12 летних кинопремьер, которых мы ждали даже чуточку сильнее, чем сезона черешни

Летом 2023 года выйдет немало киноновинок с участием наших любимых актеров и актрис. Затаив дыхание, мы будем наблюдать за приключениями персонажей Галь Гадот, Дженнифер Лоуренс, Эрика Робертса, Пирса Броснана и многих других. Давайте же ознакомимся со списком фильмов, которые нам подарит самый жаркий сезон года.

Каменное сердце

Жанры: боевик, криминальный фильм, триллер Создатели фильма считают, что Джеймсу Бонду пора подвинуться, уступив место новому киношпиону в исполнении Галь Гадот. По их словам, на экране мы увидим не эдакую суперженщину, которая в одиночку будет спасать мир, а обычную девушку, не лишенную слабостей. И командной работы она сторониться не будет. Звучит многообещающе, потому мы ждем с нетерпением выхода фильма. Премьера: 11 августа 2023 года

Без обид

Жанр: комедия Дженнифер Лоуренс решила рассмешить всех до колик в животе. Она изобразила неудачницу, которая откликается на необычную вакансию. Родители 19-летнего парня готовы платить зарплату девушке, что согласится играть роль невесты их сына: ходить с ним на свидания и учить его жизни. Просто молодой человек очень замкнут и не готов к колледжу, считают его мама и папа. Премьера: 23 июня 2023 года

Схватка с дьяволом

Жанры: боевик, хоррор, триллер У простого водителя такси вечер не задался: в его автомобиль сел весьма эксцентричный и опасный человек в исполнении Николаса Кейджа. И пассажир утверждает, что настала пора свести былые счеты. О каких счетах идет речь, таксист не понимает. До поры до времени. Совместная поездка мужчин по ночному городу расставит все точки над i. Премьера: 20 июля 2023 года



Особняк с привидениями

Жанры: комедия, драма, семейный фильм, фэнтези, хоррор, детектив Судя по всему, нас ждет весьма яркий фильм для семейного просмотра. Ведь в ролях заявлены такие кинозвезды, как Джейми Ли Кертис, Джаред Лето, Вайнона Райдер, Оуэн Уилсон и ряд других именитых артистов. Как следует из названия, сюжет киноленты посвящен дому, в котором полно приведений. И его новым хозяевам, молодой одинокой женщине и ее сыну, придется ой как непросто. Премьера: 28 июля 2023 года

Флэш

Жанры: боевик, приключения, фэнтези, научная фантастика Обладатель сверхъестественной скорости Барри Аллен отправился в прошлое, чтобы спасти свою мать. Однако сработал «эффект бабочки», и действия героя повлекли глобальные изменения в мире: злодей Зод снова в деле. И без помощи Бэтмена в отставке и других героев его не одолеть. Премьера: 16 июня 2023 года

Паутина

Жанры: хоррор, триллер Создатели этой киноленты были вдохновлены новеллой Эдгара Аллана По «Сердце-обличитель». А раз такое дело, фильм обещает быть весьма атмосферным. Его сюжет будет выстраиваться вокруг мальчика, который слышит потусторонние голоса, настраивающие его против собственных родителей. Премьера: 21 июля 2023 года

Ад Данте

Жанры: приключения, драма, семейный фильм, фэнтези, хоррор, детектив, триллер Съемочная команда фильма обещает представить на суд зрителей такое эффектное зрелище, каких еще в мировом кинематографе не было. И мы уже предвкушаем, как будем наблюдать за путешествием Данте по загробному миру и внимать его речам. К слову, главного героя озвучил Эрик Робертс. Премьера: 25 июня 2023 года

Пока смерть не разлучит нас

Жанр: триллер Горячий вампир из «Сумерек» снова зажигает. Речь идет о Кэме Жиганде, сыгравшего антагониста в первой части легендарной франшизы. В свежей же ленте он, судя по всему, будет хорошим парнем, который помогает сбежавшей с собственной свадьбы девушке уйти от гнева разъяренного экс-жениха. Премьера: 4 августа 2023 года

Синий жук

Жанры: боевик, приключения, научная фантастика, триллер Экранизация комиксов DC о супергерое Синем Жуке. В руки молодого мексиканца Хайме Рейеса попадает инопланетная реликвия Скарабей, которая способна изменить облик своего хозяина, даруя ему силу. Роль главного героя досталась актеру Шоло Маридуэнье, а в кадре компанию ему составит Сьюзан Сарандон. Премьера: 18 августа 2023 года

Из глубины

Жанры: боевик, приключения, драма, триллер Перед нами — остросюжетный фильм о выживании. Пассажирский самолет терпит крушение в районе Тихого океана и в конце концов оказывается в так называемом воздушном кармане, балансируя на краю пропасти. Запасы воздуха подходят к концу, и в условиях ограниченного времени пассажирам нужно найти способ спастись. Премьера: 6 июля 2023 года

The Out-Laws

Жанры: боевик, комедия, криминальный фильм, мелодрама Главный герой фильма — менеджер банка, собирающийся вот-вот жениться на своей девушке. Во время подготовки к торжеству случается непредвиденное: неизвестные лица грабят банк. Герой начинает подозревать, что к преступлению причастны родственники его будущей жены, приехавшие на свадьбу. В ролях заявлены такие звезды, как Пирс Броснан, Нина Добрев, Адам Дивайн и другие. Премьера: 7 июля 2023 года

Как поживаете?

Жанры: анимационный фильм, приключения, драма, семейный фильм, фэнтези Почитатели творчества Хаяо Миядзаки, ликуйте: на подходе его новый проект. Режиссер решил сделать подарок собственному внуку, сняв последний анимационный фильм в своей карьере. Работа над ним велась с 2016 года. А название фильма было заимствовано у писателя Есино Гэндзабуро, чей роман будет иметь большое значение в жизни главного героя грядущей ленты. Премьера: 14 июля 2023 года