11 актерских секретов, о которых мы, простые зрители, даже не догадывались

В работе актеров есть свои тонкости, о которых другие люди даже не догадываются. Например, съемки сцен в ванной не обходятся без конфузов. А незнание «поцелуйного» этикета может привести к неловкой ситуации. И это далеко не все секреты, которые скрываются за красивой картинкой, которую мы, зрители, видим на экране.

Для сцен в ванной актеры надевают специальные костюмы и накладки

В фильмах и сериалах нередко бывают сцены, в которых актеры или актрисы принимают душ. Но ради съемок им не приходится полностью раздеваться перед всей съемочной группой. Актриса Минди Калинг, например, как-то рассказала, что для таких сцен она надевает купальник телесного цвета без лямок. Эми Адамс снималась в таких сценах в нескольких фильмах. В одной из картин она клеила на грудь и другие части тела специальные накладки и стикеры. Правда, они то и дело отклеивались в воде.

Актеры соблюдают «поцелуйный» этикет, но не во всех странах

Голливудские актеры целуются не так, как другие. В США считается нормальным перед каждым дублем съесть мятную конфетку. Актеры предлагают конфетки друг другу или это могут сделать гримеры. А вот, например, в Великобритании и Австралии такого правила нет. Когда актеры из этих стран начинают сниматься в Голливуде, предложение съесть конфету они могут посчитать неприятным намеком. Правда, не все голливудские звезды ответственно относятся к подобным сценам. Во время съемок «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс не заботилась о своих партнерах и перед поцелуями позволяла себе есть горчицу и тунца. Зато когда она снималась в других картинах с Кристианом Бейлом и Крисом Прэттом, то стала есть мятные конфеты.

Эффект пота создают при помощи различных средств

Гримеры прибегают к разным трюкам для создания эффекта пота. Некоторые советуют смешивать воду и глицерин. А чтобы актер, сыгравший Билли в 3-м сезоне «Очень странных дел», выглядел потным, его с ног до головы покрывали блеском для губ. Был и другой вариант: постоянно поливать актера водой. Но на съемочной площадке оказалось холодно, поэтому остановились на блеске.

Детей на площадке заставляют плакать специально нанятые люди

В нужных сценах маленьких детей доводят до слез специально нанятые люди. Они проводят с детьми много времени, чтобы установить с ними связь и быстрее вызвать нужную по сценарию реакцию. Самый легкий способ спровоцировать у ребенка слезы — изобразить плач самим.

Актрисы сами бегают на каблуках

Экшен-фильмы нередко критикуют за то, что героини носятся в туфлях на каблуках. На самом деле в этом нет ничего нереалистичного, многие актрисы действительно бегают на съемках и не обращаются к помощи дублеров. Чтобы научиться бегать на каблуках для фильма «Мир юрского периода», Брайс Даллас Ховард делала упражнения для лодыжек и тренировалась с таким усердием, словно готовилась к Олимпийским играм. Училась бегать в туфлях и Люси Лью ради фильма «Ангелы Чарли». Главное, что она поняла: опираться нужно на переднюю часть стопы, а не на пятку.

Некоторые актеры используют наушники

Иногда актеры во время съемок носят маленькие наушники. Джонни Депп слушал в них детский плач и другие звуки, которые позволяли ему добиться нужной эмоциональной реакции. Так он мог достовернее сыграть без слов, одними глазами. А Роберт Дауни — младший любит придумывать для каждой сцены альтернативные версии одной и той же реплики. Во время съемок ассистент подсказывает ему через наушники все эти реплики.

Актеры массовки не говорят, а просто шевелят губами

В фильмах и сериалах на заднем плане нередко можно увидеть большое количество людей, которые что-то друг с другом обсуждают. Но разобрать их речь не так-то просто. Все дело в том, что актеры массовки обычно не разговаривают, а беззвучно шевелят губами. Неразборчивые звуки толпы добавляют уже во время монтажа.

На съемках актеры обычно жуют еду, но не глотают

В некоторых сценах актеры должны есть, но дублей ведь может понадобиться много. Если бы кинозвезды ели по-настоящему, то наверняка быстро бы набирали вес. Поэтому они пользуются небольшой хитростью: жуют в кадре, а между дублями выплевывают еду в ведро. Внимательные зрители подмечали этот трюк и обратили внимание на то, что сцены в фильмах и сериалах часто обрывают до того, как актер или актриса, по идее, проглотят пищу.

Сыграть незрячих людей актерам помогают специальные линзы

Для исполнения роли незрячего человека одним актерским талантом не обойтись. Например, Блейк Лайвли в фильме «Вижу лишь тебя» носила специальные линзы, блокирующие зрение. Ее глаза постепенно адаптировались, поэтому ей постоянно выдавали линзы потолще.

Чтобы изобразить нужную реакцию, актеры прибегают к хитростям

Даже талантливым актерам не всегда удается по команде изобразить нужную эмоцию. Актер массовки фильма «Дракула» рассказал, что Вайнона Райдер никак не могла «выдать» правильную реакцию, когда ее героиня впервые встречала персонажа Гэри Олдмена. Тогда Олдмен взял цукини, который как раз был под рукой в той сцене, и спрятал его за спиной. Когда Райдер повернулась к нему, Гэри резко достал цукини. Вайнона на этот сюрприз отреагировала именно так, как и хотел режиссер. А режиссер фильма «Оно» специально не позволял пересекаться Биллу Скарсгарду, сыгравшему жуткого клоуна, и детям-актерам, пока не пришло время снимать их совместные сцены. Когда дети впервые увидели Билла в гриме, то были по-настоящему напуганы.

Кинозвезды идут на разные ухищрения, чтобы скрывать смех

Некоторые сцены веселят даже самих актеров. Но им приходится сдерживать хохот или хотя бы прятать свои эмоции с помощью разных хитростей. Мэтт Леблан объяснил, что в «Друзьях» Дженнифер Энистон часто подносила руки к лицу, чтобы скрыть смех.