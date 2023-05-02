12 случаев, когда киношники решили переснять величайшие картины, а зрителям хотелось спросить: «И что это вы учудили?»

Культовые фильмы рано или поздно переснимаются заново или получают продолжение. Однако не всегда новая версия любимой истории оказывается лучше оригинала, и мы наблюдаем кассовые провалы, низкие рейтинги и негативные отзывы зрителей. Сегодняшняя статья посвящена ремейкам и сиквелам, которые мало кому понравились.

Зрители не простили авторам отсутствие Джима Керри на экране. Интересно, что изначально актер дал свое согласие на участие в картине, однако потом он по каким-то причинам отказался от предложенной роли. Это произошло несмотря на то, что ему был предложен щедрый гонорар — $ 7 млн. Фильм «Сын маски» был номинирован на 7 премий «Золотая малина» и получил рейтинг IMDb 2,2.

Я очень люблю «Маску» с Джимом Керри и Кэмерон Диас. Почему сделали этот отвратительный сиквел? Нелепый сценарий, полный клише, а также несмешной юмор. Декорации напоминали диснеевские мультфильмы прошлого. © bellino-angelo2014 / IMDb

Комедия разочаровывает с первых кадров и заставляет вас ее презирать до финальных титров. Не ожидал такой откровенной ерунды. Очень нудные сцены пестрят неоправданными спецэффектами. Старания киношников снять что-то действительно похожее на оригинал не увенчались успехом. © poloyashka / Kinopoisk

Вследствие определенных обстоятельств Макс остается один дома, пока его семья отдыхает в Японии. В это время в дом пытаются проникнуть 2 грабителя, желающих присвоить редкую семейную реликвию. Но они даже не догадываются, сколько неприятных сюрпризов им подготовил Макс. Зрители и рецензенты возмутились копированием сюжета ленты «Один дома» с Маколеем Калкиным, а также нелепым юмором и подбором актеров. Лента получила оценку IMDb 3,6 и кучу негативных отзывов.

Это абсолютно ненужный ремейк культовой рождественской классики и очередной пример того, как новая версия оказывается значительно хуже оригинала. Проникнуться положительными эмоциями к сюжету не удается из-за максимального повтора оригинальной истории, примитивного юмора, картонных и откровенно скучных персонажей. © Alex Croft / Kinopoisk

Руки прочь от классики! Никому не нужна эта новая версия, никто не просил эту чушь. Бессмысленная трата времени. © itsabacus2009 / IMDb

В новой кинокартине участниками зловещей игры стали герой Дуэйна Джонсона и его друзья. Несмотря на присутствие в кадре такого выдающегося актера, не все оценили сиквел. Если одни зрители нашли картину приятной семейной комедией с захватывающим сюжетом, другие были разочарованы неудовлетворительной игрой актеров, слабыми шутками и примитивным сценарием.

«Джуманджи» 1995 года — выдающийся фильм. А новую версию невозможно смотреть. Все плохо: сюжет, сценарий, юмор. © fensser / IMDb

У меня возникло желание покинуть кинотеатр спустя первых 10 минут фильма. © ionela-46277 / IMDb

Самое хорошее в этом фильме — финальные титры, потому что ваши мучения наконец-то подошли к концу. © veselahanapraha / IMDb

Создатели франшизы не планировали снимать продолжение после выхода 3-й части под названием «Матрица: Революция». «Они просто не хотят делать еще одну картину. 4-й „Матрицы“ не будет», — настаивал продюсер Джоэл Сильвер. Прогноз оказался ошибочным, и в декабре 2021 года появилось продолжение культовой истории, которое наделало много шума. Лента «Матрица: Воскрешение» получила оценку IMDb 5,7 и кучу противоречивых отзывов.

Актерская игра отвратительна. Боевые сцены не захватывают, мой 2-летний ребенок и то быстрее героев. Все повествование не о Нео. Концовка не ответила ни на один вопрос. © messis / IMDb

Каким-то макаром киношникам удалось превратить отличный философский фильм в ничего не стоящий боевик, мелодраму и кино о зомби в одном флаконе. Не рекомендую смотреть, это пустая трата времени. © tamim-31136 / IMDb

Слишком нудные диалоги, из-за которых сюжет проигрывает в динамике. Экшен-сцены крайне неинтересные. Было чувство, что я смотрю второсортный фильм на DVD. А еще мне очень не хватало культовых Морфеуса и агента Смита. © dravensuo / IMDb

Алисия Викандер в образе любимицы Лары Крофт вызвала неоднозначную реакцию у тех, кто посмотрел новую версию фильма. Поклонники игр и киноленты с Анджелиной Джоли решили, что ее внешность и физические данные не соответствуют характеристикам персонажа. Сама же Викандер заявила, что с удовольствием вернется к роли Лары Крофт для 2-го фильма.

Новая Лара Крофт как героиня не цепляет. И главное, чего ей не хватает, — это искреннего авантюризма. Она какая-то обычная. А сюжет оставляет впечатление состряпанного «лишь бы был». Не этого я ожидала от перезапуска культовой франшизы. © Anne_Maria / Kinopoisk

Алисия Викандер, конечно, симпатяшка, но не вывозит эту роль. Это ясно как день. У Джоли вышла крутая Лара Крофт — роковая красотка с мощной харизмой, она тверда в своих решениях и уверена в себе. Сюжет максимально посредственный, атмосфера никакая. И неприятное послевкусие после просмотра. © EugeneHarris / Kinopoisk



Ремейк французской комедии 1998 года получил рейтинг IMDb 4,5 и был крайне негативно воспринят рецензентами. И это несмотря на то, что сценарий к ленте написал тоже Люк Бессон.

Я очень люблю «Такси». Это одна из лучших комедий на все времена, с великолепной актерской игрой, шикарной машиной и отличным юмором. В этом фильме нет недостатков. © Darsmond / Kinopoisk

Не пойму, как можно было превратить крутой фильм «Такси» в это. Ни юмора, ни сюжета, ни выдающейся игры, ни экшена. © rizzo_tha_rat / IMDb

Новое «Такси» — пример того, как не нужно снимать кино. За весь фильм я ни разу не хохотнул, хотя меня несложно рассмешить. Поэтому если вы хотите посмотреть фильм «Такси», то включайте оригинал. © lektroluv / IMDb

East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Отсутствие одного из самых любимых аудиторией персонажей, перебор драматических событий и излишнее внимание к социальным проблемам стали причиной критики продолжения культового сериала. Ким Кэттролл не захотела играть Саманту из-за натянутых отношений с коллегами и размеров гонорара. Несмотря на то что Кэттролл получала $ 350 тыс. за серию, эта сумма ее не удовлетворяла. К слову, Сара Джессика Паркер имела $ 3,2 млн за один эпизод.

Если раньше это был сериал об уверенных и успешных женщинах «слегка за 30», то продолжение получилось о поглупевших бабушках. Как будто героини 10 лет просидели в глухом подвале, а теперь недоумевают, что за дивный новый мир вокруг них. Хотелось бы похвалить красивую картинку, но и костюмы нелепы, будто из пропахших нафталином сундуков вытащили все самое нарядное. А ведь героиням всего по 55. Можно было показать новые увлечения, успешную карьеру, достижения, но у авторов хватило идей только на седые волосы и слуховой аппарат. © Tipsy Pony / Kinopoisk

Мы с супругой пересматривали все сезоны, наверное, раза 3. Но продолжение больше похоже на несмешную шутку, а отсутствие Саманты — на черную дыру в сюжете. © royaltalentcompany / IMDb

Фильм получил рейтинг IMDb 4,4 и был холодно принят кинокритиками и зрителями. Причины отрицательных оценок — актерская игра главного героя, которого сыграл Леброн Джеймс, примитивный юмор, слабый сюжет и притянутая за уши драматичность.

Эх, нетленная классика детства, как поглумились над тобой, сняв это невразумительное продолжение! После его просмотра захотелось пересмотреть оригинальный фильм с Майклом Джорданом и получить удовольствие, а не постоянно отгонять от себя мысль: «Когда это наконец-то закончится?» © C_B_J / Kinopoisk

Кинотеатр был целиком заполнен, но за все 2 часа никто так ни разу и не засмеялся. Стояла тишина. © lindabrown-01437 / IMDb

Фантастическая комедия «Люди в черном» с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом в главных ролях получила огромную популярность в 1997 году. 2 ее продолжения также оказались весьма успешными и принесли хорошие кассовые сборы. Зрители полюбили двух не похожих друг на друга напарников — остроумного агента Джея и серьезного агента Кея. 4-е продолжение киноистории, в котором главные роли достались Крису Хемсворту и Тессе Томпсон, подверглось критике и получило рейтинг IMDb 5,6.

Если вам пришлись по душе фильмы «Люди в черном» с участием Уилла Смита и Томми Ли Джонса, то эта часть на них не похожа. Во время просмотра мне было так скучно, что даже пришлось запустить игру на своем мобильнике, чтобы не заснуть. Не рекомендую. © emelnik / IMDb

Моя оценка: и не хорошо, и не плохо. Как недопеченный пирог — вроде сладкий, но сырой внутри. Тут похожая история: взрывы, спецэффекты, крутые актеры, и все это со слабеньким сюжетом и поверхностными шуточками. Одним словом, банально. Фильм на один раз. Пойду лучше 1-ю часть пересмотрю. © horuzhenkoevgeny / Kinopoisk



Мало кто не слышал о Mortal Kombat — серии видеоигр и одноименном художественном фильме 1995 года. Они стали настоящими явлениями своего времени и завоевали толпы поклонников по всему миру. В 2021 году увидел свет сиквел киноленты. Увы, зрители восприняли его весьма неоднозначно, несмотря на многомиллионные сборы в прокате. Главная их претензия сводилась к обманутым ожиданиям.

Фильм 1995 года намного лучше. Я преданный поклонник франшизы и считаю новую ленту оскорблением «Мортал Комбат». © wlee-63611 / IMDb

Актерская игра оставляет желать лучшего. Я ждал продолжения больше 20 лет, но совершенно разочарован. © finch-86316 / IMDb

Лента «Дрожь земли» 1990 года произвела настоящую сенсацию среди фанатов фантастических триллеров и была номинирован на ряд премий, в том числе как лучший научно-фантастический фильм. Увы, но 7-я часть франшизы получила рейтинг IMDb 5,5 и далеко не лестные отзывы зрителей.

1-я часть фильма была совершенная. Из-за нее я посмотрел все остальные 7 частей. И ни один из сиквелов, включая последний, не стоил потраченного на него времени. Все картонное, монстры не пугают. © siderite / IMDb

Актерская игра настолько отвратительна, что я смог осилить только половину картины. Затем я, к своему удовольствию, уснул. © tlpinbcc / IMDb

В 2009 году вышел многосерийный ремейк киноленты «10 причин моей ненависти», которая по праву считается жемчужиной молодежной комедии. Новая интерпретация истории разделила критиков на 2 лагеря: одни из них пели оды проекту, другие высказывали «фи». Многим зрителям сериал также не зашел.