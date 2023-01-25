12 сериалов 2022 года, которые как десерт: до них мало кто дошел, но это самое сладкое

Прошедший год порадовал нас большим количеством сериалов на любой вкус. Однако есть многосерийки, которые почему-то обошли стороной, но они достойны быть увиденными. Как, например, «Под знаменем небес» с Эндрю Гарфилдом, «Флейшман в беде» с Клэр Дэйнс и многие другие работы.

1. Друг семьи

Рейтинг IMDb — 7,3 Семейство Бромберг находится в дружеских отношениях со своим обаятельным соседом. Однако вскоре в их жизнях начинают твориться странные вещи, но они даже не подозревают о том, что в них виновен тот самый друг, живущий по соседству. Я думаю, что каждый должен посмотреть этот сериал, потому что он открывает глаза на многое. © kt8269 / IMDb

2. Под знаменем небес

Рейтинг IMDb — 7,5 Детектив был снят по мотивам одноименной книги Джона Кракауэра. Роль сыщика блистательно сыграл Эндрю Гарфилд. В маленьком городке произошло одно очень трагическое событие, из-за которого мировоззрение главного героя пошатнулось. Сможет ли он вновь вернуться к своей прежней жизни и убеждениям? Феноменально сделанный сериал с непревзойденной актерской игрой, отличным сюжетом и сценарием. Я не мог перестать наслаждаться им! © christinewasdin / IMDb

3. Добро пожаловать в Чиппендейлс

Рейтинг IMDb — 7,4 Биографический сериал рассказывает о выходце из Индии, который пытался освоиться в новой стране. Изначально он работал в супермаркете, затем понял, что достоин большего, и построил свой бизнес. Однако у него нашелся конкурент из собственной же команды. Тогда он решил его уволить и разработать новый план.

4. Ты этого достойна

Рейтинг IMDb — 7,3 Детство Джоанны было омрачено страшной болезнью, так что большую часть детских лет девочка провела в больничных палатах. После выздоровления она мечтала получить образование и стать ведущей телемагазина. Джоанна поборола болезнь, однако ее нерешительность мешала продвижению по жизни. Удастся ли девушке исполнить свои мечты? Этот приятный сериал сочетает в себе юмор, меланхолию и романтику. © kcitraro / IMDb

5. Извне

Рейтинг IMDb — 7,6 Действие сериала разворачивается в небольшом городке. Здесь так и норовит оказаться каждый, кому придется проезжать мимо этого пункта. Однако, находясь в городе, люди уже не могут его покинуть. Так что днем жители пытаются наладить свой быт и найти способ все-таки выбраться отсюда, а ночью спасаются от устрашающих обитателей леса. Сериал становился все более интересным с каждым эпизодом. Он может стать классикой, если ему дать шанс на 2-й сезон. © richhorsey / IMDb

6. Андор

Рейтинг IMDb — 8,4 Этот сериал — приквел к фильму «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Действия в картине разворачиваются за 5 лет до событий в полнометражном фильме. Он посвящен главным образом тому, как формировалась личность Кассиана Андора — одного из персонажей медиафраншизы. У меня нет слов, чтобы описать свой восторг от просмотра. © ivan_on_film / kinopoisk

7. Старик

Рейтинг IMDb — 7,6 Детектив снят по одноименному роману Томаса Перри. Действие в многосерийке разворачивается вокруг бывшего оперативника Дэна Чейза. Оставив службу, герой был уверен в том, что заживет спокойной жизнью, но не тут-то было. Он понял, что просто обязан разобраться со всеми своими грехами прошлого. Лучший сериал, который я видел за последние годы, а может, даже десятилетия. © jayleef / IMDb

8. Я в своем уме?

Рейтинг IMDb — 7,7 В этом лихо закрученном комедийном триллере повествуется о том, как быстро и нелепо могут рушиться жизни. В частности, речь здесь идет о материнской паранойе, одержимой дружбе и о многом другом. Смогут ли герои построить свою судьбу так, чтобы было хорошо не только им, но и всем вокруг? Смотрела с открытым ртом. В каждом эпизоде были какие-то впечатляющие сцены. © emilylemons / IMDb

9. Мальчик из ниоткуда

Рейтинг IMDb — 7,5 Мать Дэнни погибла в автокатастрофе, когда он был еще совсем малышом. Его отец, опасаясь, что внешний мир принесет сыну только страдания, запер Дэнни дома. Однако в 18 лет парень выбирается из заточения и пытается жить самостоятельно. Но удастся ли ему стать по-настоящему взрослым и влиться в этот мир? Печальная, но интригующая история о безумии отцов и о том, как оно может повлиять на жизни других. © esther-646-830070 / IMDb

10. Репетиция

Рейтинг IMDb — 8,6 Умопомрачительный сериал, в котором главная роль отведена комику Нейтану Филдеру. Он создает для своих клиентов симуляции важных моментов и предлагает им прорепетировать все эти ситуации. Однако в реальной жизни все может сложиться совсем по-другому. Просто фантастически! Так уникально и креативно. Я бы хотел забрать мозг человека, придумавшего этот сериал. © winecellarwomack / IMDb

11. Звездный путь: Странные новые миры

Рейтинг IMDb — 8,2 «Звездный путь: Странные новые миры» — это спин-офф к фильму «Звездный путь: Дискавери». В сериале повествуется о Кристофере Пайке и об остальных членах экипажа «Энтерпрайз», которые отправились в далекое путешествие по галактике в поисках еще не изведанных миров.

12. Флейшман в беде

Рейтинг IMDb — 7,7 Совсем недавно Тоби Флейшман развелся с женой и начал испытывать истинное наслаждение от свободы. Однако после внезапного исчезновения бывшей супруги он начал ее поиски. Ему придется разобраться в том, почему их брак все же распался, и параллельно с этим заботиться о детях и налаживать карьеру. Это душераздирающая история о браке и разводе, старении и потере самих себя. Актерская игра на высшем уровне. Все, включая детей, просто феноменальны. © JaneYork8178 / IMDb