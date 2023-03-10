12 провальных фильмов, которые зрители так любят, что готовы отстаивать их достоинства с пеной у рта
Немало любопытных кинолент затерялось в анналах истории не потому, что они были посредственными, а потому, что как раз в момент их выхода появились успешные фильмы похожей тематики, перетянувшие на себя внимание зрителей. Так, например, случилось с картиной «Тринадцатый этаж», которая оказалась незаслуженно забытой на фоне других успешных киноработ 1999 года. Думаем, вам небезынтересно будет узнать мнение пользователей, какие еще фильмы они считают удачными, хотя они провалились в прокате или вызвали осуждение критиков.
Ван Хельсинг (2004)
С 24 % положительных отзывов на Rotten Tomatoes и кучей негативных высказываний критиков этот фильм ужасов, казалось, был обречен на провал. Но благодаря то ли харизматичной игре Хью Джекмана, который входит в число самых горячих мужчин мира, то ли великолепным саундтрекам и спецэффектам он хорошо показал себя в прокате и вошел в число любимых у многих зрителей.
- Это Хью Джекман, Кейт Бекинсейл и славные дни 2004 года. У ленты плохой рейтинг на Rotten Tomatoes. Но мне нравится сочетание невозмутимого юмора со сценами, которые полны напряжения или «химии» между партнерами. © Jakows / Reddit
Трое в каноэ (2004)
Приключенческая комедия о трех друзьях, которые отправляются в путешествие по реке на каноэ, чтобы найти потерянное сокровище, вызвала негативные оценки многих критиков. Деннис Харви, например, заявил, что она представляет собой смесь глупости и сентиментальности. Рейтинг этого фильма на Rotten Tomatoes составил всего 14 %, но многим зрителям беззаботная история пришлась по вкусу, и они даже нашли в киноленте философскую нотку.
- Юмор тупой, но такой смешной. © DreamQueen710 / Reddit
- А если говорить серьезно, то высказывание героя Бёрта Рейнолдса о времени действительно повлияло на меня и изменило мою жизнь: «Ты можешь потерять свои деньги. Можешь потратить их. Возможно, придется усердно работать, чтобы вернуть их обратно. Но если ты потратишь свое время, ты никогда не вернешь его». © Charming_Account_351 / Reddit
Тринадцатый воин (1999)
«Тринадцатый воин» с Антонио Бандерасом в роли арабского поэта, который отправляется на борьбу с чудовищами, принес продюсерам колоссальные убытки — почти $ 129 млн. А вот критики об этой киноленте, снятой по роману Майкла Крайтона «Пожиратели мертвых», высказали неоднозначное мнение: одни утверждали, что фильм представляет собой не интересную историю, а просто переход от одной дорогой декорации к другой, другие назвали его самым волнующим приключенческим триллером из всех виденных.
- Считаю кино «Тринадцатый воин» одним из лучших фильмов современности! Удивлен, что он провалился. © max375 / Pikabu
Приключения Плуто Нэша (2002)
Еще одним кассовым провалом стала фантастическая комедия с Эдди Мерфи в главной роли. Фильм об авантюристе Плуто Нэше, основавшем самый модный клуб на Луне, и его борьбе с гангстерами на Rotten Tomatoes получил рейтинг всего 5 %. Однако немало зрителей все же нашли его вполне достойным внимания.
- Смотрю «Приключения Плуто Нэша» прямо сейчас. Кто бы что ни говорил, но эта лента до жути смешная. © RossTeknik / Twitter
Золото дураков (2008)
Фильм с Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи о разведенной паре, которая налаживает отношения благодаря совместным поискам сокровища, критики разнесли в пух и прах. Его называли ужасно неубедительным, утомительным и вялым. Немало замечаний досталось и Макконахи по поводу того, что он часто появлялся на экране без рубашки. На Rotten Tomatoes всего 11 % оценок критиков были положительными. Зато многим зрителям воссоединение Макконахи и Хадсон пришлось явно по вкусу.
- Вне всяких сомнений, между Макконахи и Хадсон есть потрясающая «химия». ©_redcloud / Reddit
- Мой муж обожает это кино. Он смотрит его, словно это продолжение фильма «Как отделаться от парня за 10 дней». © P****4LunchD***4Dins / Reddit
Матильда (1996)
«Матильду», как и другие картины из этой подборки, взрослые могут с удовольствием посмотреть вместе с детьми. Лента получила немало положительных отзывов критиков, но в прокате не окупилась: из затраченных на ее производство $ 36 млн вернулось только 33,5 млн. Зато комедийная история о девочке-вундеркинде, обладающей сверхспособностями и страдающей от равнодушия родителей, тронула многих зрителей.
