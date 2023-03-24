12 киноперсонажей, которые могли бы вообще молчать все экранное время, ведь татуировки все рассказали за них
Сегодня татуировки делают в основном для красоты, но раньше они носили в себе тайный смысл. Киношники тоже не пренебрегают рисунками на теле персонажей, чтобы раскрыть их характер или сделать какую-нибудь отсылку. И порой разгадать смысл таких посланий не так-то просто, но мы постарались приоткрыть завесу тайны.
Сириус Блэк, «Гарри Поттер и узник Азкабана»
На груди Сириуса в 3-й части известной франшизы о Гарри Поттере красуется татуировка в виде символа. Примечательно, что в книге у героя не было никаких тату. Дело в том, что режиссер хотел придать персонажу более зловещий вид и украсил его тело рунами и глифами.
Татуировка Сириуса похожа на символ объединения: две и более сущности буквально сливаются. И это логично, учитывая, что в персонаже уживаются человек и пес.
Лисбет, «Девушка с татуировкой дракона»
Несмотря на название фильма, сама по себе татуировка на спине главной героини не особо влияет на сюжет кинокартины. Но у нее есть скрытый смысл: такой рисунок означает внутреннюю силу персонажа. Ну и это, несомненно, выглядит очень эстетично.
Джек Воробей, фильмы о пиратах Карибского моря
В одной из сцен Джек гордо демонстрирует свою татуировку в виде ласточки, пролетающей над морем. В «пиратском мире» это означает, что человек прошел более 5 тыс. морских миль, а также то, что моряк всегда знает, как вернуться домой. Однако это не про Джека, ведь возвращаться домой он явно не планирует.
Кстати, у самого Джонни Деппа очень много рисунков на теле. В этой статье мы показали татуировки знаменитостей, которые тоже несут в себе немалый смысл: 10+ звезд, которым есть что рассказать об их татуировках.
Ана Паскаль, «Персонаж»
Большая яркая татуировка с преобладанием красного цвета на предплечье у героини указывает на неукротимый характер женщины.
Стю Прайс, «Мальчишник в Вегасе — 2»
Во 2-й части «Мальчишника» один из героев просыпается утром с татуировкой на лице. Рисунок является частью сюжета: благодаря ему герои восстановят события предыдущего вечера. А также это явная отсылка к 1-му фильму, где у героев была стычка с Майком Тайсоном: у того на лице такая же татуировка.
Беатрис, «Дивергент»
На ключице у героини изображены 3 ворона. Это ее способ почтить прошлое: птицы обозначают 3 членов ее семьи, которых девушке пришлось покинуть, чтобы присоединиться к Бесстрашным. А с другой стороны, это напоминание о ее первой симуляции страха: в том эпизоде Трис заклевывают именно вороны.
Аквамен, «Аквамен»
Джейсона Момоа в фильме о супергероях очень сильно украсили татуировками. На его плечах — нарисованные доспехи. Это отсылка к полинезийской культуре: татуировка в виде наконечников копий, складывающихся в доспехи, охраняла своего хозяина. А еще такой рисунок символизирует мужество и боевой дух.
Барб, «Не называй меня малышкой»
На плече у Памелы Андерсон в одном из фильмов красуется татуировка в виде колючей проволоки. Некоторые считают, что такие рисунки были просто популярны в те времена. Но также тату может означать мужество и силу человека, которому пришлось пройти через травматичный опыт.
Микки, «Большой куш»
Брэд Питт сыграл в фильме боксера, чье тело покрыто множеством кустарных татуировок. Так режиссер хотел показать, что герой уж точно не купается в деньгах и средств на модные тату-салоны у него нет. Но также рисунки очень красиво смотрятся в кадре, на что, видимо, и рассчитывал режиссер.
А в этой статье мы собрали татуировки знаменитостей, смысл которых так с ходу и не получится разгадать: 14 татуировок знаменитостей, которые не получится разгадать с первого взгляда.
Викки, «Маменькин сыночек»
На плече у героини по имени Викки нарисован перевернутый голубой треугольник. У татуировки есть скрытый смысл: такой символ обозначает воду, а его нахождение на левом плече символизирует любовь, что дословно можно понимать как «Любовь к воде».
Фокс, «Особо опасен»
Обычно Анджелине Джоли приходится маскировать свои татуировки в фильмах, но не в этом. В кинокартине «Особо опасен» не только не закрасили рисунки актрисы, но и добавили новые. Среди фальшивых — слова «Труд» и «Слезы» плечах. В целом такой «боевой» раскрас отражает измученную душу героини, чья жизнь далеко не сахар.
Френки, «Альфа Дог»
Джастин Тимберлейк сыграл молодого преступника, тело которого покрыто множественными татуировками. Они, конечно, нужны были для того, чтобы придать актеру образ плохиша. В целом задумка режиссера удалась, кроме того, что китайские иероглифы на его левой руке буквально означают «Катание на коньках».
А в этой статье мы собрали татуировки знаменитостей, которые вызвали немало обсуждений со стороны поклонников и СМИ: 10+ татуировок знаменитостей, которые вызвали такое цунами обсуждений, что никакого пиара не надо.
В этих статьях — фотографии татуировок пользователей сети, за которыми стоят целые истории: