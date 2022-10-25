13 случаев, когда костюмеры одели киногероев по принципу «зато долго обсуждать будут»

Задачи костюмеров на съемочной площадке отличаются от тех, что мы ставим перед собой, когда выбираем, что надеть на собеседование, свидание или семейный праздник. В кино одежда раскрывает характер героя и иногда образ специально задумывается чрезмерным. Но иной раз художников по костюмам так заносит, что вспоминается народная мудрость: «Лучше недосолить, чем пересолить». Вот наш топ сомнительных нарядов героев и героинь.

Друзья

В одной из серий Рэйчел соглашается быть подружкой невесты на свадьбе своего бывшего жениха. Ее образ — пышное платье из тафты и шляпа — облетел все списки с самыми худшими нарядами из сериала. И неудивительно, ведь это настоящий приторно-розовый кошмар. Сама Рэйчел в сериале описала его как платье «цвета средства от тошноты», а дизайнер подчеркивала, что в этом наряде ужасно все, начиная от цвета и заканчивая фасоном. Зато, увидев его один раз, забыть уже невозможно.

Дьявол носит Prada

Энди, получившая работу в глянцевом журнале, совсем не разбирается в моде, поэтому в офис она носит мешковатые свитера с рубашками. Ее несуразный вид подчеркивает, как далека «умница» Энди от мира моды — иными словами, типичная отличница пришла работать в фешен-индустрию. И все бы хорошо, но девушка живет в Нью-Йорке, а не на необитаемом острове. Так что героиня, которой не терпится построить карьеру, могла бы постараться подобрать наряд, более соответствующий должности, на которую она претендует. Тем не менее Энди продолжает носить нелепые комплекты только для того, чтобы эффект от ее модного преображения в будущем был максимально сильным.

Тело Дженнифер

Старшеклассница Дженнифер — самая популярная девушка в школе и капитан команды по чирлидингу. Один из запоминающихся моментов в фильме — ее появление в розовом велюровом худи. Безусловно, Дженнифер — красотка, но возникает резонный вопрос: зачем старшеклассница напялила детскую кофту? Худи ей мало, рукава коротки, и это не обман зрения: предмет гардероба на самом деле из детской коллекции Gap. Костюмер призналась, что не нашла ничего подходящего в отделе для взрослых. Правда, благодаря фильму это худи позднее стало культовым и модницы всего мира начали за ним охоту.

Бэтмен

Вероятно, именно на годы выхода этого культового сериала (1960-е) стоит списать нелепый костюм Бэтмена, который включает в себя пояс со множеством карманов, не говоря уже о шортах для занятий серфингом, которые супергерой надевает прямо поверх трико. В сравнении с другими более современными версиями сериал напоминает скорее пародию, но, несмотря на это, он достаточно популярен и считается классическим.

Сплетница

Серену Ван Дер Вудсен в исполнении Блейк Лайвли называют it-girl Манхэттена. Костюмер превратила героиню в настоящую икону стиля, чьи наряды бессчетное количество раз обсуждались в модных блогах и глянцевых журналах. Но от промахов не застрахован никто. Например, в одной серии она сочетает крошечную кожаную куртку, которая едва на ней застегивается, с галстуком и джемпером.

На секретной службе Ее Величества

В этом фильме Джеймс Бонд в первый и единственный раз появляется в килте. По сюжету он отмечает Рождество в логове у злодея и для маскировки надевает шотландский национальный костюм. Несмотря на то что наряд соответствует случаю, за появление в килте Джеймс Бонд был высмеян фанатами. Кстати, именно этот образ с кружевным жабо в итоге был спародирован в фильмах про Остина Пауэрса.

Сумерки

Многослойная одежда Беллы Свон — это способ спрятаться от окружающего мира. И правда, Белла по сравнению с той же Дженнифер или Сереной больше похожа на среднестатистическую девочку-подростка. В первый раз, когда она встречает Эдварда, она одета в рубашку для боулинга поверх лонгслива — костюмеры явно перестарались, делая из нее серую мышь. Такая нелепая униформа, надетая в школу, скорее привлекает внимание, в то время как в характере Беллы явно не было заложено стремление выделяться. Складывается впечатление, что она перепутала школу с боулинг-клубом и зашла на уроки по ошибке.

Секс в большом городе

Кэрри Брэдшоу считается одной из самых стильных ТВ-героинь, однако по мнению зрителей и у ее костюмера случались модные промахи. Ей до сих пор припоминают ремень, надетый вместе с укороченной блузкой и юбкой с заниженной талией. Спустя годы даже художник по костюмам сериала Патриция Филд признала, что это было экстремально.

Звездный путь — 2: Гнев Хана

Злодей Хан возвращается из изгнания, чтобы отомстить главному герою. Весь фильм он носит укороченный вязаный кардиган с разрезами. Возможно, такой нелепый выбор одежды должна объяснить его фраза: «В открытом космосе очень холодно».

Хор

Школьник Курт Хаммел любит необычно одеваться и быть в центре внимания. Но этот джемпер асимметричного кроя, который герой носил дважды, регулярно попадает во все списки худших нарядов сериала.

Тренер чирлидерш Сью Сильвестр не вылезает из спортивных трико. Вершина ее образа — праздничный вариант костюма — платье из того же материала.

Бестолковые

Некоторые вещи из этой культовой подростковой комедии навсегда вошли в историю моды, например желтая школьная форма героини Алисии Сильверстоун. Однако были и более катастрофические варианты выбора костюмов и аксессуаров — например ужасающая коллекция шляп Ди.

Каждое любящее сердце

Укороченная майка-сеточка до сих пор остается нарядом из 90-х, о котором вспоминают с содроганием. Но так просто забыть о нем не получится — этот элемент одежды засветился не в одном фильме того времени.