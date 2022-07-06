История Кристиана Бейла — сына цирковой артистки, который стал величайшим мастером перевоплощений

Если нас попросят назвать крутейших актеров современности, в этом перечне непременно окажется Кристиан Бейл. Он начал сниматься в кино в детском возрасте, но сумел пройти испытание ранней славой и по сей день гордо носит звание гения перевоплощений. И вряд ли существует такая роль, которая оказалась бы Кристиану не по зубам.

Мы в ADME решили вспомнить вехи фильмографии этого многогранного актера. А в конце статьи вас ждут два бонуса. В первом мы расскажем, какой культовый персонаж из аниме Миядзаки говорит голосом Кристиана Бейла. А со вторым вы сможете поставить все дела на паузу и передохнуть.

Ребенок-актер с отнюдь не детским подходом к работе

Кристиан Бейл, сын цирковой артистки и пилота, свою первую роль получил в 11 лет. Речь идет о малоизвестном сериале «Анастасия: Тайны Анны». Его старшей коллегой по проекту стала супруга режиссера Стивена Спилберга. Она была уверена, что мальчика ждет большое будущее, потому поспешила познакомить его со своим мужем. Именно благодаря рекомендациям этой актрисы Кристиан смог обойти около 4 000 конкурентов на роль в исторической ленте Спилберга 1987 года «Империя солнца». Актер вспоминает об опыте так: «Я даже не осознавал, какая ответственность легла на меня. И о карьере совсем не думал». Тем не менее Бейл уже тогда начал осваивать свой фирменный актерский почерк. Перед каждым дублем мальчик прыгал по 5 минут, чтобы предстать в кадре загнанным ребенком с тяжелым дыханием. Вот таким зрители и узнали Кристиана — трогательным маленьким мальчиком, который играет как взрослый профессиональный актер.

Сердцеед из костюмированных драм

По рассказам Кристиана, та популярность, которую он получил в детстве, едва не отбила все его желание сниматься в кино. «Я больше не хотел играть. Как бы подростку ни нравилось это занятие, рано или поздно на его плечи ложится бремя, которого в раннем возрасте быть не должно», — поведал актер. Бейл мог войти в историю кинематографа как ребенок, чья звезда ярко вспыхнула и быстро погасла. Однако, к счастью, несколько лет спустя после прорыва Кристиан передумал бросать актерское ремесло. Вскоре он примерил роли романтических героев в легендарных лентах «Маленькие женщины» и «Портрет леди».

Кристиан Бейл решает сменить амплуа

Экстравагантный модник из кино о музыке — таким Бейла мы уже не помним. В 1998 году вышел фильм «Бархатная золотая жила», в котором Бейл сыграл журналиста и по совместительству фаната глэм-рока 1970-х. На вопрос, что же его привлекло в этой роли, актер ответил: «Я хотел меняться. До этого я снимался преимущественно в костюмированных фильмах, и мне порядком надоело ходить в накрахмаленных воротничках. Я посвятил себя кино вовсе не для того, чтобы играть однотипных персонажей».

Вчера — юное дарование, сегодня — гений перевоплощений

После выхода «Бархатной золотой жилы» Бейл начал появляться в кино в совсем уж неожиданных образах. Таким зрители и полюбили актера — настоящим профессионалом, готовым сыграть даже противоречивых героев. Если в 1999 году он изобразил библейского персонажа в кинокартине «Иисус», то годом позже предстал в качестве злодея в фильме «Американский психопат». Готовясь исполнить роль самовлюбленного маньяка, Кристиан, который до этого никогда не посещал спортзал, усиленно занялся тренировками. «Он упражнялся часами. Каждый день. У него была невероятная дисциплина», — вспоминал его коллега по фильму. Также Бейл отказался от простых углеводов. У актера спросили, каково это — играть настоящее зло во плоти. Он ответил: «Ничего особенного. Я прекрасно спал по ночам. Но вот когда я работал над ролью библейского героя, мои нервы были на пределе. А еще снились тревожные сны».

Эксперименты с физической формой

В фильме «Власть огня» 2002 года Бейл предстал в еще более впечатляющей физической форме. Как оказалось, причиной тому послужило мужское соперничество. Когда Кристиан увидел своего коллегу по фильму Мэттью Макконахи, чье тело было очень накачанным, то не захотел проигрывать на его фоне. И снова отправился в спортзал наращивать мышцы. Однако спустя 2 года Кристиан сумел всех удивить, когда появился в кинокартине «Машинист». Его герой был по-настоящему тощим. Готовясь к роли изможденного персонажа, Бейл за 4 месяца сбросил почти 27 кг. И хотел похудеть еще больше, но продюсер ему не позволил, так как не хотел подвергнуть риску здоровье актера.

