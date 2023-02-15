12 вещей, которые в фильмах происходят быстро и просто, а в реальной жизни все совсем не так

Кинематограф полон стереотипов, но некоторые из них кочуют из одной киноленты в другую так часто, что у внимательного зрителя вызывают недоумение и раздражение. Ведь очевидно, что в реальной жизни все происходит совсем не так. А если человек будет следовать заветам кино, это может быть не только бесполезно, но еще и травмоопасно. Например, от поцелуя под дождем запросто можно заболеть, а примеры успешных киногероев могут вогнать в тоску от собственной неполноценности.

Поцелуй под дождем

Объяснение в любви под дождем стало уже классикой романтических фильмов. Герои осознают, что не могут друг без друга и сливаются в поцелуе. Выглядит красиво, конечно. Но в действительности от этого можно заболеть. Люди используют капюшоны и зонты, чтобы уберечься от непогоды. Холодная вода будет заливаться за шиворот, одежда станет неудобной и момент окажется безвозвратно испорчен.

Героя ничто не может серьезно ранить

В боевиках постоянно встречаются сцены, где отважный герой борется со злодеями, и те его совершенно не жалеют. Эмпатичному зрителю может быть буквально больно смотреть на все те ужасы, что происходят с человеком. Но волноваться не о чем. Что бы ни случилось, герой все равно спокойно встает и идет дальше. И неважно, что любой реальный человек на его месте не смог бы обойтись без кареты скорой помощи.

Трудоголики находят время на все

В Голливуде любят показывать очень успешных людей, для которых самое главное в жизни — их работа. Эти люди в офисе уже в 7 утра, а следом — длинная череда встреч, договоров, заключения сделок даже в полночь. И следующим утром все с начала. Казалось бы, при таком плотном графике человек должен быть по-настоящему измотан. Но не в кино. Там герои выглядят как модели с обложки, например, как Харви Спектр в сериале «Форс-мажоры» (2011–2019). Они там каким-то образом находят время даже на пробежку утром или занятие боксом. Должно быть, встают в 5 утра. И никакой усталости или кругов под глазами.

Объяснение у трапа самолета

Объяснение в аэропорту — это еще одно клише романтических фильмов. Один герой улетает, а другой осознает, что не может его отпустить. Зрители с трепетом наблюдают, как персонаж бежит, спешно покупает билет, успевает найти того, кого искал. Далее следует объяснение и герои без лишних проволочек покидают аэропорт, чтобы счастливыми уехать в закат. Но в действительности службы безопасности аэропорта не такие романтичные ребята. И они точно зададут много неприятных вопросов тому, кто в последний момент купил билет, приехал без багажа, прошел регистрацию и паспортный контроль, а потом отказался от полета. Хоть в этих действиях и нет ничего противозаконного.

Поиск в интернете всегда успешен

Даже если герои ищут в мировой паутине нечто совсем чуждое привычному миру, они все равно через пару кликов находят нужную информацию. Например, Белла, когда заподозрила Эдварда в принадлежности к сверхъестественному миру, довольно быстро нашла в интернете ответ. Но будем честны, если в реальной жизни человек запросит информацию о вампирах и оборотнях, то будет значительно больше информации о поп-культуре — например, фильмы, сериалы и книги, а потом какие-нибудь странные и противоречивые форумы.

Сделать татуировку — быстро и просто

Конечно, сделать тату и правда не сложная задача. Можно даже не выбирать эскиз. Но герои в фильмах и сериалах порой слишком беспечно относятся к такому украшению. Тату-мастера в «Друзьях» (1994–2004) или «Дивергенте» (2014) не говорят об уходе за татуировкой. Не предостерегают от горячего душа, не накладывают специальную пленку, не выписывают мазей для заживления. Герои без всяких вопросов делают татуировки и отправляются дальше по своим делам — полежать в джакузи или хорошенько пропотеть на тренировках. В реальности, конечно, всего этого стоит избегать.

Помогает случайная зацепка

В детективных историях, таких как «Касл» (2009–2016), «Элементарно» (2012–2019) и многих других, когда отважные герои ищут ответ в вещах незнакомого им человека, любая мелочь оказывается связана с делом. Поздравительная надпись на книге, открытка или даже чек в кармане. Но почти любой человек оказывается окружен подобными вещами, которые не имеют никакого смысла ни для кого, кроме него самого. Книга с надписью от бабушки, открытка на праздники от друзей или чек о покупке бутылки воды и бананов — в реальной жизни ответ среди всего этого можно искать целую вечность.

Обаятельный человек уговорит купить что угодно

Талантливому и обаятельному специалисту по продажам под силу что угодно. Пара остроумных фраз и покупатель, который пришел в автомобильный салон за семейным минивэном, согласится купить дорогую и крутую спортивную тачку. Как будто у него много денег, по карману любая прихоть и только очаровательный юноша в костюме стоял между покупателем и дорогим товаром. Но в действительности большинство людей совершают крупные покупки более обдуманно. И даже если в глубине души хочется уехать домой на крутой современной машине, то семейный бюджет может удержать от подобных неразумных трат.

Грубого чудака все равно полюбят

В некоторых фильмах и сериалах в сюжет вносят разнообразие чудаковатые ребята. Например, Шелдон Купер из «Теории Большого взрыва» (2007–2019) или Джина Линетти из сериала «Бруклин 9-9» (2013–2021). Они могут быть несносны, часто совершенно эгоистичны и даже грубы. Но, несмотря на откровенно плохое поведение даже с друзьями, близкие у них все равно есть и все терпят. Но в реальной жизни далеко не все согласятся мириться с таким поведением. И вряд ли назовут другом человека, который так себя ведет.

Туалет используется как угодно, но не по назначению

Конечно, никто и не ожидает, что в фильмах будут показывать все физиологические подробности, но герои никогда не ходят в туалет, не оказываются в неловкой ситуации, когда приспичило во время ответственного события. Казалось бы, на экранах уборные совсем не должны тогда показывать. Но нет. Герои частенько там бывают. Чтобы поплакать, посидеть, подслушать кого-то, отдохнуть от толпы, даже встретиться с супергероем. Нужно ли упоминать, что в реальной жизни эта комнатка используется немного по-другому?

Женщины всегда готовы к внезапному свиданию

В кино женщины могут встретить свою вторую половинку где и когда угодно. На работе, на ужине, в магазине, в прачечной. И конечно же, она сразу готова пойти на свидание. Нет ничего, что бы ей помешало, — ни грязной головы, ни стрелки на колготках, белье всегда парное, ноги побриты. Но в действительности все происходит несколько иначе. Порой женщины носят неаккуратный пучок на голове и спортивный костюм, хотят просто прийти домой и полежать в ванной. А внезапное свидание лучше перенести на вечер пятницы: получится настроиться морально и подобрать лучший образ.

Мужская и женская дружба всегда выливается в романтику