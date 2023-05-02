12 случаев, когда киношники решили переснять величайшие картины, а зрителям хотелось спросить: «И что это вы учудили?»
Культовые фильмы рано или поздно переснимаются заново или получают продолжение. Однако не всегда новая версия любимой истории оказывается лучше оригинала, и мы наблюдаем кассовые провалы, низкие рейтинги и негативные отзывы зрителей. Сегодняшняя статья посвящена ремейкам и сиквелам, которые мало кому понравились.
«Маска» (1994) — «Сын маски» (2005)
Зрители не простили авторам отсутствие Джима Керри на экране. Интересно, что изначально актер дал свое согласие на участие в картине, однако потом он по каким-то причинам отказался от предложенной роли. Это произошло несмотря на то, что ему был предложен щедрый гонорар — $ 7 млн.
Фильм «Сын маски» был номинирован на 7 премий «Золотая малина» и получил рейтинг IMDb 2,2.
- Я очень люблю «Маску» с Джимом Керри и Кэмерон Диас. Почему сделали этот отвратительный сиквел? Нелепый сценарий, полный клише, а также несмешной юмор. Декорации напоминали диснеевские мультфильмы прошлого. © bellino-angelo2014 / IMDb
- Комедия разочаровывает с первых кадров и заставляет вас ее презирать до финальных титров. Не ожидал такой откровенной ерунды. Очень нудные сцены пестрят неоправданными спецэффектами. Старания киношников снять что-то действительно похожее на оригинал не увенчались успехом. © poloyashka / Kinopoisk
«Один дома» (1990) — «Один дома» (2021)
Вследствие определенных обстоятельств Макс остается один дома, пока его семья отдыхает в Японии. В это время в дом пытаются проникнуть 2 грабителя, желающих присвоить редкую семейную реликвию. Но они даже не догадываются, сколько неприятных сюрпризов им подготовил Макс.
Зрители и рецензенты возмутились копированием сюжета ленты «Один дома» с Маколеем Калкиным, а также нелепым юмором и подбором актеров. Лента получила оценку IMDb 3,6 и кучу негативных отзывов.
- Это абсолютно ненужный ремейк культовой рождественской классики и очередной пример того, как новая версия оказывается значительно хуже оригинала. Проникнуться положительными эмоциями к сюжету не удается из-за максимального повтора оригинальной истории, примитивного юмора, картонных и откровенно скучных персонажей. © Alex Croft / Kinopoisk
- Руки прочь от классики! Никому не нужна эта новая версия, никто не просил эту чушь. Бессмысленная трата времени. © itsabacus2009 / IMDb
«Джуманджи» (1995) — «Джуманджи: Новый уровень» (2019)
В новой кинокартине участниками зловещей игры стали герой Дуэйна Джонсона и его друзья. Несмотря на присутствие в кадре такого выдающегося актера, не все оценили сиквел. Если одни зрители нашли картину приятной семейной комедией с захватывающим сюжетом, другие были разочарованы неудовлетворительной игрой актеров, слабыми шутками и примитивным сценарием.
- «Джуманджи» 1995 года — выдающийся фильм. А новую версию невозможно смотреть. Все плохо: сюжет, сценарий, юмор. © fensser / IMDb
- У меня возникло желание покинуть кинотеатр спустя первых 10 минут фильма. © ionela-46277 / IMDb
- Самое хорошее в этом фильме — финальные титры, потому что ваши мучения наконец-то подошли к концу. © veselahanapraha / IMDb
«Матрица» (1999) — «Матрица: Воскрешение» (2021)
Создатели франшизы не планировали снимать продолжение после выхода 3-й части под названием «Матрица: Революция». «Они просто не хотят делать еще одну картину. 4-й „Матрицы“ не будет», — настаивал продюсер Джоэл Сильвер.
Прогноз оказался ошибочным, и в декабре 2021 года появилось продолжение культовой истории, которое наделало много шума. Лента «Матрица: Воскрешение» получила оценку IMDb 5,7 и кучу противоречивых отзывов.
- Актерская игра отвратительна. Боевые сцены не захватывают, мой 2-летний ребенок и то быстрее героев. Все повествование не о Нео. Концовка не ответила ни на один вопрос. © messis / IMDb
- Каким-то макаром киношникам удалось превратить отличный философский фильм в ничего не стоящий боевик, мелодраму и кино о зомби в одном флаконе. Не рекомендую смотреть, это пустая трата времени. © tamim-31136 / IMDb
- Слишком нудные диалоги, из-за которых сюжет проигрывает в динамике. Экшен-сцены крайне неинтересные. Было чувство, что я смотрю второсортный фильм на DVD. А еще мне очень не хватало культовых Морфеуса и агента Смита. © dravensuo / IMDb
«Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) — «Tomb Raider: Лара Крофт» (2018)
Алисия Викандер в образе любимицы Лары Крофт вызвала неоднозначную реакцию у тех, кто посмотрел новую версию фильма. Поклонники игр и киноленты с Анджелиной Джоли решили, что ее внешность и физические данные не соответствуют характеристикам персонажа. Сама же Викандер заявила, что с удовольствием вернется к роли Лары Крофт для 2-го фильма.
- Новая Лара Крофт как героиня не цепляет. И главное, чего ей не хватает, — это искреннего авантюризма. Она какая-то обычная. А сюжет оставляет впечатление состряпанного «лишь бы был». Не этого я ожидала от перезапуска культовой франшизы. © Anne_Maria / Kinopoisk
- Алисия Викандер, конечно, симпатяшка, но не вывозит эту роль. Это ясно как день. У Джоли вышла крутая Лара Крофт — роковая красотка с мощной харизмой, она тверда в своих решениях и уверена в себе. Сюжет максимально посредственный, атмосфера никакая. И неприятное послевкусие после просмотра. © EugeneHarris / Kinopoisk
«Такси» (1998) — «Нью-Йоркское такси» (2004)
Ремейк французской комедии 1998 года получил рейтинг IMDb 4,5 и был крайне негативно воспринят рецензентами. И это несмотря на то, что сценарий к ленте написал тоже Люк Бессон.
- Я очень люблю «Такси». Это одна из лучших комедий на все времена, с великолепной актерской игрой, шикарной машиной и отличным юмором. В этом фильме нет недостатков. © Darsmond / Kinopoisk
- Не пойму, как можно было превратить крутой фильм «Такси» в это. Ни юмора, ни сюжета, ни выдающейся игры, ни экшена. © rizzo_tha_rat / IMDb
- Новое «Такси» — пример того, как не нужно снимать кино. За весь фильм я ни разу не хохотнул, хотя меня несложно рассмешить. Поэтому если вы хотите посмотреть фильм «Такси», то включайте оригинал. © lektroluv / IMDb
«Секс в большом городе» (1998) — «И просто так» (2021)
Отсутствие одного из самых любимых аудиторией персонажей, перебор драматических событий и излишнее внимание к социальным проблемам стали причиной критики продолжения культового сериала.
Ким Кэттролл не захотела играть Саманту из-за натянутых отношений с коллегами и размеров гонорара. Несмотря на то что Кэттролл получала $ 350 тыс. за серию, эта сумма ее не удовлетворяла. К слову, Сара Джессика Паркер имела $ 3,2 млн за один эпизод.
- Если раньше это был сериал об уверенных и успешных женщинах «слегка за 30», то продолжение получилось о поглупевших бабушках. Как будто героини 10 лет просидели в глухом подвале, а теперь недоумевают, что за дивный новый мир вокруг них. Хотелось бы похвалить красивую картинку, но и костюмы нелепы, будто из пропахших нафталином сундуков вытащили все самое нарядное. А ведь героиням всего по 55. Можно было показать новые увлечения, успешную карьеру, достижения, но у авторов хватило идей только на седые волосы и слуховой аппарат. © Tipsy Pony / Kinopoisk
- Мы с супругой пересматривали все сезоны, наверное, раза 3. Но продолжение больше похоже на несмешную шутку, а отсутствие Саманты — на черную дыру в сюжете. © royaltalentcompany / IMDb
«Космический джем» (1996) — «Космический джем: Новое поколение» (2021)
Фильм получил рейтинг IMDb 4,4 и был холодно принят кинокритиками и зрителями. Причины отрицательных оценок — актерская игра главного героя, которого сыграл Леброн Джеймс, примитивный юмор, слабый сюжет и притянутая за уши драматичность.
