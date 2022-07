История Кристиана Бейла — сына цирковой артистки, который стал величайшим мастером перевоплощений

Ребенок-актер с отнюдь не детским подходом к работе

Сердцеед из костюмированных драм

Кристиан Бейл решает сменить амплуа

Вчера — юное дарование, сегодня — гений перевоплощений

Эксперименты с физической формой

Первая премия «Оскар»

face to face / Reporter / East News

Актер покоряет Поднебесную

Бейл в роли исторических фигур

Cinema Publishers Collection / The Hollywood Archiv / agefotostock / East News

ASSOCIATED PRESS / East News

Каких сюрпризов ждать от актера в будущем

Бонус № 1: культовый Хаул из аниме Миядзаки — это тоже Кристиан Бейл

Бонус № 2

,

,

Фото на превью Empire of the Sun / Amblin Entertainment and co-producers