13 деталей из «Дома Дракона», на которые мы не сразу обратили внимание, а они, оказывается, много значили

Нашумевший сериал «Дом Дракона» произвел хорошее впечатление на поклонников «Игры престолов». И, как большинство картин, он не обошелся без пасхалок, которые все сразу и не заметишь. Поэтому мы решили внимательно посмотреть и разобраться, что к чему. А в конце вас ждет бонус: вы узнаете, что еще увидели в сериале внимательные зрители.

Валирийский кинжал побывал у Визериса и дошел до Арьи Старк

Кинжалом родом из Валирии когда-то владел Эйнар Таргариен, и в течение столетий он передавался из поколения в поколение. В одной из серий «Дома Дракона» Визерис раскаляет лезвие того самого кинжала, и на нем проступают слова, выкованные Эйгоном: «Грядет Обещанный принц от крови моей, и гимном его будет Песнь Льда и Пламени». Этот же кинжал мы не один раз видели в «Игре престолов»: у Петира Бейлиша, у Брана Старка, а потом Арья Старк поразила им Короля Ночи.

Большой город, который строит Визерис, — это Старая Валирия

В одиночестве в своих покоях Визерис проводит свободное время, вырезая модель города. Как рассказал исполнительный продюсер сериала, король строит модель Старой Валирии, используя сохранившиеся исторические тексты и карты, чтобы воссоздать ее в том виде, в каком она была до разрушения.

Серая хворь из «Игры престолов» существовала со времен, показанных в «Доме Дракона»

Крагас Драхар — одна из самых загадочных и мрачных фигур в первых трех эпизодах. Он прячет свое лицо за маской из-за того, что его кожа покрыта чем-то, что очень напоминает серую хворь, с которой столкнулись дочь Станниса Баратеона и Джорах Мормонт в «Игре престолов». Это также объясняет агрессивность Крагаса, ведь хворь, распространившись на голову, делает человека безумным.

В короне Визериса есть символы не только его дома

В «Доме Дракона» корона символично объединяет короля с великими домами Семи Королевств. На ней изображены их печати. Спереди корону украшает дракон Таргариенов, слева от него — лев Ланнистеров, сокол Арренов и волк Старков, справа — форель Талли, роза Тиреллов, олень Баратеонов, а сзади — пронзенное солнце Мартеллов.

Череп Балериона появлялся в важных сценах и в «Доме Дракона», и в «Игре престолов»

Череп Балериона на пьедестале в финале первой серии «Дома Дракона» окружен множеством свечей. Сюда Визерис с Рейнирой пришли для важного разговора. Его же мы видели и в седьмом сезоне «Игры Престолов», когда Серсея и Квиберн спустились в подземелье Красного замка, где также продолжает храниться то, что осталось от огромного дракона по прозвищу Черный Ужас.

Пророчество Эйгона Завоевателя передавалось строго от настоящего короля к будущему

После кончины жены Визерис делает своей наследницей дочь и рассказывает ей легенду, которую их семья передает строго от короля к наследнику и держит ее в строжайшем секрете от остальных. Это пророческий сон Эйгона, который он назвал «Песнь Льда и Пламени», и как мы знаем, сбылся он примерно через 170 лет, об этом и рассказывает сериал «Игра престолов».

Рейниру и Серсею объединяет то, что трое детей каждой из них были бастардами

Три ребенка Рейниры, в законность рождения которых не верит окружение, напоминают сюжет «Игры престолов». Трое детей Серсеи Ланнистер тоже были сомнительного происхождения, и в том, и в другом сериале лишним подтверждением стали волосы. Правда, златовласые дети Серсеи выделялись не так сильно, как темноволосые дети Рейниры от двух родителей-блондинов.

В честь Нимерии, о которой читает Алисента, Арья Старк назвала свою волчицу

Когда юные Рейнира и Алисента гуляют в Богороще и разговаривают, вторая из них читает книгу про принцессу Нимерию, которая вторглась в Дорн, установив там правление Мартеллов. Об этой воительнице книжной саги было упоминание и в «Игре престолов». Именно в честь нее Арья Старк назвала свою лютоволчицу.

Битва Деймона похожа на Битву Бастардов Джона Сноу

Финальная битва при Ступенях очень похожа на один из самых известных эпизодов в «Игре престолов» — Битву Бастардов. Деймон Таргариен точно так же, как Джон Сноу против Рамси Болтона, отправился на бой со своими врагами и одержал победу над Крагхасом Драхаром.

Зеленое платье Алисенты стало знаковым для Рейниры

В пятом эпизоде ​​"Дома Дракона" Алисента подала знак, надев красивое зеленое платье, чтобы обозначить конец дружбы с Рейнирой. Оно стало предзнаменованием противостояния. Ларис Стронг, увидев ее, шепчет своему брату, что Дом Хайтауэр зажигает зеленое пламя в маяке, когда призывает знамена к войне. До этого момента девушка носила наряды других цветов.

Маска кормильца крабов появлялась в «Игре престолов»

Крагас Драхар по прозвищу Кормилец Крабов из-за плохого состояния кожи носил маску, и если присмотреться, то в ней можно увидеть, что она очень похожа на те аксессуары, которые носили участники тайной организации «Сыны Гарпии» в «Игре престолов». Актер, который сыграл героя, даже подтвердил эту догадку в интервью.

Хелейна обладает пророческим даром

Во время шестого эпизода Эймонд безуспешно пытался заполучить летающего зверя, пробравшись в Драконье Логово. Мать Алисента после этого успокаивает его, что позже у него будет свой дракон. И как раз в этот момент рядом сидит Хелейна, говорит сама с собой, и из ее уст вылетает фраза, что для этого ему придется закрыть один глаз. Она ясно предсказала будущее, ведь уже в следующей серии Эймонд потеряет глаз.

Украшение Рейниры, подаренное Деймоном

Еще одно заявление создателей сериала скрывалось в королевских регалиях Рейниры. Она надела массивное ожерелье после того, как отец объявил, что именно она должна стать наследницей Железного трона. Если внимательно рассмотреть украшение со всех сторон, то можно увидеть, что оно содержит в себе символы великих домов Вестероса.



Бонус: кадры как в «Шреке»

А еще самые внимательные заметили несколько сцен, напоминающих любимый многими мультфильм детства — «Шрек». Похожими были моменты: появление Алисенты в зеленом платье; прилет Рейнис на драконе на коронацию Эйгона; семейный ужин, на котором Люцерис усмехнулся над запеченной свиньей.