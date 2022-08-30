14 сильных романтических сериалов, в которых любовь сквозит в каждом кадре

Порой после напряженного рабочего дня нам хочется прийти домой и расслабиться за просмотром романтического сериала. Так что, когда «Анатомия страсти» и «Отчаянные домохозяйки» уже давно пересмотрены, на помощь придут многосерийки, которые не так широко растиражированы, но достойны нашего внимания.

Мы в ADME посмотрели уйму романтических сериалов и готовы ознакомить вам с теми, на которые точно стоит потратить свое время.

1. Галерея «Вельвет» (Испания, 2013–2016)

Рейтинг IMDb — 8,1 Бюджет одного эпизода этого безумно красивого сериала обходился его создателям в € 500 тыс., а всего вышло 55 серий. Сюжет строится вокруг галереи «Вельвет», куда каждый хоть раз мечтал отправиться за одеждой от-кутюр. Но это место скрывает одну красивую историю любви между богатым наследником Альберто и простой портнихой Анной. Суждено ли этой любви выплеснуться наружу и не пошатнуть общественный покой? Зрители отмечают, что этот сериал останется в сердцах людей, так же как и «Унесенные ветром».

2. Завтра не наступит (США, 2016–2017)

Рейтинг IMDb — 7,1 Этот легкий «вдохновляющий сериал со времен „Друзей“» представляет своим зрителям очаровательных главных героев и дарит изрядную порцию юмора. Центральные персонажи — менеджер по закупкам, которая всеми силами стремится к стабильности и старается избегать хоть каких-либо рисков, и закоренелый холостяк, который убежден в том, что конец света наступит уже очень скоро. Вместе они постараются прожить дни, которые, по мнению молодого человека, давно сочтены.

3. Черная любовь (Турция, 2015–2017)

Рейтинг IMDb — 7,3 «Черную любовь» можно назвать важным сериалом для Турции, а все потому, что он был удостоен премии «Эмми», став первой и пока единственной турецкой многосерийкой, получившей эту награду. Эта история рассказывает о художнице из богатой семьи, в которую влюбился сын обычного парикмахера. Все бы шло хорошо, но этим отношениям всячески пытается помешать отец парня, который влюбился в ту же девушку. Смогут ли молодые быть вместе, несмотря на все препятствия, которые постоянно преподносит им судьба?

4. Любовь и анархия (Швеция, 2020—...)

Рейтинг IMDb — 7,4 Каждая серия этой шведской романтической комедии длится от 25 до 33 минут, поэтому все действия здесь разворачиваются довольно стремительно. Сюжет строится вокруг замужней женщины с 2 детьми, которая является консультантом в одной компании, и молодого айтишника. Как-то парень застал свою коллегу за одним непристойным занятием и начал шантажировать ее, например требовал, чтобы она весь день ходила задом наперед. Женщина поддалась этой игре и воспылала чувствами к юноше.

5. Пекарь и красавица (США, 2020)

Рейтинг IMDb — 7,3 «Пекарь и красавица» — трогательный комедийно-романтический сериал, который будет приятно посмотреть после напряженного рабочего дня. В центре повествования — отношения пекаря и его возлюбленной — супермодели, чья бурная любовь не ведает преград. По мнению зрителей, если вы романтик, то влюбитесь в этот сериал с первой же сцены. Многие были расстроены тем, что это многосерийное кино не стали продлевать на 2-й сезон.

6. Маленькие вещи (Индия, 2016—...)

Рейтинг IMDb — 8,2 Незатейливый, но очень романтичный и трогательный сериал с высоким рейтингом. Он рассказывает о молодой паре, которая пока еще не жената, но рука об руку проходит через все жизненные невзгоды и пытается понять свои стремления в жизни. Несмотря на все конфликты, которые иногда возникают между ними, они стараются сделать жизнь друг друга намного лучше и счастливее.

7. История девятихвостого лиса (Южная Корея, 2020—...)

