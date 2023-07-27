11 индийских актрис, которые с возрастом расцвели словно цветок лотоса

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Кажется, индийские актрисы знают какой-то секрет вечной молодости, ведь в своих первых фильма они выглядят так же неотразимо, как и сейчас. Индианки становились победительницами конкурсов красоты «Мисс мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Земля» 10 раз, и некоторые из них попробовали себя в актерской карьере.

Айшвария Рай

Когда стала актрисой, на пике карьеры и сейчас.

Карина Капур

В фильмах «И в печали, и в радости» (2001), «Агент Винод» (2012) и «Лаал Сингх Чадда» (2023).

Табу

В фильмах «Загадочная любовь» (1995), «Жизнь Пи» (2012) и «Бхола» (2023).

Прити Зинта

В фильмах «Принц номер 1» (1999), «Любовь в Париже» (2013), «Братан, это суперхит!» (2018) и сейчас.

Дипика Падуконе

Когда дебютировала в Болливуде в фильме «Ом Шанти Ом» (2007), в лентах «Рам и Лила» (2013) и «Патхан» (2023).

Шридеви

В фильмах «Волшебный бриллиант» (1986), «Моя неповторимая жена» (2004) и «Мама» (2017).

Рекха

В фильмах «Трудный выбор» (1972), «Жажда мести» (1988), «Замужняя женщина» (2005) и сейчас.

Приянка Чопра

EAST NEWS , Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS , Evan Agostini / Invision / East News

Когда стала «Мисс мира», на пике карьеры и сейчас.

Катрина Каиф

В фильмах «Принцесса Маллишвари» (2004), «Одержимость» (2016) и «Телефонная будка» (2022).

Видья Балан

В фильмах «Замужняя женщина» (2005), «Детектив Бобби» (2014) и «Мотив» (2023).

Лара Датта

В фильмах «Любовь над облаками» (2003), «Дон. Главарь мафии 2» (2011) и сейчас.