, но и для взрослых людей. Например, мать Реджины доказывает, что зрелый возраст не повод запираться в четырех стенах. Мама может жить на полную катушку: например, героиня «Дрянных девчонок» не стесняется отрываться на школьном концерте дочери. А своим внешним видом женщина заявляет, что носить откровенные наряды и розовый цвет можно в любом возрасте.

Бонус № 1: сцена откровенного разговора подростков берет за душу

Ближе к концу фильма, когда все школьницы ссорятся друг с другом, учителя собирают их в спортзале и инициируют беседу по душам. Девочки делятся друг с другом наболевшим и вдруг выясняют, что их проблемы схожи. Каждая хочет, чтобы ее ценили такой, какая она есть. Но оказывается, что для этого надо быть чуть добрее друг к другу. Эта сцена стала поистине наставнической для многих подростков.

Бонус № 2: розовый цвет смотрится все так же актуально

Картина в свое время подстегнула волну популярности розовой одежды. Сейчас этот тон снова последний писк моды: его объявили цветом 2023 года. А еще выходит утопающий в розовом фильм «Барби», который по стилю немного напоминает «Дрянных девчонок» и словно возвращает нас в 2000-е.