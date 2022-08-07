11 пересечений между сагой о Гарри Поттере и серией фильмов «Фантастические твари»

На саге о Гарри Поттере выросло целое поколение, которое мечтало прогуляться по Хогвартсу и окунуться в волшебный мир приключений со своими друзьями. После окончания рассказа о юном волшебнике история вернулась на большие экраны. Правда, действующие лица поменялись, а повествование разворачивается задолго до событий, кульминацией которых стала грандиозная битва с Волан-де-Мортом. Речь идет о серии фильмов «Фантастические твари», 3-я часть которой вышла в апреле 2022 года.

ADME знает, что среди читателей есть много поттероманов, поэтому решил разобраться, что связывает обе франшизы.

1. Борьба за совместное существование волшебников и простых людей проходит красной нитью через обе саги

Симбиоз магического и магловского миров, как и принятие простыми смертными своих родственников-волшебников, — это то, без чего невозможно представить вселенную Джоан Роулинг. Злодеи Волан-де-Морт в «Гарри Поттере» и Грин-де-Вальд в «Фантастических тварях» стремятся достичь превосходства чародеев над маглами, каждый по-своему.

2. Волшебные создания — неотъемлемая часть обеих историй

Наличие магических существ — отличительная черта вымышленной вселенной. Их количество поражает: от знаменитых мифических животных, таких как василиск, феникс, кентавры и великаны, до придуманных писательницей фестралов и гриндилоу.

3. Грин-де-Вальд упоминается в фильмах о Гарри Поттере

Геллерт Грин-де-Вальд — главный злодей в 1-й части «Фантастических тварей». Однако еще в «Философском камне» его имя упоминает Рон в разговоре с Гарри в одной из вырезанных сцен. Именно тогда выясняется, что темный волшебник был повержен Дамблдором в 1945 году. Персонаж также появился в 1-й части «Даров Смерти»: мага в юном возрасте исполнил Джейми Кэмпбелл Бауэр, а взрослого Грин-де-Вальда сыграл Майкл Бирн.

4. Обе франшизы раскрывают личность Дамблдора, дополняя друг друга

Альбус Дамблдор играет важную роль в развитии сюжета обеих франшиз. Несмотря на это, столь мудрый и сильный персонаж остается окутанным ореолом тайны вплоть до предпоследнего фильма о Гарри Поттере. А в «Фантастических тварях» мы получаем уже более полное представление об одном из самых известных волшебников магической вселенной.

5. Роль магических организаций в обеих сагах неоспорима

Министерства, контролирующие волшебный мир, имеют большое значение во вселенной поттерианы. В то время как в «Гарри Поттере» мы видим Министерство магии Великобритании лишь отрывками, в 1-й части «Фантастических тварей» появляется МАКУСА — учреждение, ответственное за установление правопорядка в Северной Америке.

6. Семья Лестрейндж вносит важную лепту в развитие обеих историй

Фамилия Лестрейндж впервые упоминается в «Ордене Феникса», когда коварная Беллатриса раскрывает свою личность. В «Преступлениях Грин-де-Вальда» мы знакомимся с Литой, урожденной Лестрейндж (в отличие от Беллатрисы, которая присоединилась к семье Лестрейндж после замужества) и невестой Тесея Саламандера — брата главного героя Ньюта Саламандера.

7. Зеркало Еиналеж вновь появляется в «Фантастических тварях»

Зеркало Еиналеж — один из самых интересных артефактов в 1-м фильме о Гарри Поттере, так как оно показывает людям их самые сокровенные желания. Во 2-й части «Фантастических тварей» мы снова видим волшебное зеркало, на этот раз показывающее заветную мечту Дамблдора — быть счастливым, а не противостоять Грин-де-Вальду.

8. Николас Фламель и философский камень появляются в «Фантастических тварях» после упоминания в «Гарри Поттере»

Алхимик Николас Фламель упоминается в 1-й части поттерианы как создатель философского камня — волшебного предмета, дарующего бессмертие. Затем этот персонаж появляется во 2-м фильме «Фантастических тварей» в качестве союзника Ньюта Саламандера в борьбе с темным волшебником Грин-де-Вальдом.

9. Нагайна, змея Волан-де-Морта, приобретает человеческий облик в «Фантастических тварях»

В саге о Гарри Поттере Нагайну представляют как беспощадную помощницу Волан-де-Морта. Однако в «Преступлениях Грин-де-Вальда» мы знакомимся с ее историей и видим ее такой, какой она была до того, как стала прислужницей Темного Лорда.

10. Боггарты присутствуют в обеих сагах

Боггарты появляются в «Узнике Азкабана». Они умеют принимать форму самых больших страхов человека, а избавиться от существ можно, если представить их в нелепой ситуации. Во 2-й части «Фантастических тварей» существа ненадолго появляются на уроке защиты от темных искусств, который преподает не кто иной, как сам Альбус Дамблдор.

11. Профессор Макгонагалл радует своим коротким появлением во 2-й части «Фантастических тварей»

Минерва Макгонагалл, роль которой исполнила Мэгги Смит, с самого начала заявлена в «Гарри Поттере» как один из самых авторитетных персонажей в волшебном мире и сохраняет этот статус до окончания саги. В «Преступлениях Грин-де-Вальда» молодую Макгонагалл сыграла Фиона Глэскотт.