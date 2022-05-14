История любви Софи Лорен и Карло Понти, который превратил ее в звезду и был наставником на протяжении полувека

54 года — именно столько продлился роман блистательной актрисы Софи Лорен и легендарного кинопродюсера Карло Понти. Это невероятно долгий срок даже по тогдашним меркам, не говоря уже о нашем времени. Софи и Карло были крайне необычной парой: он был значительно старше, к тому же невысоким и с лысиной, а она — одной из самых желанных женщин Голливуда. И тем не менее они были несказанно счастливы вместе.

Нас в ADME весьма впечатлила эта история любви людей, которые остались вместе, несмотря на все преграды и трудности, которые уготовила им судьба.

Судьбоносное знакомство

Софи была 16-летней девушкой, когда впервые встретилась с мужчиной, с которым в дальнейшем ей суждено было провести большую часть жизни. Они познакомились на конкурсе красоты, где Понти был одним из судей. Софи на тот момент пыталась построить актерскую карьеру. Тогда она выступала под псевдонимом София Ладзаро. Карло был старше Софи на 22 года, а еще у него были жена и двое детей.

Надо сказать, что имя Карло Понти было довольно известным в кинематографических кругах. К тому времени он успел спродюсировать более 20 успешных фильмов, а также открыл свою первую звезду — Джину Лоллобриджиду. Продюсер сразу увидел потенциал в юной Софи и пригласил ее к себе в офис на кинопробы. Вскоре выяснилось, что на экране девушка смотрится не столь эффектно: операторы не знали, что делать с ее слишком широкими бедрами и неправильными чертами лица. Тогда Карло сказал Софи: «Знаешь, операторы говорят, что у тебя слишком длинный нос. Может, тебе стоит его немного подправить». Софи ответила: «Я работала без твоих советов с этим носом, и я его никогда не изменю. Мой нос останется со мной навсегда. Мне он нравится, в нем моя индивидуальность». Сегодня невозможно представить Лорен не с ее лицом: мягким и чувственным в анфас и более резким в профиль. Она стала одним из самых узнаваемых эталонов красоты XX века.

Незаконный роман

Видимо, Карло Понти понравилась такая решительность девушки. Он поверил в успех молодой актрисы и решил всячески способствовать развитию ее карьеры. Первым делом продюсер посоветовал Софи сменить творческий псевдоним и поработать над имиджем, чтобы привлечь внимание более широкой аудитории. Так Софи Ладзаро превратилась в Софи Лорен: Понти просто изменил первую букву в фамилии известной шведской актрисы Марты Торен. Карло также настоятельно рекомендовал актрисе выучить английский язык, чтобы не ограничиваться только итальянскими фильмами. Когда Софи впервые приехала в Америку, она получила телеграмму от Понти, в которой было всего 2 слова: «Учи английский». И в течение 20 дней Лорен заговорила на этом языке. Вскоре Софи получила главную роль в фильме «Аида», который принес ей признание критиков. Примерно в это же время между ней и Карло вспыхнул роман. Девушке тогда было 19 лет. Она нашла в лице Понти и друга, и любимого человека, и проницательного менеджера. Проблема заключалась в том, что влюбленным приходилось встречаться тайно, поскольку Карло был женат, а по итальянским законам того времени развестись он не мог.

Мать Лорен была против того, чтобы дочь встречалась с несвободным мужчиной. Она опасалась, что Софи повторит ее судьбу и родит ребенка вне брака. Актриса и сама все эти годы продолжала думать о том, что она росла без отца: «Все, чего я хотела, — это нормальная семья: законный муж, дети — как у всех. Возможно, это потому, что у меня не было отца».

Непростой выбор

В 1956 году Софи получила главную роль в фильме «Гордость и страсть», на съемках которого познакомилась с известным актером Кэри Грантом. Он был очарован юной актрисой и даже вскоре заговорил о свадьбе, не зная, что его возлюбленная уже 3 года была помолвлена с Понти. Впрочем, Грант не собирался сдаваться, тем более что судьба снова свела его с Лорен на съемках фильма «Плавучий дом». Кэри каждый день присылал Софи цветы и подарки и вполне четко заявлял о своих намерениях. Тогда Карло Понти понял, что ему лучше что-то предпринять, иначе он потеряет Софи навсегда. Позже Лорен призналась, что в какой-то момент ей пришлось сделать непростой выбор между этими мужчинами, и в итоге она осталась с человеком, который принадлежал к ее культуре, — ведь Карло тоже был итальянцем. «Я поступила так, как было правильным лично для меня», — говорила позже дива.

