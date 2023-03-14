10 случаев, когда актеры и актрисы сыграли персонажей не по возрасту, а мы даже не заметили подвоха

Порой кастинг-менеджеры подбирают на роль актеров и актрис, особо не считаясь с их возрастом. Поэтому получается, что представителей разных поколений могут играть чуть ли не ровесники, а школьников — уже взрослые дяди и тети.

В конце статьи расскажем о случае, когда разница в возрасте между актерами была всего 5 лет, но в это даже поверить сложно.

Джош Дюамель, Дженнифер Лопес и Дженнифер Кулидж — «Моя пиратская свадьба» (2022)

В этом комедийном боевике Дженнифер Кулидж сыграла маму жениха и будущую свекровь персонажа Лопес. Но разница в возрасте актрисы с Джошем Дюамелем, исполнившим роль ее сына, — всего 11 лет, а с Джей Ло — 8 лет. Кулидж на момент выхода фильма был 61 год, а Джошу и Лопес — 50 и 53. Кстати, здесь вы можете почитать о том, как Дженнифер Лопес удается оставаться в такой отличной форме. А в том, что она отличная, мы в очередной раз убедились, посмотрев «Мою пиратскую свадьбу».

Александр Скарсгард и Николь Кидман — «Варяг» (2022)

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

В историческом фильме Кидман исполнила роль королевы и матери Амлета, принца викингов. Во время съемок ей и Скарсгарду, сыгравшему принца, было 53 и 44 года соответственно, то есть разница в возрасте у них уж слишком маленькая. Примечательно, что раньше они играли супругов в сериале «Большая маленькая ложь» (2017–2019).

Мэнди Мур — сериал «Это мы» (2016–2022)

Том Пейн, Беллами Янг и Майкл Шин — сериал «Блудный сын» (2019–2021)

В детективном сериале про талантливого криминального психолога главную роль сыграл Том Пейн, а его родителей — Беллами Янг и Майкл Шин. Между тем последние старше экранного сына всего на 12 и 13 лет.

Андреа Наведо и Джина Родригес — сериал «Девственница» (2014–2019)

Актриса Андреа Наведо старше Джины Родригес всего на 6 лет, но в комедийном сериале про целомудренную девушку, которая вдруг оказалась беременной, она сыграла ее маму.

Алан Рикман и Джим Бродбент — «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)

Алану Рикману было 63, когда вышла 6-я часть поттерианы — «Гарри Поттер и Принц-полукровка», а Джиму Бродбенту — 60. В фильме их персонажи, Северус Снегг и Гораций Слизнорт, были коллегами. Однако в книге Гораций был профессором зельеварения у Северуса, когда тот еще был студентом, то есть он должен был быть значительно старше Снегга. Еще больше занимательных фактов о фильмах про юного волшебника вы найдете здесь.

Мэри Стинберджен и Уилл Феррелл — «Сводные братья» (2008)

В этой комедии Мэри Стинберджен сыграла маму непутевого сына в исполнении Уилла Феррелла. Актриса всего на 14 лет старше Феррелла.

Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон — «Бриолин» (1978)

В фильме, удостоенном нескольких номинаций на премии «Золотой глобус» и «Оскар», Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон сыграли школьников. В год премьеры актеру и актрисе было 24 года и 30 лет соответственно.

Сисси Спейсек и Бетти Бакли — «Кэрри» (1976)

В фильме по роману Стивена Кинга школьницу с паранормальными способностями сыграла Сисси Спейсек, а ее учительницу — Бетти Бакли, хотя последняя старше Сисси всего на 2 года. В год выхода фильма актрисам было 27 и 29 лет.

Одри Хепберн и Хамфри Богарт — Сабрина (1954)

Одна из лучших ролей Одри Хепберн — Сабрина, юная дочь шофера у богатой семьи. В начале фильма Сабрина была влюблена в младшего брата из этой семьи, легкомысленного весельчака. Со временем она влюбилась в его старшего брата, занятого бизнесмена, которого сыграл Хамфри Богарт. Причем последний выглядел намного старше, ведь разница в возрасте Одри и Хамфри была 30 лет. Кстати, если вам интересна жизнь этой замечательной актрисы, загляните сюда.

Бонус: Кира Найтли и Томас Броди-Сангстер — «Реальная любовь» (2003)

В романтической комедии про жизнь 8 разных пар Кира Найтли сыграла взрослую девушку, а Томас Броди-Сангстер — ребенка, хотя разница в их возрасте всего 5 лет. В год выхода фильма актрисе было 18, Томасу — 13 лет. Но вы только посмотрите на фото — кажется, что Кира намного старше.

Фото на превью Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS