«Это страшно». Киану Ривз вписал в свой контракт пункт о том, что его персонажа нельзя переделывать с помощью компьютерной графики

Сейчас трудно представить фильм без компьютерной графики. Почти ушли в историю сложные костюмы и декорации, ведь гораздо проще нарисовать в кадре космический пейзаж и невиданных существ. Раньше сложные сцены создавались месяцами, а сейчас это происходит гораздо быстрее. Однако не всем актерам по душе такие тенденции. Например, Киану Ривз запретил редактировать своих персонажей и объяснил, чем его пугает слишком широкое применение цифровой редактуры в кино.

Invision / Invision / East News

Применение компьютерной графики в кино достигло небывалых высот. Сложные сцены, персонажи — все это можно сконструировать с помощью компьютера. Способов достаточно много: от редактуры существующего кадра до создания сцены с нуля, даже без нужных актеров. Последнее можно сделать, например, использовав технологию DeepFake. Создание в кадре людей, которых никогда не было на свете, даже сказочных существ, или осуществление на экране реальными людьми действий, которые они никогда не совершали, — все это плевая задача для технологии и компьютерной редактуры.

В фильме «Форрест Гамп» есть сцена, где главный герой встречается с историческими фигурами, которых уже не было на свете. В 1994 году, когда вышла лента, этот эпизод стал результатом многих месяцев работы компьютерных художников. Однако теперь, спустя почти 30 лет, то же самое компьютер может создать за считаные секунды и почти без вмешательства человека. Другой наглядный пример — постоянное старение и омоложение Брэда Питта для роли в картине «Загадочная история Бенджамина Баттона».

Эти технологии довольно новые, но уже прочно обосновались в Голливуде. С их помощью создают невиданных существ в кадре или воссоздают высокобюджетные сцены. Хотя для исполнения роли Вещи в сериале «Уэнсдэй», например, наняли специального человека. Актеры все чаще снимаются в специальных костюмах захвата движений. Вместо реквизита и декораций — зеленые стены. Казалось бы, все это позволяет создавать более крутые фильмы. Однако не все так однозначно.

Некоторые актеры начинают бить тревогу, ведь с помощью технологии DeepFake можно создать целые сцены или даже фильмы без физического участия артистов. Можно изменить выражение лица, омолодить человека, добавить эмоции. И тогда возникает вопрос: где грань между талантом и компьютерной графикой? К тому же некоторые критики считают, что подобные действия просто неэтичны по отношению к звездам. Например, в сети гуляет видео, на котором человек с лицом Моргана Фримена и даже его голосом рассуждает, что же такое реальность. Все бы ничего, но это не Морган Фримен. Видео сделано на компьютере.

Киану Ривз недавно высказался на тему применения подобных технологий для создания кино. Он сказал, что в его контракте отдельным пунктом прописан запрет цифровой редактуры его персонажей. Актер не видит проблемы в монтаже реально существующих кадров. И, конечно, он не против компьютерной графики, если речь идет о производстве фантастического фильма, который невозможно снять иначе. Но более глубокие изменения его пугают.

«В ранних 2000-х, или даже в 1990-е, мою игру изменили. Мне добавили слезу на лицо, и я такой: „А?!“ Это было похоже на то, что мне даже не нужно присутствовать». Киану Ривз

Ривз считает, что чем больше подобных изменений вносится в облик персонажа, тем меньше в нем остается индивидуальности актера. И его это серьезно беспокоит: «Тут нет вашей точки зрения. Это страшно». Мы уже слушаем музыку, созданную компьютером, смотрим на картины, созданные AI. И хотя очень интересно выяснить, на что же способны современные технологии, Киану тревожит перспектива дальнейшего взаимодействия человека с машинным интеллектом.

«В то время я думал: „Если так пойдет и дальше, мне не нужно будет больше ходить на работу“». Киану Ривз

Сейчас все больше актеров следуют примеру Киану. В любом случае подобные методы создания фильмов и других произведений искусства довольно новые. И еще предстоит разработать законные основы для их использования, чтобы не затрагивать чьи-то авторские права. Однако нельзя отрицать, что многие киноленты, сделанные с применением компьютерной графики, выглядят очень зрелищно. Может, Голливуд станет использовать такие штуки только в случае необходимости.