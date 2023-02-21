11 персонажей из кино и мультиков, имена которых в разных странах звучат совсем по-другому

Мы знаем, что обычно при дубляже фильма названия адаптируются под аудиторию той страны, где будет показываться картина. Но для многих сюрпризом будет то, что имена киногероев тоже нередко меняются. Иногда прокатчики просто дословно переводят их на родной язык, а порой переименовывают в честь известных соотечественников.

Северус Снейп — Северус Питон (Италия)

Один из самых запоминающихся персонажей серии книг и фильмов о Гарри Поттере, профессор зельеварения Северус Снейп в Италии носит фамилию Питон. Ассоциации со змеей не случайны, ведь Северус учился на факультете Слизерин, символом которого является змея.

Малефисента — Темная ведьма (Тайвань)

Фильм «Малефисента» поставлен по мотивам известного диснеевского мультфильма «Спящая красавица». Но, в отличие от мультика, внимание картины сосредоточено на сложной судьбе злой феи, где в итоге Малефисента оказывается положительной героиней. В тайваньском кинопрокате персонажа решили назвать просто Темной ведьмой — видимо, из-за ее мрачного образа и загадочного происхождения.

Роберт Парр — Илари Ваара (Финляндия)

В мультфильме «Суперсемейка» отец супергероев Боб Парр обладает невиданной силой и выносливостью, не зря он получил прозвище Мистер Исключительный. А вот в Финляндии этого героя решили назвать финским именем: Илари Ваара. Похоже, это было сделано для того, чтобы зрители воспринимали героя как своего и легче сопереживали ему. Кстати, прозвище тоже поменяли на более лаконичное: Мистер Чудо.

Граф Дуку — Граф Дукан (Португалия)



В приквелах знаменитой серии фантастических фильмов «Звездные войны» антагониста графа Дуку исполняет актер Кристофер Ли. При переводе картины на португальский язык переводчики столкнулись с проблемой, ведь имя Дуку звучит не просто смешно, а даже неприлично. Поэтому они переименовали его в графа Дукана.

Скрудж Макдак — Дагоберт Дак (Германия)



В Германии Скруджа Макдака, героя серии диснеевских мультфильмов «Утиные истории», знают под именем Дагоберт Дак. А все потому, что немецкий переводчик Эрик Фукс решил, что будет эффектней назвать скупую утку так же, как короля Дагоберта, который жил в VII веке. Есть версия, что переводчика вдохновила старая французская песня, по сюжету которой этот король экономит даже на одежде.



Гомес — Гомер (испаноязычные страны Латинской Америки)

Гомес — отец семейства Аддамс, яркий персонаж, который в оригинальных комиксах совсем не имел имени. А в испаноговорящих странах Южной Америки его зовут Гомер. А все потому, что «Гомес» там довольно распространенная фамилия, поэтому прокатчики решили поменять герою имя.



Дональд Дак — Паперино (Италия)

Популярный диснеевский герой-утка, чье полное имя звучит как Дональд Фаунтлерой, был переименован в Италии в Паолино Паперино неспроста. В начале 1950-х годов итальянские переводчики справедливо решили, что Дональд скорее гусь, чем утка, поэтому они назвали его Паперино, ведь, гусь по-итальянски «papero». По этой же причине дядю персонажа — Скруджа Макдака — в Италии называют Папероне, что в переводе означает «большой гусь». Кстати, богатого человека, который не знает, что ему делать с его деньгами, в этой стране именуют «большим гусем» именно в связи со знаменитым героем.

Брюс Уэйн — Бруно Диас (Латинская Америка)

Персонаж комиксов и супергеройских фильмов Бэтмен — тайное альтер эго миллиардера и филантропа Брюса Уйэна. Чтобы этот персонаж был более близок читателям, в странах Латинской Америки решили изменить его имя и взяли одно из самых распространенных: Бруно Диас. Кстати, одно время по-другому звучало и имя Джокера, противника Бэтмена — Эль Гуасон. Что в переводе с испанского означает «шутник».

Моана — Вайана (многие европейские страны)

В диснеевском мультфильме 2018 года повествуется о дочери вождя одного из островов Тихого Океана. Имя Моана можно перевести с гавайского как «океан» или «море». Именно так поступили прокатчики в Италии и назвали девушку просто Океания. Однако в большинстве европейских стран имя было переведено как Вайана. И это неспроста. Дело в том, что под названием Моана зарегистрирована торговая марка, и если бы его использовали в мультике, то нарушили бы авторское право. Это подтвердил даже создатель мультфильма Джон Маскер.

Аврора — принцесса Сумерки (Арабские страны)

В диснеевском мультфильме, а затем в его игровом ремейке Спящую красавицу зовут Аврора. Это имя сценаристы позаимствовали из балета «Спящая красавица», где оно впервые прозвучало. В одной из первых сказок принцессу зовут Талия, у сказочника Перро у принцессы и вовсе нет имени, однако известно, что свою дочь она назвала Авророй. А братья Гримм именуют девушку Розамонд.



Кстати, на латыни Аврора означает «рассвет» — вероятно, поэтому переводчики на арабский язык решили, что логичней назвать девушку Сумерки, ведь большую часть своей жизни она провела во сне.

Вещь — Маленькая ледяная ручка (Германия)

Netflix / Courtesy Everett Collection / East News