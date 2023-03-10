12 провальных фильмов, которые зрители так любят, что готовы отстаивать их достоинства с пеной у рта

Немало любопытных кинолент затерялось в анналах истории не потому, что они были посредственными, а потому, что как раз в момент их выхода появились успешные фильмы похожей тематики, перетянувшие на себя внимание зрителей. Так, например, случилось с картиной «Тринадцатый этаж», которая оказалась незаслуженно забытой на фоне других успешных киноработ 1999 года. Думаем, вам небезынтересно будет узнать мнение пользователей, какие еще фильмы они считают удачными, хотя они провалились в прокате или вызвали осуждение критиков.

Ван Хельсинг (2004)

С 24 % положительных отзывов на Rotten Tomatoes и кучей негативных высказываний критиков этот фильм ужасов, казалось, был обречен на провал. Но благодаря то ли харизматичной игре Хью Джекмана, который входит в число самых горячих мужчин мира, то ли великолепным саундтрекам и спецэффектам он хорошо показал себя в прокате и вошел в число любимых у многих зрителей. Это Хью Джекман, Кейт Бекинсейл и славные дни 2004 года. У ленты плохой рейтинг на Rotten Tomatoes. Но мне нравится сочетание невозмутимого юмора со сценами, которые полны напряжения или «химии» между партнерами. © Jakows / Reddit

Трое в каноэ (2004)

Приключенческая комедия о трех друзьях, которые отправляются в путешествие по реке на каноэ, чтобы найти потерянное сокровище, вызвала негативные оценки многих критиков. Деннис Харви, например, заявил, что она представляет собой смесь глупости и сентиментальности. Рейтинг этого фильма на Rotten Tomatoes составил всего 14 %, но многим зрителям беззаботная история пришлась по вкусу, и они даже нашли в киноленте философскую нотку. Юмор тупой, но такой смешной. © DreamQueen710 / Reddit

А если говорить серьезно, то высказывание героя Бёрта Рейнолдса о времени действительно повлияло на меня и изменило мою жизнь: «Ты можешь потерять свои деньги. Можешь потратить их. Возможно, придется усердно работать, чтобы вернуть их обратно. Но если ты потратишь свое время, ты никогда не вернешь его». © Charming_Account_351 / Reddit

Тринадцатый воин (1999)

«Тринадцатый воин» с Антонио Бандерасом в роли арабского поэта, который отправляется на борьбу с чудовищами, принес продюсерам колоссальные убытки — почти $ 129 млн. А вот критики об этой киноленте, снятой по роману Майкла Крайтона «Пожиратели мертвых», высказали неоднозначное мнение: одни утверждали, что фильм представляет собой не интересную историю, а просто переход от одной дорогой декорации к другой, другие назвали его самым волнующим приключенческим триллером из всех виденных. Считаю кино «Тринадцатый воин» одним из лучших фильмов современности! Удивлен, что он провалился. © max375 / Pikabu

Приключения Плуто Нэша (2002)

Еще одним кассовым провалом стала фантастическая комедия с Эдди Мерфи в главной роли. Фильм об авантюристе Плуто Нэше, основавшем самый модный клуб на Луне, и его борьбе с гангстерами на Rotten Tomatoes получил рейтинг всего 5 %. Однако немало зрителей все же нашли его вполне достойным внимания. Смотрю «Приключения Плуто Нэша» прямо сейчас. Кто бы что ни говорил, но эта лента до жути смешная. © RossTeknik / Twitter

Золото дураков (2008)

Фильм с Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи о разведенной паре, которая налаживает отношения благодаря совместным поискам сокровища, критики разнесли в пух и прах. Его называли ужасно неубедительным, утомительным и вялым. Немало замечаний досталось и Макконахи по поводу того, что он часто появлялся на экране без рубашки. На Rotten Tomatoes всего 11 % оценок критиков были положительными. Зато многим зрителям воссоединение Макконахи и Хадсон пришлось явно по вкусу. Вне всяких сомнений, между Макконахи и Хадсон есть потрясающая «химия». ©_redcloud / Reddit

Мой муж обожает это кино. Он смотрит его, словно это продолжение фильма «Как отделаться от парня за 10 дней». © P****4LunchD***4Dins / Reddit



