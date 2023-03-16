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Авторитетный сайт рецензий назвал лучшие фильмы 2022 года

Кино
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Агрегатор кинокритики Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2022 года. Список лидеров формировался на основе среднего балла, полученного кинолентами от экспертов и зрителей. Отметим, что в топ-200 попали и несколько отличных анимационных проектов. А в первой десятке находится полнометражка, созданная по культовому аниме «Магическая битва».

В целом в списке присутствуют и фильмы про космос, и романтические комедии, а также фильмы про зомби. Кстати, если вы фанатеете от ужастиков, то вот самые страшные фильмы ужасов — целый список, а этот топ корейских фильмов впечатлит каждого не меньше, чем «Паразиты». Ну а любителям визуальной эстетики — самые красивые фильмы.

Перед тем как показать вам 12 лучших фильмов (из первой двадцатки) по версии Rotten Tomatoes, которые идеально подходят для совместного просмотра, немного расскажем про сам сайт-агрегатор. Несмотря на распространенный миф, Rotten Tomatoes (дословно переводится как «гнилые помидоры») не пишет собственные рецензии и не выставляет оценки самостоятельно. Однако этот ресурс подсчитывает процент положительных отзывов и средний балл в рецензиях, опубликованных на других изданиях.

Таким образом, данные, полученные Rotten Tomatoes, часто используются как способ измерения качества фильма или его успеха среди профессиональных критиков. Кстати, название сайта восходит к традиции кидать гнилые помидоры в театральных актеров, которые не понравились зрителям. Итак, вот наиболее интересные, на наш взгляд, картины из рейтинга Rotten Tomatoes.

Нет медведей (No Bears), 2022

Фильм показывает 2 истории любви, которые переплетаются в единый поток событий. Влюбленные герои сталкиваются со скрытыми препятствиями, которые неизбежно встают на пути к счастью. Их судьбы зависят от силы суеверий и механики власти, которые противостоят их чувствам.

Событие (Happening), 2021

Этот фильм французского режиссера Одри Диван получил «Золотого льва» на 78-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2021 года. События киноленты разворачиваются во Франции в 1963 году. Главная героиня — студентка, которая внезапно обнаруживает, что беременна. Все ее будущее под угрозой, и девушка еще не знает, что делать, ведь аборты в ее стране запрещены.

Марсель, ракушка в ботинках (Marcel the Shell with Shoes On), 2021

Герой этой анимационной ленты — документалист по имени Дин — решает переехать в квартиру, снятую на Airbnb. Там он обнаруживает Марселя — говорящую ракушку, которая живет вместе со своей бабушкой Наной Конни и любимым питомцем Аланом.

Тилл (Till), 2022

Сюжет фильма разворачивается в США в 1955 году. Подростка Эмметта Тилла, афроамериканца, убивают из-за расовых предрассудков. Его мать, Мейми Тилл-Мобли, посвящает всю свою жизнь борьбе за справедливость в этом важном вопросе.

Тихоня (The Quiet Girl), 2022

Главная героиня этого ирландского фильма — тихая и послушная девочка, выросшая в неблагополучной семье. Но судьба дарит ей шанс на перемены — родители отправляют ее к дальним родственникам, которые относятся к ней с нежностью и заботой. Все казалось идеальным, но тут обнаруживается тайна, которую от девочки тщательно скрывали.

Магическая битва 0. Фильм (Jujutsu Kaisen 0: The Movie), 2021

Оккоцу Юту — старшеклассник, которого внезапно начинает преследовать призрак Рики — его подруги детства, погибшей несколько лет назад в автомобильной аварии. На помощь парню приходит могущественный колдун и учитель Сатору Годзё, который убеждает подростка пройти обучение в специальном магическом учреждении и тем самым научиться управлять призраком Рики, чтобы использовать ее силу во благо.

Банши Инишерина (The Banshees of Inisherin), 2022

Новая трагикомедия ирландского режиссера и сценариста Мартина Макдонаха рассказывает о парочке старых друзей (Колин Фаррелл и Брендан Глисон). Один из них внезапно и без объяснения причин решает окончательно расстаться со своим другом.

Пиноккио Гильермо дель Торо (Guillermo del Toro’s Pinocchio), 2022

Этот фильм не просто пересказывает знакомую всем историю Пиноккио, а переосмысливает ее. В центре картины — история о любви и непослушании, о том, как трудно оправдывать ожидания своих близких и узнавать истинный смысл жизни.

Герцог (The Duke), 2020

События этой киноленты происходят в начале 1960-х годов в Великобритании. 60-летний водитель такси украл портрет герцога Веллингтона, написанный Гойей, из Национальной галереи в Лондоне. После этого злоумышленник отправил записку, в которой заявил, что вернет шедевр, если правительство будет тратить больше денег на помощь пенсионерам.

Ради Лесли (To Leslie), 2022

Фильм рассказывает историю Лесли, одинокой матери из Техаса, которая выиграла большую сумму в лотерею, но не смогла правильно управлять своими финансами. Спустя 6 лет Лесли возвращается в родной город и сталкивается с проблемами, связанными с вредными привычками, бездомностью и непониманием со стороны ее сына.

Топ Ган: Мэверик (Top Gun: Maverick), 2022

По прошествии 30 лет Мэверик все еще пытается выйти за рамки возможного как лучший летчик. Но ему приходится противостоять призракам своего прошлого, когда он возглавляет элитных выпускников TOP GUN в миссии, которая требует полной отдачи от тех, кто выбран для ее выполнения.

Главная роль (Competencia Oficial), 2021

Один миллиардер мечтает вписать свое имя в историю, создав идеальный фильм. Для съемок он пригласил именитого режиссера и опытных актеров. Однако дело идет с трудом, потому что на площадке постоянно возникают ссоры между актерами. Каждый хочет доказать, что он лучший.

А вот кто занял остальные места в первой сотне. Удивительно, что «Аватар-2» («Аватар: Путь воды») находится почти в конце второй сотни рейтинга, а именно на 185-м месте. Кстати, не удивляйтесь тому, что в этом списке находятся картины, вышедшие в 2019–2021 годах. При его составлении учитывалась дата премьеры фильмов в США, которая не всегда совпадает с датой международного релиза.

Внимание: в марте 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью An Cailín Ciúin / Broadcasting Authority of Ireland and co-producers
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851210516
AdMe/Кино/Авторитетный сайт рецензий назвал лучшие фильмы 2022 года
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