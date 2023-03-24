12 киноперсонажей, которые могли бы вообще молчать все экранное время, ведь татуировки все рассказали за них

Сегодня татуировки делают в основном для красоты, но раньше они носили в себе тайный смысл. Киношники тоже не пренебрегают рисунками на теле персонажей, чтобы раскрыть их характер или сделать какую-нибудь отсылку. И порой разгадать смысл таких посланий не так-то просто, но мы постарались приоткрыть завесу тайны.

Сириус Блэк, «Гарри Поттер и узник Азкабана»

На груди Сириуса в 3-й части известной франшизы о Гарри Поттере красуется татуировка в виде символа. Примечательно, что в книге у героя не было никаких тату. Дело в том, что режиссер хотел придать персонажу более зловещий вид и украсил его тело рунами и глифами. Татуировка Сириуса похожа на символ объединения: две и более сущности буквально сливаются. И это логично, учитывая, что в персонаже уживаются человек и пес.

Лисбет, «Девушка с татуировкой дракона»

Несмотря на название фильма, сама по себе татуировка на спине главной героини не особо влияет на сюжет кинокартины. Но у нее есть скрытый смысл: такой рисунок означает внутреннюю силу персонажа. Ну и это, несомненно, выглядит очень эстетично.

Джек Воробей, фильмы о пиратах Карибского моря

В одной из сцен Джек гордо демонстрирует свою татуировку в виде ласточки, пролетающей над морем. В «пиратском мире» это означает, что человек прошел более 5 тыс. морских миль, а также то, что моряк всегда знает, как вернуться домой. Однако это не про Джека, ведь возвращаться домой он явно не планирует. Кстати, у самого Джонни Деппа очень много рисунков на теле. В этой статье мы показали татуировки знаменитостей, которые тоже несут в себе немалый смысл: 10+ звезд, которым есть что рассказать об их татуировках.

Ана Паскаль, «Персонаж»

Большая яркая татуировка с преобладанием красного цвета на предплечье у героини указывает на неукротимый характер женщины.

Стю Прайс, «Мальчишник в Вегасе — 2»

Во 2-й части «Мальчишника» один из героев просыпается утром с татуировкой на лице. Рисунок является частью сюжета: благодаря ему герои восстановят события предыдущего вечера. А также это явная отсылка к 1-му фильму, где у героев была стычка с Майком Тайсоном: у того на лице такая же татуировка.

Беатрис, «Дивергент»

На ключице у героини изображены 3 ворона. Это ее способ почтить прошлое: птицы обозначают 3 членов ее семьи, которых девушке пришлось покинуть, чтобы присоединиться к Бесстрашным. А с другой стороны, это напоминание о ее первой симуляции страха: в том эпизоде Трис заклевывают именно вороны.

Аквамен, «Аквамен»

Джейсона Момоа в фильме о супергероях очень сильно украсили татуировками. На его плечах — нарисованные доспехи. Это отсылка к полинезийской культуре: татуировка в виде наконечников копий, складывающихся в доспехи, охраняла своего хозяина. А еще такой рисунок символизирует мужество и боевой дух.

Барб, «Не называй меня малышкой»

На плече у Памелы Андерсон в одном из фильмов красуется татуировка в виде колючей проволоки. Некоторые считают, что такие рисунки были просто популярны в те времена. Но также тату может означать мужество и силу человека, которому пришлось пройти через травматичный опыт.

Микки, «Большой куш»

Брэд Питт сыграл в фильме боксера, чье тело покрыто множеством кустарных татуировок. Так режиссер хотел показать, что герой уж точно не купается в деньгах и средств на модные тату-салоны у него нет. Но также рисунки очень красиво смотрятся в кадре, на что, видимо, и рассчитывал режиссер. А в этой статье мы собрали татуировки знаменитостей, смысл которых так с ходу и не получится разгадать: 14 татуировок знаменитостей, которые не получится разгадать с первого взгляда.

Викки, «Маменькин сыночек»

На плече у героини по имени Викки нарисован перевернутый голубой треугольник. У татуировки есть скрытый смысл: такой символ обозначает воду, а его нахождение на левом плече символизирует любовь, что дословно можно понимать как «Любовь к воде».

Фокс, «Особо опасен»

Обычно Анджелине Джоли приходится маскировать свои татуировки в фильмах, но не в этом. В кинокартине «Особо опасен» не только не закрасили рисунки актрисы, но и добавили новые. Среди фальшивых — слова «Труд» и «Слезы» плечах. В целом такой «боевой» раскрас отражает измученную душу героини, чья жизнь далеко не сахар.

Френки, «Альфа Дог»