Матильда (1996)

«Матильду», как и другие картины из этой подборки, взрослые могут с удовольствием посмотреть вместе с детьми. Лента получила немало положительных отзывов критиков, но в прокате не окупилась: из затраченных на ее производство $ 36 млн вернулось только 33,5 млн. Зато комедийная история о девочке-вундеркинде, обладающей сверхспособностями и страдающей от равнодушия родителей, тронула многих зрителей. Я не слышала об этом кино, пока оно не появилось в видеопрокате. А потом оно стало любимым фильмом моей дочери, и мы пересматривали его несколько раз. © xwhy / Reddit

Офисное пространство (1999)

На съемки этого фильма в качестве знаменитости специально пригласили Дженнифер Энистон. Для актрисы специально расширили роль, но черная комедия «Офисное пространство» все равно провалилась в прокате, принеся $ 12 млн при бюджете 10 млн. Зато зрители историю о парне, забросившем работу после неудачного сеанса гипноза, по-настоящему полюбили. Мне было 20, когда я посмотрел этот шедевр, я тогда только начинал работать. Сейчас мне 40, я недавно пересмотрел его и лишь теперь оценил по-настоящему. © Linzcro / Reddit

Темный город (1998)

Кассовые сборы фильма превзошли бюджет лишь на $ 200 тыс. А некоторые критики, в частности Джефф Вайс, были весьма резки в своей оценке, заявив, что «Темный город» хотя и смотрится хорошо, но оставляет неприятное послевкусие. Однако научно-фантастическая лента о человеке с амнезией была номинирована на 6 кинопремий «Сатурн» и стала культовой. Из-за «Темного города» я стал ненавидеть первую «Матрицу», так как думал, что она буквально скопирована с него. Это невероятный фильм. © mozumder / Reddit

Убить Смучи (2002)

Эта черная комедия с Робином Уильямсом и Эдвардом Нортоном в главных ролях с треском провалилась в прокате, собрав всего $ 8 млн, хотя затрачено было 50. Видимо, в начале 2000-х зрители не смогли оценить киноленту о ведущем детского шоу, который ведет неподобающий образ жизни. Картина получила немало негативных откликов, ее называли даже худшим фильмом года. Но часть критиков все же похвалила это кино, а Дэвид Стеррит назвал его острой, как бритва, сатирой. Сейчас фильм стал по-настоящему культовым, и у него полно поклонников. Для меня это одна из любимых черных комедий. Шикарная актерская игра и выдающийся состав киноактеров. © LewisEFurr / Reddit

Нечто (1982)

Это сейчас фильм «Нечто» считается классикой ужасов, снимают его ремейки, на его основе выпускают игры и комиксы. А в 1982 году, когда лента вышла в свет, критики приняли ее с нескрываемым отвращением и неприязнью. Так что картину о внеземном существе, которое имитирует человеческие тела и тем самым вызывает паранойю и недоверие людей друг к другу, тогда так и не смогли оценить по достоинству. Карпентер снял кино, к которому мир еще не был готов. © zaphodava / Reddit

«Нечто» — один из моих любимых фильмов, Питер Уоттс (автор рассказа о вселенной фильма «Нечто», созданной Джоном Карпентером. — Прим. ADME) — один из моих любимых авторов, а «НЕЧТОжества» — возможно, мое самое любимое литературное произведение всех времен. Он довольно жестковат даже для фильма ужасов, но я готов вовсю отстаивать его достоинства. До безумия люблю эту киноленту. © hyperotretian / Reddit

Тринадцатый этаж (1999)

Научно-фантастический фильм о виртуальной реальности собрал в прокате весьма скромную сумму, которая всего на $ 2,5 млн превысила затраты на него. Критики тоже оценили его не лучшим образом: на Rotten Tomatoes лишь 30 % из них дали положительные отзывы, многие осуждали запутанный сюжет. Годом позже ленту номинировали на премию «Сатурн», но она уступила «Матрице». Зато немало зрителей приняли это кино весьма тепло. «Тринадцатый этаж» был лучше «Матрицы». © Роланд Товардс

Бойцовский клуб (1999)