Рейтинг IMDb — 7,9 Ли Ён на протяжении нескольких веков живет в человеческом обличии, хотя до этого был горным духом-хранителем. Он пытается искоренить всех сверхъестественных существ, которые угрожают этому миру. Меж тем бесстрашный продюсер одного телеканала Нам Джи А собирается провести собственное расследование и выяснить, кто же виновен в таинственной автоаварии, в которую много лет назад попали ее родители. Эти результаты окажутся для нее ошеломительными, так же как и внезапно нагрянувшая на девушку любовь.

8. Ты (США, 2018—...)

Рейтинг IMDb — 7,7 Психологический триллер «Ты» был снят по мотивам книг Кэролайн Кепнес, и «в этом сериале есть все». Он о том, как ради любви человек способен совершать любые, даже самые отчаянные безумства. Менеджер книжного магазина становится одержимым начинающей писательницей. Он пытается подобраться к ней как можно ближе, постепенно узнавая подробности ее личной жизни посредством соцсетей. Но перерастет ли его одержимость в светлое чувство?

9. Если бы я тебя не встретил (Испания, 2018)

Рейтинг IMDb — 7,5 Эдуард, у которого автокатастрофа отняла жену и 2 детей, всячески старался справиться с горем. Внезапно он встретил женщину, которая сделала ему интересное предложение, связанное с возможностью путешествовать по параллельным мирам. Мужчина с радостью его принял, стремясь тем самым уберечь свою семью от этого чудовищного события, которое и привело к плачевным последствиям.

10. Четыре свадьбы и одни похороны (США, 2019)

Рейтинг IMDb — 7,2 Сериал «Четыре свадьбы и одни похороны» — это адаптация одноименного фильма, который был выпущен в 1994 году. Действие сериала разворачивается вокруг 4 друзей. Они прибывают на одну свадьбу, на которой все идет не по плану, ведь торжественная церемония срывается. Затем для приятелей наступает бесшабашный год, где героев ждут не только новые влюбленности, но и скандалы, а также разрывы отношений. С этим сериалом хочется и плакать, и улыбаться.

11. Бессмертный. Романтическое заклятие (Южная Корея, 2016–2017)

Рейтинг IMDb — 8,6 Сериал «Бессмертный. Романтическое заклятие» получил признание критиков, а также стал настоящим культурным явлением в Южной Корее. Ким Шин живет на этом свете вот уже 900 лет, и каждый новый день для него подобен пытке. Он бродит по свету и ищет девушку, которая бы смогла освободить его от этих мук, совершив один важный для него поступок. Он встречает ее, но неужели она та самая, кто сможет облегчить его участь?

12. Мы (Великобритания, 2020)

Рейтинг IMDb — 7,4 4-серийный сериал был снят по одноименной книге Дэвида Николса. Супружеская пара вместе с сыном, который скоро должен покинуть дом и отправиться на учебу, совершает путешествие по Европе. Между супругами Конни и Дугласом чувства остыли, так что муж всячески пытается вернуть любовь своей жены и утраченное доверие сына. Но удастся ли ему сделать это?

13. Любовь (США, 2016–2018)

Рейтинг IMDb — 7,7 31-летний Гас работает учителем детей-актеров и мечтает стать сценаристом, но пока что у него не выходит добиться признания. Не так давно 32-летняя Микки дала от ворот поворот своему инфантильному парню, но так и не смогла завязать со своими пагубными привычками. Молодые люди встретятся в магазине, и их жизни тут же развернутся на 180 градусов.

14. Жизнь в браке (Южная Корея, 2020)

Рейтинг IMDb — 8 Этот сериал основан на многосерийной ленте «Доктор Фостер», главную роль в которой сыграла Сюранна Джонс. «Жизнь в браке» стала самой высокорейтинговой драмой в истории кабельного телевидения Южной Кореи и была положительно принята многими критиками. Сериал рассказывает историю одной пары, у которой, казалось бы, все хорошо, однако в какой-то момент супруги предают друг друга. Они пройдут через горе, месть, но в итоге обретут исцеление и прощение.