16 профессий, которые киношники романтизируют из года в год. И совершенно напрасно

В кино все просто. Студенты, на первый взгляд, вовсе не учатся, а только и делают, что гуляют на вечеринках. Адвокаты и юристы, словно по взмаху волшебной палочки, выигрывают дела, а доказательства сами выпрыгивают на них из мусорного бака. Но пользователи сети отметили, что в фильмах и сериалах работу всех этих людей существенно упрощают.

Мы в ADME разобрались, какие профессии на экране показаны не совсем правдиво. А люди, работающие на этих должностях в реальной жизни, подметили, какие именно огрехи допустили киношники.

Журналист

Главная героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри работает журналистом, точнее — ведет колонку в журнале. В сериале она задорно клацает по кнопкам, пишет по слову в день, носит люкс и то и дело выходит в свет. На самом деле работа журналистов, да и колумнистов не столь романтична. Обычно они проводят множество часов за компьютером, света белого не видя, или уезжают в длительные командировки, чтобы взять интервью.

Журналистика — это не встречи в темных подворотнях. Это бесконечные звонки, ожидания ответов, подтверждений, согласований. Все это нужно для того, чтобы можно было наконец опубликовать материал. © wittyinsidejoke / Reddit

Работа журналистом — это бесконечные правки, правки, правки. Интервью нужно записать, расшифровать, утвердить, внести правки... И только потом, возможно, опубликовать. Чтобы собрать информацию для статьи, нужно перелопатить тонны информации из различных источников. На это уходят часы и дни. После работы сил на тусовки не остается.

Работник кол-центра

Благодаря кино мы верим, что кол-центр — это огромное помещение, где бесконечно звонят телефоны. Повсюду шум и гам — ничего не разобрать. Например, в таком центре работала девушка главного героя из комедии «Отель „Мэриголд“: Лучший из экзотических». Расскажу о работе в кол-центре. Не могу говорить за всех, но у нас телефоны не звонят. Мы просто получаем через наушники сообщение о том, что на линии нас ожидает клиент. Когда разговор заканчивается, нам сообщают о еще одном клиенте в очереди. © vensmith93 / Reddit

На работника кол-центра могут накричать, бросить трубку. Постепенно к этому привыкаешь, и удивить тебя сложно. Поэтому трудно поверить в то, что с работником кол-центра случится что-то из ряда вон выходящее.

Библиотекарь

По словам пользователей сети, работа библиотекарей в фильмах показана абсолютно неверно. Зачастую создатели картин ошибаются, упрощая процесс работы с книгами. А ведь каждый экземпляр на полке имеет свой номер, и вернуть томик необходимо ровно на то место, откуда его взяли. А еще зачастую в фильмах библиотекари-женщины — синие чулки и замухрышки. Самый яркий пример — Мэри из фильма «Эта замечательная жизнь». Когда главный герой попадает в альтернативную реальность, он видит, что Мэри без него просто серая мышка, которая так и не стала счастливой и теперь работает в библиотеке. Или Эвелин в фильме «Мумия» — типичная библиотекарша. К тому же еще и неумелая. Я библиотекарь, и я не пялюсь целый день на людей поверх очков, когда они просят о помощи. © TrufflesDuVall / Reddit

Телохранитель

В реальной жизни не все работники этой сферы сталкиваются с реальной угрозой и большой опасностью. В фильмах телохранители, как правило, показаны в образе больших накачанных парней. Но на самом деле для этой работы не требуется быть большим. Достаточно быть ловким и уметь быстро реагировать. Большую часть времени телохранители просто контролируют ситуацию вокруг. Так что драма, развернувшаяся вокруг Фрэнка в фильме «Телохранитель», выглядит очень наивной.

