13 деталей из «Дома Дракона», на которые мы не сразу обратили внимание, а они, оказывается, много значили

Валирийский кинжал побывал у Визериса и дошел до Арьи Старк

Большой город, который строит Визерис, — это Старая Валирия

Серая хворь из «Игры престолов» существовала со времен, показанных в «Доме Дракона»

В короне Визериса есть символы не только его дома

Череп Балериона появлялся в важных сценах и в «Доме Дракона», и в «Игре престолов»

Пророчество Эйгона Завоевателя передавалось строго от настоящего короля к будущему

Рейниру и Серсею объединяет то, что трое детей каждой из них были бастардами

В честь Нимерии, о которой читает Алисента, Арья Старк назвала свою волчицу

Битва Деймона похожа на Битву Бастардов Джона Сноу

Зеленое платье Алисенты стало знаковым для Рейниры

Маска кормильца крабов появлялась в «Игре престолов»

Хелейна обладает пророческим даром

Украшение Рейниры, подаренное Деймоном

Бонус: кадры как в «Шреке»

Фото на превью House of the Dragon / Home Box Office and co-producers