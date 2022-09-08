16 деталей из «Гарри Поттера», которые можно понять, только попрощавшись с детством

В детстве мир волшебства, в котором очутился Гарри Поттер, очаровал нас ничуть не меньше, чем самого героя. Словно завороженные, мы наблюдали за тем, как строгий Северус Снейп учит детей варить зелье, а чудная профессор Трелони предсказывает будущее. И конечно, всегда переживали и болели за золотое трио, неизменно спасавшее мир от зла. Но восторженность юных зрителей приводила к тому, что некоторые важные детали попросту упускались из виду.

Мы в ADME решили взглянуть на все происходившее в поттериане свежим взглядом и обнаружили то, что в детстве было непонятно.

Про заразные болезни в Хогвартсе явно не слышали

Из года в год сотни учеников надевают на голову распределяющую шляпу и затаив дыхание ждут, на какой факультет попадут. И фанаты заметили, что никто в школе ни разу не заразился педикулезом. Хотя в жизни вероятность того, что кто-то из учащихся мог подхватить вшей, очень велика. Шляпу не дезинфицировали после каждого студента и вообще вряд ли когда-то стирали.

Совы могут невольно сдать с потрохами любого, кто вынужден скрываться

Волшебники отправляют друг другу письма и посылки при помощи сов. Так вот, поклонники поттерианы заметили одну любопытную деталь: теоретически герои, которые хотят найти кого-то из своих врагов (например, того же Гарри), могут просто следовать за совой, так как каждая из них знает, куда надо доставить письмо, даже если имя и адрес получателя ей неизвестны.

Хагрид просто-напросто похитил Гарри из дома опекунов

Конечно, смотря на бедного Гарри, живущего под гнетом отвратительных тети и дяди, мы воспринимаем Хагрида, приехавшего за мальчиком, как спасителя. Но если взглянуть на ситуацию со стороны Дурслей, то великан выглядит обыкновенным преступником. Хагрид врывается в чужой дом посреди ночи и забирает Гарри без разрешения его опекунов — то есть, по сути, крадет ребенка. Странно, что в мире, где такое воспринимается нормально, без согласия родителей не пускают в Хогсмид за сладостями.

Дамблдор циничен и не щадит чувства других. И этим похож на Волан-де-Морта

Многие вслед за Гарри боготворили прославленного директора Хогвартса. До того момента, когда стало понятно: Дамблдор с самого начала знал, что мальчик обречен на гибель от руки Темного Лорда. Гарри был просто марионеткой Альбуса, нужной для борьбы с Волан-де-Мортом. В этой борьбе Дамблдор использовал не только Поттера, но и Снейпа. Директор играл на чувствах Северуса к матери Гарри Лили. Желание Снейпа исполнить долг перед любимой женщиной было лишь удобным для Альбуса поводом заставить профессора защищать Гарри. А ведь этот мальчик так напоминал Северусу ненавистного соперника — Джеймса Поттера.

Наконец, Дамблдор рисковал жизнью Снейпа, когда заставлял его обманывать Темного Лорда и притворяться его слугой. В итоге этот обман и преданность директору Хогвартса действительно сослужили Северусу плохую службу. Все это явное свидетельство бесчувственности Альбуса, его таланта манипулировать другими ради достижения своих целей. В этом Дамблдор схож с Волан-де-Мортом. Оба героя вдохновляют и ведут за собой огромное количество людей, которых просто используют. И директор, и темный волшебник стремятся к надуманному ими «всеобщему благу», а их средства зачастую опасны и беспринципны, если не сказать аморальны.

В мире волшебников нет ничего страшного в том, чтобы подлить кому-нибудь зелье

В мире маглов за то, что человек опоил кого-то ядовитым веществом, наказывают. Ну а в магической вселенной, кажется, по этому поводу нет никаких законов. Любой может запросто опробовать на другом человеке какой-либо эликсир. Что и делает Ромильда Вейн, пытаясь влюбить в себя Гарри с помощью конфет с приворотным зельем, которые по ошибке съедает Рон. А порой это даже воспринимается как озорство. Например, когда Гарри перед матчем по квиддичу хотел дать Уизли «Жидкую удачу».

Волшебников наказывают за нарушение законов еще большим злом — высасыванием души

За особо тяжкое преступление мага наказывают не заключением под стражу, где его перевоспитают и превратят в нормального члена социума. Вместо этого провинившегося волшебника ждет поцелуй дементора, который высосет из него всю душу и сделает неразумным существом. Это звучит слишком жестоко даже для самых отъявленных негодяев. Тем более что дементоры порой пользуются своими возможностями и вне стен Азкабана, просто подпитываясь позитивными эмоциями от любых людей, даже маглов. Похоже, что служители закона в мире волшебников не такие уж честные и порядочные.

В Хогвартс нанимают преподавателей, которые несут угрозу здоровью и жизни детей

То, каких учителей Дамблдор берет на работу, заставляет думать, что он абсолютно некомпетентен. Он нанимает кого попало и как будто вовсе не проверяет сведения о потенциальных сотрудниках. Многие преподаватели откровенно неадекватны или небезопасны для детей. Таков, например, Римус Люпин, превращающийся в волка и способный причинить вред детям, если его особенность выйдет из-под контроля. Или Аластор Грюм, в чьем облике скрывается злодей Барти Крауч — младший. Последний демонстрирует напуганным школьникам непростительные заклятия. А Дамблдор явно не следит за педагогическим составом. Ведь если учитель ведет себя неподобающе, директор должен об этом знать. Удивительно, что и Римус, и псевдо-Аластор ведут предмет, связанный с безопасностью волшебников, — защиту от темных искусств.

Гарри эгоистично поступает со своей первой любовью Чжоу Чанг

Пытаясь привлечь внимание Чжоу, Гарри думал только о своих чувствах, но никак не о том, что на душе у его пассии. Поттер словно забыл, что совсем недавно она потеряла своего бойфренда — Седрика Диггори. Девушка явно не оправилась после гибели возлюбленного, а Гарри не давал ей погоревать и лез со своими ухаживаниями. Когда же Чжоу прониклась чувствами к Поттеру и оказалась готовой к новым отношениям, он безжалостно бросил ее, даже не попытавшись выяснить, почему она выдала секрет Отряда Дамблдора. Создается ощущение, что Гарри просто плевать хотел на чувства девушек.

Рон заводит отношения с Лавандой, чтобы потешить свое самолюбие

Дружба с известным во всем волшебном мире мальчиком имеет большой недостаток: он неизбежно перетягивает на себя все внимание. Даже мать Уизли восхищалась Гарри больше, чем родным сыном. К тому же Рон с детства не отличался харизмой и был неловким и забавным. Неудивительно, что в подростковом возрасте он хотел завоевать популярность и повышал самооценку за счет девушек. Так, отношения с Лавандой Браун, которая была буквально одержима им, дали ему возможность наконец выделиться на фоне своего избранного друга.

В волшебном мире не так уж и много вариантов карьерного пути

После окончания Хогвартса юные волшебники, как и маглы, должны решить, чем будут зарабатывать на жизнь. Только в отличие от обычных людей выбор у них совсем не велик.

Можно, конечно, зарекомендовать себя как отличного игрока в квиддич и построить спортивную карьеру. Или стать кем-то наподобие волшебного доктора в больнице Святого Мунго. В мире магии есть даже журналисты, например Рита Скитер. Но на этих поприщах вряд ли нужно большое количество специалистов.

В основном у выпускников того же Хогвартса нет никаких вариантов, кроме как остаться преподавать в школе волшебства или строить карьеру в Министерстве магии. И даже мракоборцы — борцы с темными магами, одним из которых хотел стать Гарри, — все равно формально работают на Министерство.

Волан-де-Морт — воплощение материальных ценностей, а Гарри Поттер — духовных

Темный Лорд по своей сути законченный материалист. Он тяготеет к роскошным вещам и материальным благам, предрасположен к накоплению имущества и коллекционированию. Так, волшебник любит собирать трофеи — вещи своих жертв, имеющие ценность.

Явное доказательство материалистской природы Волан-де-Морта — крестражи. Больше половины предметов, в которые Темный Лорд заключил кусочки своей души, являются ценными: кольцо (на фото выше), медальон, кубок и диадема. Эта теория о Волан-де-Морте наталкивает еще и на мысль о том, что материализм выставляется здесь как зло, с которым нужно бороться. Как раз этим и занимается Гарри, олицетворяющий духовные ценности. Его можно назвать идеалистом, так как нематериальное — любовь и дружба, честь и порядочность — ему важнее всяких богатств.

Волшебники могут снять с человека сильные чары или вырастить новую кость, а улучшить зрение — нет

Кажется, что медики в Хогвартсе могут справиться с чем угодно. Они успешно лечат тех, кто попал под действие заклятия. Например, во 2-й части ученики превращались в камень после встречи с василиском, и их смогли исцелить.

Волшебные доктора также снимали чары оборотного зелья с Гермионы, ставшей из-за него полукошкой. Они даже вырастили новую кость Гарри, когда тот сломал руку во время матча в квиддич, а Златопуст Локонс ему неудачно помог (на фото выше). Но почему-то никто в мире магии не может избавить волшебников от необходимости носить очки.

Так, отличным зрением не могут похвастаться сам Гарри, Альбус Дамблдор, Минерва Макгонагалл (на фото выше) и многие другие. Странно, что здешние медики, имея и впрямь величайшие способности, не могут решить элементарную проблему.

Драко Малфой общался с Волан-де-Мортом только из-за родителей. И Темный Лорд, кажется, оценил это

В одной из финальных сцен, когда все уже думали, что Темный Лорд победил, Драко Малфой нерешительно переходит на сторону зла. Просто потому, что его попросили родители. Кажется, что таких робких волшебников Волан-де-Морт на дух не переносит, а потому должен презирать Драко. Но вместо этого темный маг неожиданно обнимает мальчика. Это выглядит еще более странно, когда приходит понимание, что до этого момента Волан-де-Морт никогда ни к кому не проявлял добрых чувств. Вполне возможно, что он сам невольно чувствовал, что Малфой-младший, хотя и был воспитан приспешниками темного мага и имел кучу отрицательных качеств, в душе был совсем другим.

Драко излучал настоящую любовь, в том числе к своим родителям. Парень не преклонялся и не лебезил перед Волан-де-Мортом, как остальные служители. Он взаимодействовал с Темным Лордом лишь потому, что переживал за свою семью, и в этом был искренен.

Иногда планы союзников Волан-де-Морта и Гарри выглядят очень непродуманно

Эти два заклятых врага постоянно разрабатывают сложные схемы, как перехитрить и победить друг друга. И в этом им помогают их друзья (или слуги в случае с Темным Лордом). Однако порой их планы совсем недальновидны. Например, в 4-й части, чтобы Волан-де-Морт возродился, ему нужно было заполучить своего врага — Гарри. Непонятно, зачем для этого сподвижники Темного Лорда решили сделать так, чтобы Гарри против правил попал на Турнир Трех Волшебников. Ведь для того, чтобы потом заманить мальчика в ловушку, надо быть уверенным в том, что он дойдет до финала. Конечно, успехам Поттера на турнире способствовал Барти Крауч — младший в образе Аластора Грюма. Но схема была крайне сложной. В любой момент мог случиться прокол, и план провалился бы.

Союзникам Гарри тоже не всегда удается создать идеальный план. К примеру, когда им нужно было безопасно перевезти мальчика в дом Уизли, они подвергли риску волшебников, превратив их в Поттера, и в итоге пожертвовали Аластором Грюмом. А ведь можно было просто дать оборотное зелье с частичками какого-нибудь магла самому Гарри.

Гарри мог нафантазировать учебу в Хогвартсе и борьбу с Темным Лордом

У некоторых поклонников поттерианы существует теория, что все описанные события всего лишь плод воображения маленького Гарри. По этой версии, бедный мальчик, который жил в чулане под лестницей и никому не был интересен, просто не знал, чем заняться. Поэтому выдумал волшебную вселенную. Сторонников этой теории убеждает и разговор Гарри, пораженного заклинанием «Авада Кедавра», с Дамблдором в финале саги. Поттер спросил директора, было ли все это в реальности, или только у него в голове. И Альбус ответил, что это происходило только в голове Гарри, но от этого не стало менее реальным. Видимо, фанаты посчитали, что герои имеют в виду не только эту беседу, но и вообще все произошедшее с мальчиком за 7 лет.

Женщины в мире магии ни в чем не уступают мужчинам, а иногда и превосходят их

Волшебницы в поттериане демонстрируют невероятную силу духа, физические и умственные способности. Действия многих героинь становятся поворотными в истории. Так, без знаний Гермионы Гарри не то что не спас бы мир — он мог просто не выжить. Минерва Макгонагалл оказалась не только мудрым педагогом, но и самоотверженным защитником Хогвартса. Молли Уизли грудью вставала за свою семью и в финале одолела одну из главных злодеек — Беллатрису Лестрейндж. Это делает Молли даже круче «избранного» Гарри Поттера: ведь он так и не смог справиться с приспешницей Темного Лорда. Лили Поттер и Нарцисса Малфой самозабвенно оберегали своих сыновей. А последняя попутно успела спасти и Гарри, соврав Волан-де-Морту про его гибель. Эти и другие героини саги являются настоящими образцами для подражания и доказывают, что женщины могут все.