Частный детектив

Частный детектив — частый гость на экране. Холодный, собранный, частенько в шляпе, надвинутой на глаза, — прямо как Фрэнк из «Сиротского Бруклина». Из-за таких фильмов мы верим, что частные детективы способны взяться за любое дело. Они без проблем проникают в закрытые офисы, вскрывают потайные ящики и бесследно растворяются в ночи. На самом деле частные детективы — люди законопослушные. Они не могут проникать в чужие дома и выдавать себя за должностное лицо. Все доказательства, добытые таким образом, суд не примет. Если бы в сериалах показывали настоящих детективов, шоу бы смотреть никто не стал. Сейчас, как правило, детективы работают на страховые компании и делают весьма скучные вещи. Фотографируют лестницы, на которых кто-то споткнулся, снимают людей, чтобы доказать, действительно ли они вправе получать страховые выплаты. © David Vronay / Quora

Адвокат

В Голливуде просто обожают снимать фильмы об адвокатах и юристах. Один из самых известных — «Адвокат дьявола». Жизнь работников этой сферы может показаться гламурной и захватывающей, но суровая реальность не так динамична. Во многих фильмах, как правило, основное внимание уделяется речам в суде или искрометному допросу, который, конечно же, заканчивается признанием. Но вышесказанное лишь верхушка айсберга. Адвокаты много работают с бумагами, да и в целом судебный процесс — дело вовсе не такое быстрое. Телевидение убеждает людей в том, что юристы — волшебники. Клиент заходит в адвокатскую контору. Она, как правило, роскошно обставлена, расположена на верхнем этаже небоскреба, имеет огромные панорамные окна. Встречает его безупречно одетый человек. У клиента нет ни гроша за душой, но сердобольный юрист, выслушав его историю, тут же принимается за дело. © unknown author / Reddit

Медсестра

Медсестры в фильмах и сериалах — молодые привлекательные хохотушки, которые флиртуют с докторами и пациентами. На самом деле у настоящих медсестер времени на флирт не остается: слишком много всего нужно успеть. Кроме того, в реальной жизни у медсестер волосы, как правило, собраны в хвост или другую прическу, потому что так более гигиенично. Так что хотя Карла из «Клиники» и высококлассный специалист, заколоть волосы ей бы не помешало. Самая вопиющая ошибка, на мой взгляд, — это изображать медсестер как пассивных и послушных служанок, которые без врача и шага сделать не могут. На самом деле медсестры, как правило, знают, что нужно делать. Врач лечение назначает, а медсестра уже выполняет все остальное. © Diana A / Quora

Психотерапевт

Как и многие другие профессии, работу психотерапевта в кино романтизируют. Частенько на экране психотерапевт сидит в кресле, прямо как врач из фильма «Анализируй это», а пациент лежит на кожаной кушетке. В реальной жизни такую кушетку почти не используют. Порой я подозреваю, что люди, которые пишут сценарии, никогда не видели настоящего психотерапевта. Нас всегда изображают либо пассивными дурачками, которые ничего не замечают, либо дурочками, которые только и могут, что сочувственно кивать. На самом деле никто такие методы не использует. Кажется, киношники путают психотерапевта с парикмахером, который может дать совет. © Rick / Quora

Создатель видеоигр

Как и другие IT-работники, создатели видеоигр в шоке от того, как их изображают в сериалах. В понимании киношников на создание игры или мультфильма уходит 5 минут — надо только потыкать на кнопочки, как делают это персонажи в комедии «Главный герой». Я дизайнер видеоигр. Мы не занимаемся искусством, а делаем массу работы в электронных таблицах Word и Excel. Половину рабочего времени мы пытаемся объяснить заказчику, почему их идея — ерунда. Все вокруг думают, что ваша работа — пустяк, и указывают вам, что делать. © EmberDione / Reddit

Преподаватель

В реальной жизни у преподавателя очень много бумажной работы. Нужно проверить задания, подготовиться к уроку, заполнить отчеты. В кино же преподаватели порхают от ученика к ученику, неся школьникам и студентам свет знаний, как герой Робина Уильямса из «Общества мертвых поэтов». Часто университетские преподаватели работают только по полдня. Они не ведут вдохновляющие лекции, которые меняют жизнь студентов. Более того, после урока они не идут в свой шикарный офис с кучей книг и кожаным креслом. Многие преподаватели работают годами и получают за это копейки. Мои коллеги работают по 80 часов в неделю. © starkicker18 / Reddit

Ученые

Уж что-что, а исказить работу ученого проще простого. В любой лаборатории стоит куча современного оборудования и разноцветных склянок. Противоядие можно найти за пару минут, изучить ДНК — и того быстрее. Решения даются легко, прямо как герою Бенедикта Камбербэтча в «Игре в имитацию». Как ученый я трачу гораздо больше времени на то, что проклинаю оборудование, которое работает не так, как должно. А еще я пишу отчеты, вместо того чтобы буквально спасать мир в своем лабораторном халате. © awasteofgoodatoms / Reddit

