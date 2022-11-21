Феномен nepo babies. В интернете обсуждают, что многие суперзвезды — выходцы далеко не из самых простых семей

Когда выяснилось, что молодая звезда сериала «Эйфория» Мод Апатоу — дочь знаменитых мамы и папы, в социальных сетях появился новый тренд. Пользователи начали вычислять так называемых «nepo babies» — селебрити, чья карьера может быть связана с кумовством. Под пристальным вниманием оказались популярнейшие актеры современности, чьи родственники имели отношение к киноиндустрии.

Эрик и Джулия Робертс

Grosby Group / East News , MICHAEL TRAN / AFP / East News

Эрик и Джулия родились в семье бывших актеров Бетти Лу Бредемас и Уолтера Грэйди Робертса, которым принадлежала детская школа театрального искусства. Благодаря матери и отцу Эрик рано начал осваивать актерское ремесло и вскоре дебютировал на телеэкране. Но молодой артист превзошел своих родителей, ведь он преуспел в Голливуде и прославился на весь мир. По словам Эрика, ему обязана стартом карьеры и его младшая сестра Джулия Робертс: «Когда она приехала в Нью-Йорк, я пошел к своим агентам и спросил, кто из них подпишет контракт с моей сестренкой. Если бы не я, такой звезды, как Джулия Робертс, не было бы». Однако молодая актриса оказалась так талантлива, что с годами затмила самого Эрика.

Cyril Pecquenard / KCS / East News

Говоря о семье Робертс, нельзя забывать и о дочери Эрика Эмме, которая также стала актрисой. И если причину успеха девушки ее отец видит в известной фамилии, сама Эмма говорит так: «Кумовство? Это бред. Ведь я проходила кучу проб и не получала ролей. Кроме того, если кто-то открывает вам дверь, это не значит, что он поведет вас дальше».

Николас Кейдж

Invision / Invision / East News

Николас Ким Коппола, который известен миру под фамилией Кейдж, является племянником легендарного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. В 15 лет будущий артист заявил своему дяде: «Позови меня на пробы, и я покажу тебе, что такое настоящее актерское мастерство». Ответом на реплику послужило красноречивое молчание кинодеятеля. Но, несмотря на этот комичный эпизод, Фрэнсис Форд Коппола нередко снимал племянника в своих фильмах, когда тот принял твердое решение стать актером. И поскольку Николас не хотел, чтобы в нем видели протеже родственника, он настоял на псевдониме.

Кира Найтли

Invision / Invision / East News

Родителями Киры являются актер Уилл Найтли и драматург Шерман Макдональд, чьей карьере немало поспособствовал Алан Рикман (тот самый Северус Снегг). Ведь именно по его инициативе дебютная пьеса женщины была поставлена в театре. К слову, если бы не Рикман, сама Кира могла даже не появиться на свет. Ведь Шерман пообещала мужу родить ребенка, только если сумеет продать пьесу. Будущая звезда «Гордости и предубеждения» наблюдала за деятельностью мамы и папы и в какой-то момент потребовала агента для себя. И родители нашли человека, который впоследствии представлял интересы их 6-летней дочери. Благодаря этому девочка получила свои первые роли в телесериалах, что позволило ей набраться опыта и в дальнейшем покорить сердца зрителей крутыми работами в большом кино.

Кейт Бекинсейл

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Звезда «Другого мира» — ребенок известных в Британии актеров Роберта Бекинсейла и Джуди Лу. Кейт было всего 4 года, когда она впервые появилась на телеэкране. А когда девочка лишилась отца, в ее жизни появился именитый отчим — режиссер Рой Баттерсби. Также у ее семьи были влиятельные друзья. Например, легендарная актриса Ванесса Редгрейв. Бекинсейл признавалась, что хотела только сниматься в фильмах: «Все детство меня окружало киноискусство. Моя семья была задействована в индустрии. Я очень рано поняла, что мои родители получают гораздо больше удовольствия от работы, чем мамы и папы всех моих друзей».

Блейк Лайвли

Invision / Invision / East News

В киноиндустрию Блейк Лайвли попала благодаря поддержке отца, известного актера Эрни Лайвли. Его фильмография насчитывает десятки популярных проектов, среди которых ленты «Тернер и Хуч», «Человек на Луне», а также сериал «Секретные материалы». Дебют Блейк состоялся в фильме «Джинсы-талисман», в котором также снимался и ее папа.

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Звезда «Сплетницы» призналась, что изначально не хотела идти по проторенной отцом тропе. «Я долго не могла понять, кто же я. Когда родные лепят тебя по своему образу и подобию, задаешься вопросом, что ты есть на самом деле. И стремишься идентифицировать себя самостоятельно», — поделилась Блейк.

