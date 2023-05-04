12 кастинг-решений, которые хочется прокомментировать лишь одной фразой: «Вот как надо актеров на роли выбирать»

Существует много хороших фильмов и много хороших актеров. Они часто пересекаются, и в итоге мы получаем крутые ленты, которые занимают особое место в личном кинорейтинге. Но бывают уникальные случаи, когда кажется, что актеры были буквально рождены для конкретных ролей.

1. Кэти Бейтс — Энни Уилкс «Мизери»

Вероятно, первая роль, которая приходит в голову при упоминании имени Кэти Бейтс, — безумная фанатка Энни Уилкс в фильме «Мизери». В массовом сознании эта героиня стала чуть ли не воплощением чистого зла. Это отметили не только зрители, но и Американская киноакадемия, которая наградила Бейтс статуэткой «Оскар». Мама годами не могла смотреть ни один фильм с участием Бейтс, потому что роль в «Мизери» невероятно напугала ее. Потрясающая работа! © rosa-marie / Reddit

Она не просто играет роли, она живет в каждой из них. Великая актриса.

© StillGotLove4GOT / Reddit

2. Кристоф Вальц — Ганс Ланда, «Бесславные ублюдки»

Несмотря на то что и до сотрудничества с Тарантино Вальц имел насыщенную карьеру, его роль в фильме «Бесславные ублюдки» стала прорывной. Многие зрители открыли для себя нового талантливого актера. Вальц сыграл роль второго плана, однако, несмотря на это, он будто украл весь фильм, перетянув на себя все внимание. Его талант был отмечен премией «Оскар». Это мой самый любимый кинозлодей! Да, существуют более страшные и мерзкие ребята в кино, но Вальц в этой роли выглядит абсолютно безумным. Глядя на него, чувствуешь симпатию и омерзение одновременно. © ChristineWhy / Reddit

Уверена, что без него не было бы этого фильма. Помнится, я где-то читал, что Тарантино не мог найти подходящего актера на роль Ланды и был готов бросить производство фильма, но в конце концов встретил Вальца. © higherme / Reddit

Недавно я пересматривал этот фильм в сотый раз. Начальная сцена — это что-то невероятное. Наблюдать за мимикой Вальца — истинное удовольствие. © gypsychandelier / Reddit

История успеха Кристофа Вальца заслуживает отдельного внимания — он много и усердно работал, однако это долго не приносило ему должного результата. Встреча с Тарантино стала новой отправной точкой в жизни Вальца.

3. Дэвид Суше — Эркюль Пуаро, «Пуаро Агаты Кристи»

Вероятно, если вы слышите имя Эркюль Пуаро, то в вашей голове сразу же всплывает образ невысокого бельгийца в шляпе-котелке с маленькими острыми усами, а перед глазами встает фигура Дэвида Суше. Многие талантливые актеры примеряли на себя роль знаменитого детектива, однако герой Суше является самым популярным и буквально каноническим. Никто и никогда не играл персонажа Агаты Кристи лучше, чем Суше. © davgt5 / Reddit

Кстати, история создания одного из самых знаменитых и обожаемых сериалов о приключениях невысокого бельгийца в котелке не менее интересна, чем сами романы Агаты Кристи.

4. Джек Глисон — Джоффри Баратеон, «Игра престолов»

Зрители часто склонны симпатизировать злодеям, оправдывать их мотивацию и закрывать глаза на темные делишки. Причиной этого может быть привлекательная внешность или невероятная харизма персонажа. Однако есть злодеи, которым не в состоянии помочь ни первое, ни второе. Одним из таких является Джоффри Баратеон в исполнении Джека Глисона. Актер смог создать настолько отвратительного и отталкивающего персонажа, что часто занимает лидирующие места в списках худших злодеев в истории телевидения. Я не знаю, как это работает, но почему-то самые очаровательные люди всегда лучше всех играют мерзавцев. © r0b_b0TT / Reddit

Меня искренне восхищают актеры, которые способны играть настолько отвратительных парней, что вся душа проникается ненавистью к ним. В этом плане игра Джека Глисона выше всяких похвал. © Maelou / Reddit

5. Хью Лори — Грегори Хаус, «Доктор Хаус»

Несмотря на то что сериал «Доктор Хаус» закончился больше 10 лет назад, Грегори Хаус в исполнении Хью Лори до сих воспринимается многими зрителями как главный телевизионный доктор. Герой Лори вызывает неоднозначные эмоции: с одной стороны, его хамство и пренебрежительное отношение ко всем вокруг возмущают до глубины души, с другой — его интеллект вызывает восхищение, а едкие замечания и острые шутки — улыбку. Лори в роли Хауса — эгоцентричный, эгоистичный, высокомерный и легкомысленный персонаж. Но, несмотря на это, он вызывает восхищение и буквально приковывает к себе все внимание. Уровень остроумия этого персонажа выше всяких похвал. © xxcjtxx / Reddit