- Эх, нетленная классика детства, как поглумились над тобой, сняв это невразумительное продолжение! После его просмотра захотелось пересмотреть оригинальный фильм с Майклом Джорданом и получить удовольствие, а не постоянно отгонять от себя мысль: «Когда это наконец-то закончится?» © C_B_J / Kinopoisk
- Кинотеатр был целиком заполнен, но за все 2 часа никто так ни разу и не засмеялся. Стояла тишина. © lindabrown-01437 / IMDb
«Люди в черном» (1997) — «Люди в черном: Интернэшнл» (2019)
Фантастическая комедия «Люди в черном» с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом в главных ролях получила огромную популярность в 1997 году. 2 ее продолжения также оказались весьма успешными и принесли хорошие кассовые сборы. Зрители полюбили двух не похожих друг на друга напарников — остроумного агента Джея и серьезного агента Кея.
4-е продолжение киноистории, в котором главные роли достались Крису Хемсворту и Тессе Томпсон, подверглось критике и получило рейтинг IMDb 5,6.
- Если вам пришлись по душе фильмы «Люди в черном» с участием Уилла Смита и Томми Ли Джонса, то эта часть на них не похожа. Во время просмотра мне было так скучно, что даже пришлось запустить игру на своем мобильнике, чтобы не заснуть. Не рекомендую. © emelnik / IMDb
- Моя оценка: и не хорошо, и не плохо. Как недопеченный пирог — вроде сладкий, но сырой внутри. Тут похожая история: взрывы, спецэффекты, крутые актеры, и все это со слабеньким сюжетом и поверхностными шуточками. Одним словом, банально. Фильм на один раз. Пойду лучше 1-ю часть пересмотрю. © horuzhenkoevgeny / Kinopoisk
«Смертельная битва» (1995) — «Мортал Комбат» (2021)
Мало кто не слышал о Mortal Kombat — серии видеоигр и одноименном художественном фильме 1995 года. Они стали настоящими явлениями своего времени и завоевали толпы поклонников по всему миру.
В 2021 году увидел свет сиквел киноленты. Увы, зрители восприняли его весьма неоднозначно, несмотря на многомиллионные сборы в прокате. Главная их претензия сводилась к обманутым ожиданиям.
- Фильм 1995 года намного лучше. Я преданный поклонник франшизы и считаю новую ленту оскорблением «Мортал Комбат». © wlee-63611 / IMDb
- Актерская игра оставляет желать лучшего. Я ждал продолжения больше 20 лет, но совершенно разочарован. © finch-86316 / IMDb
«Дрожь земли» (1990) — «Дрожь земли: Остров крикунов» (2020)
Лента «Дрожь земли» 1990 года произвела настоящую сенсацию среди фанатов фантастических триллеров и была номинирован на ряд премий, в том числе как лучший научно-фантастический фильм.
Увы, но 7-я часть франшизы получила рейтинг IMDb 5,5 и далеко не лестные отзывы зрителей.
- 1-я часть фильма была совершенная. Из-за нее я посмотрел все остальные 7 частей. И ни один из сиквелов, включая последний, не стоил потраченного на него времени. Все картонное, монстры не пугают. © siderite / IMDb
- Актерская игра настолько отвратительна, что я смог осилить только половину картины. Затем я, к своему удовольствию, уснул. © tlpinbcc / IMDb
«10 причин моей ненависти» (1999) — «10 причин моей ненависти» (2009–2010)
В 2009 году вышел многосерийный ремейк киноленты «10 причин моей ненависти», которая по праву считается жемчужиной молодежной комедии. Новая интерпретация истории разделила критиков на 2 лагеря: одни из них пели оды проекту, другие высказывали «фи». Многим зрителям сериал также не зашел.
- Если рассматривать сериал отдельно от фильма, то он, в принципе, не так уж и плох. Актеры играют приемлемо, то же самое касается и работы режиссера, сценариста и композитора. Но его портит именно искаженный сюжет, который использовался в американских фильмах миллион раз. Получилось довольно нелепое, глупое, скучное и предсказуемое зрелище. © LyubaMmm / Kinopoisk
- Это было так ужасно! Они взяли замечательное кино и просто разорвали его в клочья! При упоминании названия «10 причин моей ненависти» мы должны вспоминать только фильм, а не сериал. © zazanatar / IMDb
Мы не единожды сравнивали легендарные ленты с их ремейками, а также рассуждали на тему, почему вторые редко становятся хитами. Ознакомиться с этими материалами вы сможете, пройдя по ссылкам ниже: