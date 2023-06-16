11 культовых фильмов, у которых мог быть совершенно другой финал

Режиссеры и сценаристы фильмов обычно имеют четкое видение историй, которые они хотят рассказать зрителям. Но иногда после тестовых показов публика негативно отзывается о концовке. Когда на кону стоят миллионы долларов, киношникам приходится учитывать пожелания тестовой аудитории и переделывать финал. Вот 11 фильмов, которые изначально могли иметь совсем другое завершение.

Красотка (1990)

Напомним, «Красотка» заканчивается тем, что герой Ричарда Гира приезжает к Вивиан на лимузине, карабкается по лестнице, как прекрасный принц в башню к принцессе. А согласно оригинальному сценарию, фильм заканчивается более мрачно, а главные герои не остаются вместе. Планировалось, что в конце киноленты Эдвард высаживает Вивиан из машины, бросает ей деньги и просто уезжает, оставив ее в каком-то грязном переулке, по сути, оставив у разбитого корыта.

Титаник (1997)

Фильм заканчивается тем, что пожилая Роуз в тайне от команды бросает в воду ожерелье «Сердце океана» — то самое, которое охотник за сокровищами Брок Лаветт искал годами. Первоначально предполагалось, что Брок заметит, как Роуз собирается выбросить ожерелье, и попытается ее уговорить этого не делать. Но в итоге женщина бросает украшение в океан, а Брок Лаветт маниакально смеется, будто сходит с ума. Эту вырезанную из итоговой версии фильма сцену можно увидеть в качестве дополнения к DVD-изданию 2005 года .

Глубокое синее море (1999)

Фильм заканчивается тем, что доктор Сьюзен Макалистер — руководительница подводной лаборатории «Акватика» — погибает, жертвуя собой. Она отвлекает последнюю акулу от раненого кока Шермана и акульего пастуха Картера Блейка. Тем самым Сьюзен дает Картеру возможность прикончить чудовище до того, как оно вырвется в открытое море через поврежденную решетку резервуара. Вот только по оригинальному сценарию Сьюзен выживает, спасаясь от акулы с помощью ружья. А кок Шерман погибает. То есть все акулы убиты, а выжившие герои обнимаются и целуются, начинаются титры. Правда, на тестовом просмотре, устроенном еще за месяц до премьеры фильма, зрители освистали такой финал. Им не понравилось, что Сьюзен осталась жива. Ведь, по их мнению, именно она является негативным персонажем в картине, именно она проводила испытания на акулах и если бы не ее деятельность, то ничего бы и не случилось. В итоге с помощью компьютерной графики была добавлена сцена, в которой акула съедает Сьюзен, а вот кок остается жив.

Терминатор 2: Судный день (1991)

Во второй части «Терминатора» два киборга отправляются в прошлое: один для защиты возможного спасителя человечества, а другой — для его уничтожения. В конце фильма после успешного выполнения миссии модель Т-800 (Арнольд Шварценеггер) погружается в жидкий металл. После этого показано, как Джон и Сара едут по шоссе, и голос Сары говорит за кадром одну мудрую фразу. На DVD существует специальное издание фильма, которое включает в себя альтернативный финал. Так, в конце картины показан мир через десятилетия после основных событий картины. Постаревшая Сара сидит на скамейке в парке и смотрит, как ее взрослый сын играет со своей дочкой.

Пункт назначения (2000)

В конце фильма главные герои Алекс, Клэр и Картер едут в Париж, чтобы отпраздновать свое выживание. Во время разговора они приходят к пониманию, что их борьба за жизнь все еще не окончена. В этот момент Алекс отходит от столика у кафе, тут же на дороге происходит ЧП, во время которого Картер спасает Алекса, но сам погибает. Но концовка должна была быть другой. Согласно оригинальному сценарию у Клэр и Алекса по ходу фильма развиваются романтические отношения, в результате которых Клэр беременеет. Правда к финалу Алекс погибает. Он, держась за электрические провода, жертвует собой, чтобы спасти Клэр и их будущего ребенка. Перед титрами Клэр с сыном на руках и Картер посещают мемориал в честь, погибших на рейсе 180.

