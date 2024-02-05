15 актрис, которые сломали систему и с возрастом похорошели так, что можно ахнуть от неожиданности

Многие из нас любят пересматривать старые фильмы с обожаемыми всеми актрисами. Однако не все замечали, что некоторые из этих артисток с возрастом обрели особый шарм и стали выглядеть моложе своих лет. Мы сравнили актрис в их ранних и более поздних работах и поняли, что с возрастом многие из них буквально расцвели.

Наталья Гундарева

Галина Польских

Светлана Немоляева

Екатерина Васильева

Валентина Теличкина

Лариса Удовиченко

Вера Сотникова

Татьяна Лютаева

Людмила Гурченко

Светлана Светличная

Ирина Алферова

Ольга Остроумова

Елена Кондулайнен

Елена Сафонова

Елена Яковлева

Сложно в это поверить, но поначалу Анна Самохина не считала себя красавицей, да и ее мама говорила о том, что дочь «косая, как заяц». Однако актриса обрела бешеную популярность среди представителей противоположного пола, а женщины частенько обвиняли ее в том, что она уводила у них мужей, причем сама актриса никогда не видела их в глаза.