Кэри Грант и Софи Лорен.

Спустя какое-то время Понти через адвокатов добился так называемого мексиканского развода со своей первой женой и женился на Софи. Дело в том, что по законам Мексики суд не требует присутствия супругов на слушании по делу о разводе, они могут просто послать адвоката, чтобы тот представлял их интересы.

Брак и жизнь в изгнании

Карло Понти и Софи Лорен в день своей второй свадьбы.

Власти Италии такую игру с документами не признали: Ватикан обвинил Карло в двоеженстве, а Лорен — в незаконном сожительстве, так что вернуться на родину они не могли. Софи и Карло оказались в изгнании и были вынуждены жить на арендованных виллах то во Франции, то в Швейцарии. Влюбленные смогли вернуться в Рим только через 5 лет после заключения своего «мексиканского брака», но все равно постоянно находились под угрозой ареста. Поэтому они то ночевали в квартире матери Софи, то снимали дома под вымышленными именами. А когда их приглашали на ужин, супруги должны были приходить и уходить по отдельности: паре ни при каких обстоятельствах нельзя было появляться на публике вместе. Когда их вызвали в суд, влюбленные отрицали, что состоят в браке, и вскоре их союз был юридически аннулирован. После этого Карло договорился со своей первой женой о том, чтобы они втроем вместе с Софи приехали во Францию и оформили развод по всем правилам. К счастью, его бывшая супруга согласилась, и влюбленные наконец-то смогли официально стать мужем и женой. Правда, церемония бракосочетания была довольно скромной, и спустя много лет в одном из интервью Лорен призналась, что всю жизнь жалела о том, что она так и не вышла замуж в белом платье: «Это была мечта всей моей жизни, которая до сих пор со мной». Позже супруги стали гражданами Франции.

Долгожданные дети

Казалось бы, теперь все невзгоды были позади, но на этом испытания, выпавшие на долю пары, не закончились. Софи отчаянно хотела стать матерью, но у нее никак не получалось выносить ребенка: 2 ее беременности закончились выкидышами. Врачи диагностировали, что актриса страдает от гормонального дисбаланса и ей необходимы инъекции эстрогена. Благодаря лечению Софи забеременела в третий раз, и доктора рекомендовали ей полный постельный режим. Тогда Лорен уединилась на 18-м этаже отеля «Интерконтиненталь» у Женевского озера и прекратила всяческое общение с внешним миром — она даже не подходила к телефону. К счастью, усилия были не напрасны, и в 1968 году Софи родила сына — Карло Хьюберта Леоне Понти. Чтобы избежать дальнейшего давления прессы, дива решила провести пресс-конференции прямо в больничном амфитеатре. Ее с малышом вывезли на кровати в холл, а Карло Понти и врач ответили на вопросы сотен репортеров.

4 года спустя (и снова после нескольких месяцев постельного режима) у пары родился второй сын — Эдоардо Понти. Эдоардо пошел по стопам своих родителей и стал режиссером, а Карло Понти — младший стал именитым дирижером.

Секрет долгой совместной жизни

Надо сказать, что на протяжении всей жизни и Карло, и Софи приписывали многочисленные романы на стороне, но влюбленные оставались вместе все эти годы и всегда держались друг друга. Когда Понти подозревали в неверности и задавали ему провокационные вопросы, он лишь отшучивался: «Не могу сказать, что я чист, как первый снег, но если бы у меня действительно были все те романы, которые мне приписывают, то у меня просто не осталось бы времени на кино». Долгий брак пары вызывал у публики удивление, по словам Карло, они с Софи были своеобразным феноменом, в который люди просто не могли поверить. А еще продюсер говорил, что «делал все из любви к Софи и всегда верил в нее».

Софи Лорен была замужем за Карло Понти до самого его ухода в 2007 году. Продюсер ушел из жизни в возрасте 94 лет из-за болезни легких. Отвечая на вопрос, в чем секрет ее долгого и счастливого брака, дива сказала: «Надо выходить замуж за честного и любящего мужа. Любовь, дружба, доверие, уважение и чувство юмора — вот составляющие успешного брака». В 2022 году легендарной актрисе исполнится 88 лет. В 2020-м поклонники вновь смогли насладиться талантом дивы: на стриминговой платформе вышел фильм ее младшего сына Эдоардо «Вся жизнь впереди», где Лорен сыграла главную роль. Сегодня Софи живет в Женеве. По ее словам, она «мало выходит на улицу, сидит дома и читает книги». «Моя жизнь очень спокойная», — говорит актриса.