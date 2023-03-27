9 сюжетных дыр в известных сериалах, которые мешают зрителям словно бревно в глазу

Сериалы часто растягивают на много сезонов. Неудивительно, что даже сами создатели иногда забывают о том, что придумывали в более ранних сериях. Из-за этого возникают сюжетные дыры, которые не дают покоя внимательным зрителям.

Ведьмак

В волшебном мире сериала ведьмаки и чародейки в основном бесплодны. В случае с Йеннифэр это цена, которую она добровольно заплатила за свою красоту и магические способности. Тем не менее чародейка тайно ищет способ восстановить фертильность и даже рискует ради этого своей жизнью. Такое развитие персонажа Йеннифэр зрителям кажется очень непоследовательным. Ведь в начале сериала она не выказывала абсолютно никакого желания иметь детей. А несколько эпизодов спустя уже страстно хочет стать матерью.

Друзья

Поклонники ситкома до сих пор гадают, когда именно началась дружба Чендлера и Рэйчел. Они познакомились в пилотном эпизоде, когда девушка вбежала в кофейню в свадебном платье и Моника представила ее всем. Но позднее в ситкоме возникают флешбэки, из которых следует, что Рэйчел и Чендлер знакомы еще с подросткового возраста. Они вместе праздновали День благодарения и даже целовались в колледже. Все это никак не выстраивается в цельную картину.

Игра престолов

В 7-м сезоне сериала стала известна самая большая слабость Белых Ходоков: они боятся воды. Однако это ограничение перестало работать, когда по приказу Короля Ночи Ходоки вытаскивали дракона Визериона из ледяной воды, в которую тот упал, сраженный копьем. Из сцены ясно, что нежити нужно было опуститься на дно озера и обвязать дракона цепями, но как они это реализовали на практике — осталось загадкой.

Сплетница

Раскрытие главной интриги оказалось полным провалом. В сериале хватало сцен, где Дэн был крайне удивлен новостями о Серене или о себе, что исключало любую возможность того, что он был Сплетницей. Более того, Сплетница рассылала сообщения о личной жизни его сестры Дженни Хамфри, чего Дэн никогда не стал бы делать. В свете всего этого и финал сериала оказывается спорным: человек, который так долго вредил другим героям, в конце концов исполняет все свои мечты и играет свадьбу с самой красивой девушкой Манхэттена.

Офис

В финальном сезоне герои «Офиса» наконец-то смогли посмотреть документальный фильм об их жизни, который снимался на протяжении почти 10 лет. Они были потрясены увиденным, что показалось зрителям очень непоследовательной реакцией. Ведь герои знали о съемочной группе и по ходу сериала охотно давали интервью и делились личными подробностями своей жизни.

Белый лотос

По сюжету группа американских туристов проводит отпуск в роскошном отеле на Сицилии. Каждый вечер за ужином все гости собираются в ресторане отеля. И зрителей с самого 1-го эпизода мучил только один вопрос: почему каждый вечер все герои едят в отеле? Они же в Италии! Даже сами персонажи время от времени намекают на то, что это странно. В одном из эпизодов герой жалуется: «Я не знаю, почему они продолжают приносить нам эти меню. Мы уже знаем их наизусть». С точки зрения сюжета имеет смысл держать всех персонажей в одном помещении. Между гостями возникает больше взаимодействий и, следовательно, больше предпосылок к возникновению неловких ситуаций и нарастанию всеобщей напряженности. Но выглядит эта ситуация скорее искусственной.

Теория Большого взрыва

Леонард предупреждает своего друга и коллегу Говарда Воловица о том, что лифт в их доме сломан, когда тот пытается его вызвать. Из-за этого зрители думают, что Говард не знал о поломке лифта. Однако несколько эпизодов спустя мы узнаем, как именно он сломался. Дело в том, что лифт был поврежден в ходе эксперимента Леонарда, во время которого присутствовал и Говард. Отсюда вопрос: как это могло стать новостью для Воловица, если тот видел все своими глазами?

Уэнсдэй

Уэнсдэй перевели в академию «Невермор» после того, как она жестоко наказала обидчиков своего брата. Такой поступок переполнил чашу терпения ее родителей. Важно, что до этого момента девушка посещала обычную среднюю школу. И ее перевод в школу для изгоев создает дыру в сюжете. Ведь ясно, что туда принимают только необычных детей, обладающих экстраординарными способностями. Это, безусловно, относится и к Уэнсдэй, у которой бывают видения. Однако девушка это тщательно скрывает от родителей и сразу дает понять зрителям, что никто не знает о ее даре. Поэтому в «Невермор» Уэнсдэй просто-напросто не должны были принять.

И просто так