Сразу после выхода «Машиниста» Кристиан получил роль Бэтмена. Ему дали 5 месяцев для того, чтобы прийти в форму. А поскольку актер все еще был невероятно худым, то первым делом ему требовалось восстановить жировую прослойку. И тогда Бейл, игнорируя напутствия диетологов, налег на вредную еду — пиццу и мороженое. Но, конечно же, тренажерный зал актер посещал с прилежанием отличника. Снившись в нескольких частях франшизы о Бэтмене, Бейл должен был предстать в роли весьма упитанного мошенника в ленте «Афера по-американски». Актер поправился со 83 до 103 кг. Он рассказал, что питался чизбургерами и пончиками и «съедал буквально все, что попадалось в поле зрения». В кадре фильма Кристиан с гордостью демонстрирует свой живот, который, вопреки подозрениям зрителей, вовсе не был накладным.

Первая премия «Оскар»

Зрители до сих пор недоумевают, почему многих по-настоящему великих артистов, в частности Кристиана Бейла, оскаровское жюри будто игнорирует. На данный момент у актера, несмотря на обилие знаковых работ в фильмографии, всего одна статуэтка за роль второго плана в фильме 2010 года «Боец». Получая награду, Кристиан указал на сидящего в зале тренера по боксу и поблагодарил его за помощь в подготовке к фильму. Надо ли говорить, что и для этой роли актер «преобразил» свое тело. Выражаясь молодежным сленгом, он играл настоящего лузера — бывшего спортсмена, чье пристрастие к вредным привычкам негативно сказалось на внешнем виде. Кристиан снова предстал перед зрителем болезненно худым.

Актер покоряет Поднебесную

Кристиан сыграл главную роль в фильме китайского производства, который у себя на родине вошел в историю как самая кассовая лента всех времен. Речь идет о картине «Цветы войны» 2011 года. Герой Бейла — американец, что волей судьбы оказался в Нанкине, когда этот город переживал не лучшие времена. Бейл рассказал, что работа в Китае подарила ему феноменальный опыт. «Не так уж и просто сниматься в фильме, 60 % сценария которого — текст на мандаринском наречии. Но это была крутая возможность приобщиться к другой культуре», — пояснил актер.

Бейл в роли исторических фигур

© I'm Not There / Killer Films and co-producers , Cinema Publishers Collection / The Hollywood Archiv / agefotostock / East News Cinema Publishers Collection / The Hollywood Archiv / agefotostock / East News

С каждой новой работой Бейл только подтверждал мнение, что ему по плечу абсолютно любая роль. Актер не единожды примерял образы реальных людей. Например, в киноленте «Меня там нет» он мастерски сыграл Боба Дилана. Этого музыканта в разных ипостасях изображали и другие актеры вышеназванной ленты. Однако, как писали издания, лишь Кристиан смог показать настоящего Дилана.

В 2019 году вышел фильм «Ford против Ferrari», в котором Бейл предстал в роли гонщика и инженера Кена Майлза. Готовясь к съемкам, актер пошел учиться в ту автошколу, основателем которой был друг самого Майлза. Таким образом Кристиан не только осваивал гоночные трюки, но и собирал информацию о жизни прототипа. Также актер связался с сыном знаменитого гонщика, который впоследствии поделился: «Кристиан — самый приятный парень на планете. Он хотел узнать о моем отце все, и я решил помочь ему».

Каких сюрпризов ждать от актера в будущем

Недолго поклонникам актера ждать новых работ с его участием. Уже в 2022 году в прокат выйдет кинокартина «Тор: Любовь и гром», в которой Кристиан исполнил роль Горра. Таким его мы еще не видели, но очень скоро увидим. Судя по кадрам из будущей ленты, Бейл предстанет перед зрителями в весьма впечатляющем злодейском образе. Согласившись на эту роль, Кристиан нарушил обещание самому себе не сниматься в фильмах по комиксам. После роли Бэтмена актер решил, что этот жанр ему больше не интересен. Однако дети актера уговорили его согласиться на роль Горра. Мы уверены, что кинолента превзойдет все ожидания. Режиссер Тайка Вайтити уже заявил, что у Бейла получился самый крутой герой, если сравнивать его с другими злодеями Marvel.

Бонус № 1: культовый Хаул из аниме Миядзаки — это тоже Кристиан Бейл

Таинственный Хаул из англоязычной версии анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» говорит голосом Кристиана Бейла. Когда актер увидел ленту «Унесенные призраками» легендарного японского режиссера, он был в таком восторге, что пообещал озвучить любого героя. К сожалению, дублировать «Унесенных призраками» Бейлу не довелось, зато он получил возможность подарить голос главному мужскому персонажу «Ходячего замка». Кристиан был счастлив. Впрочем, зрители мультфильма тоже.

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