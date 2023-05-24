20 фото суперзвезд кино, глядя на которые так и хочется воскликнуть: «Время, ты куда?»

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Чувство ностальгии — одно из самых приятных и теплых в нашей жизни. Оно словно окутывает нас невесомым покрывалом из чудесных, светлых воспоминаний с вкраплениями сладкой грусти. Наши любимые знаменитости — неотъемлемая часть ностальгии и той неповторимой атмосферы кино и телевидения, которая сейчас кажется чем-то очень далеким.

Этот мальчуган в джинсовой куртке никто иной, как Бен Аффлек на съемках телепроекта «ABC Специально после школы» 37 лет назад

Прямиком из 1995 года Лив Тайлер и Рене Зеллвегер

Улыбчивый мальчишка Ричард Мэдден задолго до роли Робба Старка из «Игры престолов»

Кортни Кокс из середины 80-х в телесериале «Мученики науки»

Крис Пратт в фильме 2003 года «Экстремальная команда»

Керри-Энн Мосс в 4 сезоне «Спасателей Малибу» сыграла сестер-близняшек, одна из которых была доброй, а другая — злодейкой

Будущий Супермен и Ведьмак Генри Кавилл в фильме «Я захватываю замок» (2003)

Джейми Ли Кертис в комедийном телесериале «Операция „Нижняя юбка“», который транслировался с 1977 по 1979 год

Будущий Кен Райан Гослинг отметился в роли юного Геракла, за приключениями которого мы наблюдали в конце 90-х

Алисса Милано — точно чародейка, почти не изменилась со времен своих первых фильмов (1988)

Кристина Эпплгейт и Мэттью Перри снимались вместе и до легендарных «Друзей» (1988)

Первая роль Риз Уизерспун в фильме «Человек на Луне» (1991)

Джонни Депп в классике фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов» (1984) задолго до того, как стать знаменитым пиратом

Моника Беллуччи и ее первая роль в телефильме 32 года назад

Узнать Джейка Джилленхола в фильме «Городские пижоны» (1991) сложно, но можно

Николь Кидман и ее знаменитые рыжие кудри 40 лет назад

Прекрасная Шарлиз Терон 27 лет назад

Том Круз в одной из самых звездных своих ролей целых 40 лет назад

Эмили Блант и ее первая роль в телефильме в 2003 году

В 1992 году юная Хилари Суэнк снялась в фильме «Баффи — истребительница вампиров»