Ни один химик не скажет «Да, сейчас я создам это новое вещество» и не сделает это за один день. © Incantanto / Reddit

Писатели

Невозможно представить более романтичную профессию, чем писатель. Сидя за ноутбуком или печатной машинкой, писатели легко и непринужденно выдают тонны текста, который приводит издателей в восторг. За свой труд они получают гигантские гонорары, которые затем успешно прогуливают. И лишь иногда испытывают муки творчества. Один из примеров — главный герой фильма «Руби Спаркс». В фильмах писатели могут зарабатывать своим ремеслом на жизнь. А еще они могут пробéгать весь фильм, а в конце ленты раз — и книга уже закончена. Кроме того, в фильмах все писатели — антисоциальные личности и затворники. © Danielle Kullman / Quora

Большинство писателей занимаются, помимо собственно писательства, чем-либо еще. Или занимались раньше, потому что это занятие не помогает оплачивать все счета. Я годами работал в банках. Стивен Кинг работал учителем, Марк Твен — на пароходе. В фильме писатели сидят, уткнувшись в пишущую машинку или планшет, а еда и квартира, по всей видимости, — это просто подарок вселенной. © Mara Lesemann / Quora

Пожарные

Безусловно, пожарные — это храбрые мужчины, которые каждый день рискуют жизнью и здоровьем ради других людей. Они легко заходят в горящий дом и спасают жизни. Например, в фильме «Король Стейтен-Айленда» один из героев временно переезжает в пожарную часть, где жизнь работников буквально бьет ключом. Но не все в подобных фильмах правда, и некоторые моменты сильно преувеличены. Пожарные не могут покинуть станцию, чтобы навестить жену посреди смены. Каждый член экипажа пожарной машины играет определенную роль, и если кто-то уйдет, то все выйдет из строя. © Jay911 / Reddit

Стюардесса

Стюардессы в кино — идеальные красотки, которые всегда вежливы и спокойны. После рейса они заселяются в шикарные отели, гуляют по городу и тратят кучу денег на шопинг. Но настоящие стюардессы рассказали, что их жизнь не такая гламурная, как показывают в кино, например в сериале «Бортпроводница». Бортпроводники делают гораздо больше грязной работы, чем мы могли бы себе представить. И хотя в их обязанности не входит уборка туалетных комнат, иногда работницам все же приходится это делать. Стюардессы обязаны пополнять запасы мыла, бумаги. Однако если туалет слишком загрязнен, его попросту закрывают до конца полета.

Фрилансер

Фрилансеры в фильмах, кажется, вообще не работают. Немного посидят за компьютером — и тут же отправляются на тусовку. Или, к примеру, проведут съемку — и в кроватку, смотреть сериал. Например, героиня фильма «Худший человек на свете» никак не может найти себя и подрабатывает тут и там, особенно не напрягаясь. На самом деле фриланс — это такой же тяжелый труд, как и работа по найму. А я, как фрилансер, всегда хочу узнать, на кого трудятся эти фрилансеры-писатели в фильмах, что у них хватает денег на дорогую квартиру, шмотки, ресторан, и при этом они практически не работают. Удивительно просто. А если и садятся за работу, то просто за 15 минут что-то строчат. Никто не ищет нужную информацию, не читает по теме статьи, не ищет факты в интернете. © Detcher / ADME

Сказочная жизнь фрилансеров в кино несколько удивляет. Когда идут заказы, нет возможности даже на пару часов от компа оторваться, не говоря уж о том, чтобы перемещаться по всему миру, из одного шезлонга в другой. А когда заказов нет, денег, соответственно, тоже нет. Не на что перемещаться-то при всем желании. © Alternifolia / ADME

Пляжные спасатели

В фильмах спасатели, как правило, худые, спортивные, мускулистые и очень привлекательные мужчины и женщины, прямо как в «Спасателях Малибу». В реальной жизни спасателем может стать кто угодно. Есть требования к физической подготовке, но никто не откажет соискателю в работе, если он выглядит недостаточно круто. Так что спасатели — это не эталон красоты. Как спасатель признаюсь, что нам почти никогда не приходится делать искусственное дыхание. Наша работа заключается в том, чтобы предотвратить возникновение такой ситуации. Мы много кричим и лечим набитые шишки. © Crazydaisy18 / Reddit