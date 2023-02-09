15 серьезных ляпов из кино и сериалов, которые пропустили режиссеры. А мы заметили

У многих киноманов — помимо отменного вкуса и обширных знаний в области кинематографа — фантастически развит навык подмечать детали, несостыковки и любопытные мелочи при просмотре фильмов и сериалов. Пытливый зритель непременно заметит промахи съемочной команды и обязательно поделится ими в сети.

В комедийной мелодраме «Первый встречный» героиня Дженнифер Лопес наслаждается спа-процедурами, а цвет одеяла на ней меняется от кадра к кадру. Просто магия какая-то

Пользователи сети заметили, что в одной из сцен сериала «Эмили в Париже» в кадр попала нога дублерши, а не Лили Коллинз

В одной из серий «Сплетницы» Блейк Лайвли забыла снять штаны, которые, видимо, надела в перерыве между съемками, и они попали в кадр

Во время сражения в фильме «Тор: Рагнарек» Хеймдалль срывает с себя плащ и тот падает с моста. Буквально через несколько минут плащ вновь на Хеймдалле

События этой экранизации «Гордости и предубеждения» разворачиваются в 1797 году, поэтому Элизабет никак не могла любоваться статуей «Весталки» Рафаэля Монти, которую он создал гораздо позже, в 1847 году

«У тебя глаза матери», — по сюжету Гарри довелось услышать эти слова не один раз. А вот создатели фильма «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» сказали этому факту решительное «нет»

Остается только гадать, почему у Лили Эванс в детстве глаза если уж не зеленые (как описано в книгах Джоан Роулинг), то хотя бы не голубые, чтобы соответствовать голубоглазому киношному Гарри.

В фильме «Реинкарнация» у героини Тони Коллетт заметен парик

В мюзикле «Мулен Руж» героиня Николь Кидман запуталась в руках: сначала она снимает перчатку с правой руки, а в следующем кадре перчатка снята с левой

«Первый мститель: Другая война» — год рождения Баки сначала указан как 1916-й, а ниже как 1917-й, и все это на одной мемориальной доске

В одной из серий «Секса в большом городе» на экране телевизора видно отражение съемочной группы

В ленте «К звездам» в одной из сцен по щеке Брэда Питта скатывается слеза, однако в условиях невесомости так не бывает, слезы никуда не стекают и не капают

В сериале «Бриджертоны» заметна современная желтая разметка дороги

В боевике «Призрачная шестерка» во время погони автомобиль с героями вплотную притирается к грузовику, теряя при этом боковое зеркало. И едет дальше без единой царапины и повреждений

В «Железном человеке» кружка возле Тони стоит вверх дном, через секунду он уже пьет из нее

В фильме «Топ Ган: Мэверик» киношники ради красивой картинки подсветили шлем героя изнутри. Настоящий пилот в таких условиях ничего не увидит