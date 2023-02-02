10 пар знаменитостей, которых угораздило работать друг с другом после расставания. А то и играть страсть на экране

Нередко бывает, что сотрудники влюбляются друг в друга. Иногда эти чувства перерастают в долгие и счастливые отношения, а порой, напротив, проходят, почти не успев разгореться. И среди знаменитостей такое встречается нередко. Вот только некоторым из них приходится вместе работать и после расставания.

Нина Добрев и Иэн Сомерхолдер

Нина Добрев и Иэн Сомерхолдер закрутили роман на съемках сериала «Дневники вампира». Фанаты были в восторге как от экранной пары, так и от реальной. Однако отношения актеров долго не продлились: в 2013 году пара распалась. Но съемки сериала продолжались, и им приходилось играть влюбленных. Их коллега по сериалу сказала, что расставание никак не повлияло на их работу: Нина и Иэн вели себя очень профессионально.

Аманда Сейфрид и Доминик Купер

Съемки 1-го фильма «Мамма Mia!» тоже способствовали превращению экранной пары в реальную. После выхода ленты Аманда и Доминик встречались в течение трех лет, но потом их пути разошлись. А в 2018 году стали снимать «Мамма Mia! — 2», где актеры снова должны были играть влюбленных. Аманда сказала в интервью, что самое главное в таких ситуациях — сразу расставить личные границы, не называть друг друга ласковыми именами. И добавила, что бывает сложно работать с бывшим, но нужно взять себя в руки. «А если с бывшим плохие отношения, то нужно его уволить», — пошутила актриса.

Блейк Лайвли и Пенн Бэджли

На съемках «Сплетницы» у Блейк Лайвли и Пенна Бэджли вспыхнули романтические чувства. Сначала актеры пытались держать отношения в тайне, так как боялись, что продюсеры плохо отреагируют на это. Однако позже их раскрыли папарацци, и, по словам Блейк, продюсеры сериала положительно отнеслись к этому роману. Блейк и Пенн были одной из самых горячих пар в Голливуде. Но вскоре они расстались, продолжая играть влюбленную пару на экране. Никто на съемочной площадке и не заметил перемен. Позже Пенн заявил, что встречаться с тем, с кем работаешь, не самая лучшая идея. И хотя им удалось не сорвать съемки, похоже, что друзьями актеры не остались: в 2015 году Пенн сказал, что теперь они не разговаривают друг с другом.

Зендея и Джейкоб Элорди

Как и многие звездные пары, Зендея и Джейкоб встретились на съемках. Оба играли в сериале «Эйфория», где, по слухам, у них и закрутился роман. Ни Зендея, ни Джейкоб не подтверждали эти слухи, но их несколько раз замечали вместе на отдыхе, а папарацци поймали момент, когда пара целовалась. Также никто не знает, когда они расстались. Однако после предполагаемой размолвки актеры работали вместе на съемках 2-го сезона «Эйфории».

Дженнифер Гарнер и Майкл Вартан

Дженнифер Гарнер и Майкл Вартан какое-то время встречались во время съемок телесериала «Шпионка». Хотя этот роман был недолгим, на съемочной площадке пара смогла профессионально изображать возлюбленных и после расставания. Сейчас они остаются хорошими друзьями. Фанаты надеялись, что актеры сойдутся вновь после развода Дженнифер с Беном Аффлеком, но Майкл в одном из интервью сказал, что этого не будет.

Дженнифер Энистон и Тейт Донован

В отличие от многих других пар, Дженнифер и Тейт познакомились не на съемках: их представили друг другу общие знакомые. Они даже хотели пожениться, но потом разорвали помолвку и расстались. А позднее актерам пришлось встретиться на съемках «Друзей» и играть влюбленную пару. Для Тейта работа вместе с Дженнифер оказалась непростой. Он рассказывал, что ему было так тяжело сниматься с бывшей возлюбленной, что как-то раз он даже плакал в гримерке после съемок. Однако актер отметил, что ему удалось выполнить свою работу хорошо, несмотря на трудности.

Джессика Зор и Эд Вествик

На съемках сериала «Сплетница» образовалась еще одна пара помимо Блейк Лайвли и Пенна Бэджли. Джессика и Эд также состояли в отношениях во время работы над проектом и расстались до окончания съемок. Сначала они пытались скрывать роман, но потом Джессика решила, что не хочет прятаться. Актриса рассказала о том, что их паре даже предлагали пиарщиков и охранников, от чего она была в ужасе.

София Буш и Чад Майкл Мюррей

София и Чад познакомились на съемках сериала «Холм одного дерева», и экранный роман перерос в настоящий. Актеры даже сыграли свадьбу, но брак продлился всего лишь 5 месяцев. Позже София призналась в интервью, что продюсеры проекта подталкивали ее к свадьбе, и она сделала это ради его продвижения. Тем не менее Софии и Чаду приходилось и дальше изображать пару в сериале.

Кэти Холмс и Джошуа Джексон

Кэти и Джошуа встретились на съемках молодежного сериала «Бухта Доусона» и влюбились друг в друга. Актриса тогда назвала парня своей первой любовью. Но роман долго не продлился. А через 2 года после расставания Кэти и Джошуа пришлось играть в том же сериале влюбленную пару. Разрыв не помешал съемкам, напротив, актеры использовали свой прошлый роман, чтобы сделать отношения на экране более правдоподобными.

Никки Рид и Пол Макдональд

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Звезда «Сумерек» Никки Рид встретила Пола на съемках ток-шоу музыкальных талантов. Роман даже перерос в брак, правда, недолгий. Через 3 года пара распалась. Но уже после расставания Никки и Пол выпустили совместный музыкальный альбом.