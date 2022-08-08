14 второстепенных персонажей, которые были так хороши, что подвинули главных и чуть не забрали все лавры

Очень редко бывает, когда неосновной персонаж оказывается настолько крутым, что запоминается лучше других. На то есть много причин: мало экранного времени, чтобы раскрыть героя, необходимость контрастности с протагонистом или попросту следование сценарию. Но иногда талант актера настолько неудержим в рамках, что может хватить всего пары фраз, чтобы его персонаж запечатлелся в памяти надолго.

Мы в ADME попытались отыскать как раз таких персонажей. И теперь не прочь пересмотреть все эти фильмы заново.

Кроули, сериал «Сверхъестественное»

Данный персонаж был нереально крут: харизматичный, находчивый, изворотливый, полный сарказма и иронии. Он держал планку до самого конца и часто затмевал самих Винчестеров. За его историей всегда было интересно следить, особенно когда общение 2 братьев снова сводилось к драме.

Дэймон Сальваторе, сериал «Дневники вампира»

Хотя история сериала в основном строится на отношениях троицы Стефан — Елена — Дэймон, в самом начале Дэймон был второстепенным персонажем. Но это не мешало ему перетягивать все внимание на себя и без любовной линии. Его мимика, безбашенность и остроумие могут сбить с ног даже самых непрошибаемых.

Миссис Миллер, «Сомнение»

Виола Дэвис номинирована на премию «Оскар» за роль миссис Миллер, хотя появляется только в 2 сценах. В первой у ее персонажа и героини Мерил Стрип происходит шикарный диалог. Во второй же она появляется всего секунд на 10 и даже не разговаривает.

Локи, серия фильмов о Торе

Локи постоянно мечется между добром и злом, и за таким сильным внутренним конфликтом интересно наблюдать. Чего уж говорить о его брате Торе, с которым все становится ясно почти с первых минут фильма. Том Хиддлстон настолько удачно вжился в роль, что было решено не просто оставить его персонажа в следующих фильмах, но и запустить сольный сериал.

Хеймдалль, серия фильмов о Торе

Хотя Идрис Эльба и появляется во всех фильмах редко и ненадолго, все свое экранное время он использует по максимуму. Актер просто излучает крутизну, используя всего несколько реплик.

Елизавета I, «Влюбленный Шекспир»

Джуди Денч хотя и было в этом фильме крайне мало, когда актриса появлялась, она захватывала все внимание зрителя своей игрой. И за свои несколько реплик и небольшое экранное время она получила «Оскар».

Монро, сериал «Гримм»

Этот персонаж отлично контрастировал с главным героем сериала. Благодаря своему тихому и острожному поведению он оттенял храбрость и отчаянность своего «напарника» Ника. А его юмор и мимика придавали нужную долю юмора серьезным сценам. «Я смотрела этот сериал из-за Монро, он был великолепен», — пишет поклонница картины.

Грут, «Стражи Галактики»

Этот немногословный персонаж пришелся по душе многим. И даже те, кто не смотрел фильмы, знают его известную цитату: «Я есть Грут!»

Ирэн Адлер, «Шерлок Холмс»

Обаятельная, умная и дерзкая героиня Рейчел Макадамс во многих сценах затмевала самого Холмса. А ее хитроумие позволяло одурачить его не единожды. Не говоря уже о ее шикарных костюмах и обольстительном поведении.

Ганнибал Лектер, «Молчание ягнят»

Энтони Хопкинс играет в фильме в общей сложности всего около 20 минут и использует это время по максимуму. Он полностью завладевает вниманием зрителей своим спокойным и мелодично-монотонным голосом, демонстрируя безграничную опасность. Ганнибал Лектер настолько притягательно страшен, что полностью затмевает остальных героев картины.

Сэмуайз Гэмджи, серия фильмов «Властелин колец»

В начале фильма он просто садовник, который появился не в то время и не в том месте, и поэтому его берут с собой в приключение. Но на протяжении всей истории хоббит раскрывается как преданный и бесстрашный друг, который в итоге не дает Фродо поддаться силе кольца и дарит хороший финал эпопее. Сам Толкин считал величайшим героем этой истории Сэма, а не Фродо.

Руби Род, «Пятый элемент»

Крис Такер в роли эпатажного телеведущего сумел создать такой образ, который вряд ли забудешь. С момента появления Руби фильм уже сложно воспринимать как картину об апокалипсисе. Даже в финале, когда мир висит на волоске от гибели, персонаж просто не может не юморить.

Пифия, «Матрица»

Даже когда зритель уже взбудоражен тем, как фильм показал, что такое матрица, интерес к истории не угасает. Ведь впереди встреча с загадочной Пифией, которая должна поведать, избранный ли Нео. И от этого персонажа ожидаешь чего угодно, но не появления в образе милой женщины, пекущей печенье. Ее утверждения просты и понятны, что как бы намекает: порой мы в погоне за правдой придумываем сложности там, где их нет на самом деле.

Капитан Джек Воробей, серия фильмов «Пираты Карибского моря»

Поначалу он даже не был главным героем 1-го фильма, но стал настолько популярным, что превратился в визитную карточку франшизы. Мимика Джека, его бесшабашность, странные решения и особый шарм навсегда покорили зрителей. И хотя персонажи Блума и Найтли стали основными, кинокартины о пиратах Карибского моря больше ассоциируются именно с капитаном Джеком Воробьем.