- Я не слышала об этом кино, пока оно не появилось в видеопрокате. А потом оно стало любимым фильмом моей дочери, и мы пересматривали его несколько раз. © xwhy / Reddit
Офисное пространство (1999)
На съемки этого фильма в качестве знаменитости специально пригласили Дженнифер Энистон. Для актрисы специально расширили роль, но черная комедия «Офисное пространство» все равно провалилась в прокате, принеся $ 12 млн при бюджете 10 млн. Зато зрители историю о парне, забросившем работу после неудачного сеанса гипноза, по-настоящему полюбили.
- Мне было 20, когда я посмотрел этот шедевр, я тогда только начинал работать. Сейчас мне 40, я недавно пересмотрел его и лишь теперь оценил по-настоящему. © Linzcro / Reddit
Темный город (1998)
Кассовые сборы фильма превзошли бюджет лишь на $ 200 тыс. А некоторые критики, в частности Джефф Вайс, были весьма резки в своей оценке, заявив, что «Темный город» хотя и смотрится хорошо, но оставляет неприятное послевкусие. Однако научно-фантастическая лента о человеке с амнезией была номинирована на 6 кинопремий «Сатурн» и стала культовой.
- Из-за «Темного города» я стал ненавидеть первую «Матрицу», так как думал, что она буквально скопирована с него. Это невероятный фильм. © mozumder / Reddit
Убить Смучи (2002)
Эта черная комедия с Робином Уильямсом и Эдвардом Нортоном в главных ролях с треском провалилась в прокате, собрав всего $ 8 млн, хотя затрачено было 50. Видимо, в начале 2000-х зрители не смогли оценить киноленту о ведущем детского шоу, который ведет неподобающий образ жизни. Картина получила немало негативных откликов, ее называли даже худшим фильмом года. Но часть критиков все же похвалила это кино, а Дэвид Стеррит назвал его острой, как бритва, сатирой. Сейчас фильм стал по-настоящему культовым, и у него полно поклонников.
- Для меня это одна из любимых черных комедий. Шикарная актерская игра и выдающийся состав киноактеров. © LewisEFurr / Reddit
Нечто (1982)
Это сейчас фильм «Нечто» считается классикой ужасов, снимают его ремейки, на его основе выпускают игры и комиксы. А в 1982 году, когда лента вышла в свет, критики приняли ее с нескрываемым отвращением и неприязнью. Так что картину о внеземном существе, которое имитирует человеческие тела и тем самым вызывает паранойю и недоверие людей друг к другу, тогда так и не смогли оценить по достоинству.
- Карпентер снял кино, к которому мир еще не был готов. © zaphodava / Reddit
- «Нечто» — один из моих любимых фильмов, Питер Уоттс (автор рассказа о вселенной фильма «Нечто», созданной Джоном Карпентером. — Прим. ADME) — один из моих любимых авторов, а «НЕЧТОжества» — возможно, мое самое любимое литературное произведение всех времен. Он довольно жестковат даже для фильма ужасов, но я готов вовсю отстаивать его достоинства. До безумия люблю эту киноленту. © hyperotretian / Reddit
Тринадцатый этаж (1999)
Научно-фантастический фильм о виртуальной реальности собрал в прокате весьма скромную сумму, которая всего на $ 2,5 млн превысила затраты на него. Критики тоже оценили его не лучшим образом: на Rotten Tomatoes лишь 30 % из них дали положительные отзывы, многие осуждали запутанный сюжет. Годом позже ленту номинировали на премию «Сатурн», но она уступила «Матрице». Зато немало зрителей приняли это кино весьма тепло.
- «Тринадцатый этаж» был лучше «Матрицы». © Роланд Товардс
Бойцовский клуб (1999)
Сейчас «Бойцовский клуб» считается классикой, фильм стал прибыльным благодаря домашним просмотрам. Но в 90-е годы он не оправдал ожиданий студии насчет кассовых сборов, а многие критики и ненавидели, и любили эту ленту одновременно. Некоторые называли ее безответственной и ужасающей, а вот зрители оценили по достоинству.
- Смотрел в кинотеатре в день премьеры. Моя девушка (сейчас жена) уснула во время просмотра. А для меня он сразу же стал любимым фильмом, и я даже подумывал уйти от нее, потому что не понимал, как она могла заснуть под столь эпичное кино. © bNoaht / Reddit