Хью Лори — легенда. Никто в мире не сделал бы Хауса таким великолепным, как он. © Arulert / Reddit

6. Роберт Дауни — младший — Тони Старк, «Железный человек»

С «Железного человека» началась современная киновселенная Marvel, которая сегодня насчитывает миллионы фанатов. Во многом такой громкий успех связан с участием в фильме Роберта Дауни — младшего, который первоклассно справился со своей ролью. Актер настолько органично вписался в образ Тони Старка, что практически слился с ним. Вообще, Дауни казался не самым подходящим вариантом на роль Железного человека. Но он сыграл героя настолько убедительно, что буквально стал им. Кого сегодня волнует, каким был Железный человек до этого? Железный человек — это Роберт Дауни — младший, и точка. © VaryaKimon / Reddit

Не могу представить никого другого, кто бы мог сыграть эту роль лучше, чем Дауни. Иногда, когда я забываю его имя, я просто говорю: «Тони Старк». © anthonyrucci / Reddit

7. Алан Рикман — Северус Снейп, «Гарри Поттер»

Алан Рикман не самый каноничный Северус Снейп — он намного старше книжного персонажа. Кроме того, он наделил персонажа трогательным шармом, вызывающим сочувствие, чего нельзя сказать о профессоре зельеварения из книг. Однако отхождение от оригинального образа не помешало Алану завоевать сердца миллионов. Рикман был слишком стар для этой роли. Но он так великолепно справился, что Снейп из фильма стал более каноничным, чем книжный, если так можно сказать. © shreyas16062002 / Reddit

Блестящая работа! Я помню, как сидел в кинотеатре с детьми, и, когда Рикман появился на экране, я подумал: «То что надо!» © Jung_Projection / Reddit

8. Сигурни Уивер — Эллен Рипли, «Чужой»

Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер — отличный пример сильного женского персонажа. Ее героиня не типичная женщина, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. И не жертва обстоятельств, которая ждет спасения. Рипли — сильный человек. В критической ситуации она смогла проявить силу воли, чтобы победить обстоятельства. Если современный Голливуд хочет создавать по-настоящему сильных женских персонажей, ему следует ориентироваться на таких героинь, как Эллен Рипли. © WinoWhitey / Reddit

Она и Сара Конор стали для меня эталонами сильной женщины и примерами для подражания. © Angylika / Reddit

Целую команду из сильных женских героинь мы собрали в этой статье.

9. Кристиан Бейл — Патрик Бэйтмен, «Американский психопат»

Снять крутой фильм по книге — не самая простая задача. Есть риск испортить образ главного героя и сделать его не таким, как в первоисточнике. Однако Кристиан Бейл настолько вжился в образ Патрика Бэйтмена, что буквально стал им. Для многих зрителей актер в этой роли стал воплощением нарциссизма, равнодушия и хладнокровного безумства. И многочисленные награды только подтверждают то, что Бейл справился со своей работой на 100 %. Мне очень понравился Кристиан Бейл в «Американском психопате». Никто другой в мире не смог бы изобразить Патрика Бэйтмена вот таким. © SCP-093-RedTest / Reddit

Любимый фильм всех времен! Без Бейла было бы вообще не то. © Zobot_MFC / Reddit

Я только что прочитал книгу. Бейл совершенно точно передал характер главного персонажа. Сам фильм соответствует духу книги, и во многом это как раз заслуга Бейла. © atticaf / Reddit

10. Имельда Стонтон — Долорес Амбридж, «Гарри Поттер»

Сложно представить себе более ненавистного персонажа во всей франшизе о Гарри Поттере. С виду очаровательная и милая женщина, она является лживой манипуляторшей и в каждом кадре наслаждается своей властью и безнаказанностью. Вызвать у зрителя ядовитую неприязнь — не самая простая задача. Однако Имельда Стонтон справилась с ней на пять с плюсом. Если бы фильм был живым представлением, то Имельда во время своего финального поклона могла бы рассчитывать на наивысший комплимент, который только могут сделать зрители злодею, — ее бы закидали помидорами. © Canadian_Peasant / Reddit

11. Розамунд Пайк — Эми Данн, «Исчезнувшая»

Еще один пример того, что адаптация книги может быть крутой. Пайк удалось во всех мелких деталях воссоздать образ порядочной женщины и хорошей жены, под которым скрывался жестокий и надменный нарцисс. Изначально, когда я услышал о кастинге, я немного засомневался. Но в итоге я посмотрел этот фильм в кинотеатре 3 раза! Пайк была идеальна. Каждый раз, когда я пересматриваю фильм, у меня мурашки по коже. © EmanResuFignewton / Reddit

Она настолько великолепно справилась с ролью, что после просмотра фильме мне сложно не испытывать неприязнь к самой актрисе. © stonecoldcoldstone Reddit

После ее игры у меня ночные кошмары были. © thomas_anderson_1211 / Reddit



12. Генри Кавилл — Геральт, «Ведьмак»