Кристен Стюарт

Kazuko Wakayama / KCS / East News

Отец Кристен Стюарт — телепродюсер, а мама — сценарист и режиссер. Вспоминая о раннем детстве, звезда «Сумерек» говорила, что никогда не хотела быть кинозвездой, поскольку не любила быть в центре внимания. Но уже после 7-го класса школы Кристен перешла на заочное обучение, чтобы посвятить себя актерской деятельности. Стюарт нередко попадает в списки звезд, чью популярность связывают с кумовством. Тем не менее родители знаменитости свое участие в карьере дочери не подтвердили. По словам мамы Кристен, она была очень удивлена, когда ее ребенка пригласили сниматься в кино. Это произошло после того, как школьный спектакль с участием девочки увидел агент.

Дэниел Рэдклифф

ANGELA WEISS / AFP / East News

Что касается Дэниела Рэдклиффа, он никогда не скрывал, что в кино его привели родители. Папа актера — литературный агент, мама — менеджер по кастингу. Они прислушались к сыну, когда тот в 5 лет изъявил желание сниматься в фильмах, и выдвинули его кандидатуру на роль Дэвида Копперфильда в экранизации классического романа. Дальнейшие же успехи Рэдклиффа — его собственная заслуга. Ведь он так круто сыграл в вышеупомянутой ленте, что его приметил режиссер Крис Коламбус и позднее пригласил поучаствовать в пробах на роль Гарри Поттера.

Сирша Ронан

VALERIE MACON / AFP / East News

Сирша Ронан является дочерью актера Пола Ронана. Есть основание полагать, что именно отец привел девочку в кино. Ведь дебютной ролью Сирши стала работа в сериале, в котором снимался ее папа. Речь идет о проекте «Клиника» 2003 года. В 12 лет Ронан заставила о себе говорить весь мир, сыграв в фильме «Искупление». Роль она получила по итогам прослушивания. Девочка так выложилась, что критики не скупились на комплименты. Также Сирша была номинирована на ряд престижных кинопремий, и мы считаем, совершенно заслуженно.

Тимоти Шаламе

Scott Garfitt / Invision / East News

Мать всеобщего голливудского любимца также имеет отношение к индустрии. Николь Флендер — бывшая бродвейская артистка, которая засветилась и в кино. Она, в свою очередь, является дочерью писателя и сценариста Харольда Флендера, который работал над некоторыми фильмами с Джеймсом Дином и Полом Ньюманом. Пользователи сети считают, что успех Тимоти обусловлен совокупностью факторов, а не только связями семьи. Они отмечают удачу, яркую внешность и, конечно же, актерский талант Шаламе.

Алфи Аллен

ANGELA WEISS / AFP / East News

Родители звезды сериала «Игра престолов» — влиятельные люди мира шоу-бизнеса. Папа — актер Кит Аллен, которого зрители могли видеть в фильмах «На игле», «Другие», «Медвежий поцелуй». Мама — кинопродюсер Элисон Оуэн, работавшая над такими лентами, как «Еще одна из рода Болейн» и «Елизавета». К слову, одна из первых ролей парня была именно в фильме «Елизавета». Потому нет причин подвергать сомнению участие матери в карьере сына. Тем не менее сейчас, если зрители говорят об Алфи, едва ли они вспоминают его родителей. Потому что выдающаяся игра молодого мужчины в сериале по романам Джорджа Мартина еще как впечатляет.

Бенедикт Камбербэтч

Invision / Invision / East News

Бенедикт происходит из семьи британских актеров. Его маму Ванду Вентхам массовый зритель мог наблюдать в сериале «Чисто английские убийства», а отца Тимоти Карлтона — в проекте «Пуаро Агаты Кристи». Они устроили сына в престижную Школу Харроу, где тот постигал основы драматического искусства. Бенедикт не считает, что родился с серебряной ложкой во рту: «Я благодарен маме и папе за ряд крутых возможностей, ради которых они постарались. Ведь по праву рождения никаких привилегий у меня не было. Мои родители очень много трудились, чтобы оплачивать мое образование в частной школе». К слову, другой актер, Джеймс Макэвой, выразил обеспокоенность по тому поводу, что на британские экраны попадают преимущественно выпускники дорогих школ типа Итона и Харроу. А многие талантливые ребята, у которых нет средств на учебу в престижном заведении, прозябают в безвестности. Актер считает, что в мире искусства у представителей всех слоев общества должны быть равные возможности.

Мод Апатоу

Jordan Strauss / Invision / East News

Звезда сериала «Эйфория» Мод Апатоу — дочь актрисы Лесли Манн, которую мы могли видеть в фильмах «Папе снова 17», «Немножко беременна», «Джордж из джунглей», и режиссера и продюсера Джадда Апатоу. Первые роли Мод сыграла как раз в тех картинах, что снимал ее отец. Молодая знаменитость прокомментировала обвинения в кумовстве так: «Я собираюсь провести жизнь, доказывая, что я личность. Мне важно продемонстрировать, что я тоже тружусь, ведь я действительно это делаю».

Мы считаем, кем бы ни были родители начинающего актера, без таланта и трудолюбия далеко он не продвинется все равно. А что думаете вы?