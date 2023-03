Авторитетный сайт рецензий назвал лучшие фильмы 2022 года

Агрегатор кинокритики Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2022 года. Список лидеров формировался на основе среднего балла, полученного кинолентами от экспертов и зрителей. Отметим, что в топ-200 попали и несколько отличных анимационных проектов. А в первой десятке находится полнометражка, созданная по культовому аниме «Магическая битва».

В целом в списке присутствуют и фильмы про космос, и романтические комедии, а также фильмы про зомби. Кстати, если вы фанатеете от ужастиков, то вот самые страшные фильмы ужасов — целый список, а этот топ корейских фильмов впечатлит каждого не меньше, чем «Паразиты». Ну а любителям визуальной эстетики — самые красивые фильмы.



Перед тем как показать вам 12 лучших фильмов (из первой двадцатки) по версии Rotten Tomatoes, которые идеально подходят для совместного просмотра, немного расскажем про сам сайт-агрегатор. Несмотря на распространенный миф, Rotten Tomatoes (дословно переводится как «гнилые помидоры») не пишет собственные рецензии и не выставляет оценки самостоятельно. Однако этот ресурс подсчитывает процент положительных отзывов и средний балл в рецензиях, опубликованных на других изданиях. Таким образом, данные, полученные Rotten Tomatoes, часто используются как способ измерения качества фильма или его успеха среди профессиональных критиков. Кстати, название сайта восходит к традиции кидать гнилые помидоры в театральных актеров, которые не понравились зрителям. Итак, вот наиболее интересные, на наш взгляд, картины из рейтинга Rotten Tomatoes.

Нет медведей (No Bears), 2022

Фильм показывает 2 истории любви, которые переплетаются в единый поток событий. Влюбленные герои сталкиваются со скрытыми препятствиями, которые неизбежно встают на пути к счастью. Их судьбы зависят от силы суеверий и механики власти, которые противостоят их чувствам. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 100 %



Событие (Happening), 2021

Этот фильм французского режиссера Одри Диван получил «Золотого льва» на 78-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2021 года. События киноленты разворачиваются во Франции в 1963 году. Главная героиня — студентка, которая внезапно обнаруживает, что беременна. Все ее будущее под угрозой, и девушка еще не знает, что делать, ведь аборты в ее стране запрещены. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 99 %

Марсель, ракушка в ботинках (Marcel the Shell with Shoes On), 2021

Герой этой анимационной ленты — документалист по имени Дин — решает переехать в квартиру, снятую на Airbnb. Там он обнаруживает Марселя — говорящую ракушку, которая живет вместе со своей бабушкой Наной Конни и любимым питомцем Аланом. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 98 %

Тилл (Till), 2022

Сюжет фильма разворачивается в США в 1955 году. Подростка Эмметта Тилла, афроамериканца, убивают из-за расовых предрассудков. Его мать, Мейми Тилл-Мобли, посвящает всю свою жизнь борьбе за справедливость в этом важном вопросе. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 96 %

Тихоня (The Quiet Girl), 2022

Главная героиня этого ирландского фильма — тихая и послушная девочка, выросшая в неблагополучной семье. Но судьба дарит ей шанс на перемены — родители отправляют ее к дальним родственникам, которые относятся к ней с нежностью и заботой. Все казалось идеальным, но тут обнаруживается тайна, которую от девочки тщательно скрывали. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 96 %

Магическая битва 0. Фильм (Jujutsu Kaisen 0: The Movie), 2021

Оккоцу Юту — старшеклассник, которого внезапно начинает преследовать призрак Рики — его подруги детства, погибшей несколько лет назад в автомобильной аварии. На помощь парню приходит могущественный колдун и учитель Сатору Годзё, который убеждает подростка пройти обучение в специальном магическом учреждении и тем самым научиться управлять призраком Рики, чтобы использовать ее силу во благо. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 98 %

Банши Инишерина (The Banshees of Inisherin), 2022

Новая трагикомедия ирландского режиссера и сценариста Мартина Макдонаха рассказывает о парочке старых друзей (Колин Фаррелл и Брендан Глисон). Один из них внезапно и без объяснения причин решает окончательно расстаться со своим другом. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 96 %

Пиноккио Гильермо дель Торо (Guillermo del Toro’s Pinocchio), 2022

Этот фильм не просто пересказывает знакомую всем историю Пиноккио, а переосмысливает ее. В центре картины — история о любви и непослушании, о том, как трудно оправдывать ожидания своих близких и узнавать истинный смысл жизни. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 97 %

Герцог (The Duke), 2020

События этой киноленты происходят в начале 1960-х годов в Великобритании. 60-летний водитель такси украл портрет герцога Веллингтона, написанный Гойей, из Национальной галереи в Лондоне. После этого злоумышленник отправил записку, в которой заявил, что вернет шедевр, если правительство будет тратить больше денег на помощь пенсионерам. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 97 %

Ради Лесли (To Leslie), 2022

Фильм рассказывает историю Лесли, одинокой матери из Техаса, которая выиграла большую сумму в лотерею, но не смогла правильно управлять своими финансами. Спустя 6 лет Лесли возвращается в родной город и сталкивается с проблемами, связанными с вредными привычками, бездомностью и непониманием со стороны ее сына. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 94 %

Топ Ган: Мэверик (Top Gun: Maverick), 2022

По прошествии 30 лет Мэверик все еще пытается выйти за рамки возможного как лучший летчик. Но ему приходится противостоять призракам своего прошлого, когда он возглавляет элитных выпускников TOP GUN в миссии, которая требует полной отдачи от тех, кто выбран для ее выполнения. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 96 %

Главная роль (Competencia Oficial), 2021

Один миллиардер мечтает вписать свое имя в историю, создав идеальный фильм. Для съемок он пригласил именитого режиссера и опытных актеров. Однако дело идет с трудом, потому что на площадке постоянно возникают ссоры между актерами. Каждый хочет доказать, что он лучший. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 96 %

А вот кто занял остальные места в первой сотне. Удивительно, что «Аватар-2» («Аватар: Путь воды») находится почти в конце второй сотни рейтинга, а именно на 185-м месте. Кстати, не удивляйтесь тому, что в этом списке находятся картины, вышедшие в 2019–2021 годах. При его составлении учитывалась дата премьеры фильмов в США, которая не всегда совпадает с датой международного релиза.

Внимание: в марте 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.