Крепкий орешек 3: Возмездие (1995)

В конце фильма Джон Макклейн стреляет в провода линии электропередач, падающие кабели сбивают вертолет, в котором находится негодяй Саймон Грубер. В оригинальном финале Саймону удается сбежать в Европу со всем украденным золотом. Там он наслаждается жизнью, но спустя время его находит рассерженный Макклейн. Он собирается отомстить Саймону. Далее следует своеобразная игра на удачу, в конце которой Саймон погибает. Это довольно эпичный финал, но, по словам сценариста Джонатана Хенсли, студия посчитала такую концовку «слишком жестокой» как для фильма, так и для характера Макклейна.

Скорость (1994)

В конце фильма автобус направляют в аэропорт Лос-Анджелеса, чтобы использовать его пустые взлетно-посадочные полосы для спасения пассажиров. Но в оригинальной концовке автобус должен был доехать до стадиона Доджер, вокруг которого расположены огромные автостоянки. Предполагалось, что автобус ехал бы по парковке по кругу. Но киношникам использовать стадион не разрешили его владельцы. А он, к слову, довольно огромный, вмещает 56 тысяч зрителей. Соответственно, и стоянка там тоже огромная.

Побег из Шоушенка (1994)

Первоначальный финал культового фильма должен был быть неясным. Согласно оригинальному сценарию, Рэд садится в автобус, уезжает вдаль и кинолента на этом заканчивается. По замыслу режиссера, персонаж Моргана Фримена якобы направился в Мексику, чтобы там воссоединиться с Энди. Точно такой же конец в романе Стивена Кинга, по которому снята картина. Но студии попросили режиссера фильма Фрэнка Дарабонта снять альтернативный финал, в котором два бывших заключенных воссоединяются на пляже. Его зрители в итоге и увидели.

Эффект бабочки (2004)

Главный герой этого фильма может перемещаться во времени и менять настоящее, тем самым изменяя что-то в прошлом. Только вот каждый раз, когда Эван пытается что-то исправить, все выходит далеко не так, как он планирует. И новая реальность оказывается ничем не лучше исходной. В конце фильма Эван возвращается в прошлое — в начальную школу. Он пугает Келли, потом та уезжает со своей мамой и они друзьями в итоге не становятся. Затем, перед финальными титрами, показан повзрослевший Эван. Он идет по Нью-Йорку и встречает Келли. Главные герои по очереди оглядываются и расходятся в разные стороны. Существует еще 3 альтернативные концовки этой картины, которые включены в издание на DVD. Счастливый финал: обернувшись одновременно, Келли и Эван знакомятся. Открытый финал: Эван разворачивается и идет вслед за Келли. Самый безумный и удручающий финал в режиссерской версии: Эван возвращается в то время, когда он должен вот-вот родиться. Он обматывается собственной пуповиной и погибает.

Мизери (1990)

Согласно сюжету фильма, писатель Пол Шелдон выживает, находясь в плену у своей психопатичной поклонницы Энни Уилкс: ему удается спастись, а женщина умирает. 18 месяцев спустя писатель, как оказалось, находится в полном порядке, хотя ранее Энни повредила ему лодыжки, чтобы он не сбежал. На тестовом просмотре зрители сочли такой момент невероятным, учитывая тяжесть подобных травм. В итоге режиссер Роб Райнер переснял концовку, в которой актер Джеймс Каан уже идет с тростью.

Форрест Гамп (1994)

Этот культовый фильм заканчивается тем, что Дженни и Форрест женятся, а спустя некоторое время она умирает от неизвестного вируса. Форрест хоронит ее под тем самым деревом, на котором они играли в детстве. В последней сцене киноленты Форрест и его сын ждут школьный автобус. Фильм был снят по одноименному роману Уинстона Грума. И согласно его концовке, Дженни в конечном счете выживает, забирает у Форреста их сына и сбегает с другим мужчиной.